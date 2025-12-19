Con una nueva extensión (casi) abrochada, grupo Hiller se rearma para una Arena 2.0

Comandados por Daniel Hiller, el grupo chileno que se ha expandido en la industria del entretenimiento a través de su brazo Fidelitas, logró una asociación con el mayor operador de la industria del espectáculo y manejo de venues del mundo, Live Nation. Y aunque les sería concedida una nueva prórroga de la concesión del Movistar Arena, con el deal con la estadounidense lo que buscan es una alianza de mucho más largo plazo para presentarse nuevamente, de cara al nuevo proceso licitatorio. En paralelo, Domingo Hiller, otro hijo de Peter Hiller y quien estaba radicado en Estados Unidos, arribó al grupo para hacerse cargo de un área de nuevos negocios.

Desde hace por lo menos dos décadas que Peter Hiller Hirschkron acostumbra a juntarse todos los jueves en un almuerzo de camaradería en un restaurant alemán de Alonso de Córdova. Allí concurren amigos y cercanos, varios hombres de negocios, como José Codner, Leonardo y Eduardo Fosk, Benjamín Paz y Marcos Kaplún, entre otros. Hiller no se ha retirado del manejo de sus negocios. De hecho, es socio y preside Giser, la sociedad Gestión Integral de Servicios, que se dedica a la alimentación industrial gourmet y fue formada por exejecutivos de Central de Restaurantes, la firma del mismo rubro que hace décadas atrás fue uno de sus negocios más visibles, vendida a Aramark.

Pero por cierto que descansa parte importante de las decisiones de negocios en el mayor de sus ocho hijos, Daniel Hiller Gostling, quien desde hace años ha sido el líder ejecutivo de esta familia empresaria y el responsable de guiarla hacia la industria del espectáculo y el entretenimiento, creando un verdadero ecosistema en torno a él. A través del paraguas HLR Group y/o de la sociedad Fidelitas, ostentan participaciones en la ticketera PuntoTicket, en la productora Bizarro y, por supuesto, en el Movistar Arena, el teatro multipropósito techado ubicado en el Parque O’Higgins, coronado el año pasado como el segundo mayor recinto de América medido en venta de tickets, sólo superado por el Madison Square Garden, de NY. El mismo que hace una semana fue objeto de una transacción relevante: la compra del 51% de la entidad -en rigor, de la sociedad Concesionaria Arena Bicentenario-, por parte de la gigante estadounidense Live Nation, considerada como la mayor operadora de la industria del entretenimiento, uno de los gigantes globales en la gestión de venues.

Landmark, B&E, Carey

Para este deal, el grupo Hiller venía trabajando desde hace un año, desde los primeros Term Sheet hasta los contratos, con la asesoría en la parte financiera de Pablo Larraín, socio de Landmark Alantra Group (ver recuadro), y del estudio Barros & Errázuriz en la parte legal, con el abogado Lucas Marinovic a cargo. La conexión con la gigante Live Nation -que en Chile fue asesorada por el abogado Francisco Ugarte, de Carey- fue muy natural, pues la estadounidense precisamente está en un plan de expansión por la región latinoamericana. Botón de muestra: en octubre pasado anunciaron el desarrollo del Lima Music Arena, en Perú, que se ubicará en un terreno vecino al mall Jockey Plaza, un recinto previsto para debutar a mediados de 2028.

Personas que conocen del acuerdo tras Movistar Arena explican que se firmó de forma telemática en las oficinas de Carey, teniendo como protagonistas a Daniel Hiller por los vendedores -que se quedan con el 49% de la concesionaria-, y por los americanos, a John Hopmans, el EVP de Live Nation.

Sobre la operación, si bien fue presentada a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la evaluación interna es que no cumplía con los umbrales para la notificación obligatoria por concentración. Live Nation opera Ticketmaster, pero la operación con los Hiller está circunscrita exclusivamente a la operación del estadio multipropósito, y el único otro activo de Fidelitas incluido es Hideki, una unidad que desarrolla la gestión de accesos y estacionamientos en el Movistar Arena. Es decir, las respectivas ticketeras y sus contratos vigentes -que se mantienen plenamente en sus actuales términos y condiciones- no son parte del deal.

Con pacto de accionistas y sin que fuera tema el naming rights o big sponsor de Movistar Arena, pese a que es un hecho público que Telefónica está de salida de la región -dado que se tienen que respetar los contratos vigentes hasta el término de la concesión, dicen entendidos-, lo que sí estuvo sobre la mesa y lo que interesa a Live Nation es la gestión del recinto propiamente, donde un tema central es la proyección temporal de esa concesión, cuya extensión desde hace años promovieron los Hiller, tras la pandemia. Y con éxito.

Habría otra extensión

En corto, la historia del Movistar Arena puede resumirse de la siguiente manera. Fue en 1958 cuando se inició la construcción de un recinto en el Parque O’Higgins, porque al año siguiente se iba a celebrar un Mundial de Básquetbol en Chile. Sin embargo, el proyecto nunca cuajó y quedó como un elefante blanco, hasta que, ya en manos del Instituto Nacional del Deporte, en 2002, esta entidad facultó al MOP para entregar en concesión la ejecución de un estadio techado que albergara eventos. Dos años después, en julio de 2004, el grupo Hiller se coronaba como ganador de aquel concurso, por 20 años, que vencían el 3 de septiembre de 2024. Pero un año antes de esta fecha, en agosto de 2023, el grupo Hiller logró prorrogar por dos años más su estadía, a cuenta de haber cedido el uso del recinto, de forma gratuita, para el uso de los Juegos Panamericanos 2023.

Pero aparte de esa extensión, el grupo Hiller siempre tuvo la intención de lograr una nueva prórroga, de 18 meses a dos años, debido a los efectos y paralización que tuvo la pandemia en la actividad de los espectáculos. Cercanos al proceso aseguran que, aunque el MOP no lo ha oficializado, esa extensión ya estaría resuelta a favor del actual concesionario. Y un síntoma es que quedando poco menos de nueve meses para que se acabe el plazo de la concesión, cuyo último día es el 3 de septiembre de 2026, aún no hay un cronograma en marcha del nuevo proceso. Así, los acotados plazos anticipan que más tiempo habrá de concesión, que sólo este año, a junio, ha reportado ganancias por $ 3.126 millones.

Consultado el MOP, no hubo posibilidad de obtener respuesta, hasta el cierre de esta edición.

Como sea, meses más, meses menos, en el grupo Hiller hay claridad de que inevitablemente se van a enfrentar al fin del ciclo de estas dos décadas a cargo de la más concurrida arena, y que con seguridad el nuevo proceso va a enfrentarlos a un proceso muy competitivo, con players globales que buscarán desafiar la continuidad en el recinto. Por ello, la jugada obvia que venían trabajando era asociarse con el más grande del mundo, de cara a la nueva oferta. Según cifras preliminares que barajó el MOP, estaría en torno a los US$ 78 millones.

Con la alianza con Live Nation, al interior del grupo Hiller creen que les abre un nuevo capítulo en esta historia, permitiéndoles proyectarse en el largo plazo y trabajar para presentar una propuesta sólida y con la mirada en una “Arena 2.0”.

El ADN

Para el Grupo Hiller llevarse nuevamente la concesión del estadio techado en el Parque O’Higgins es parte sustancial de su negocio. Es que con el especial empuje de Daniel Hiller Gostling, se enfocaron en la industria del entretenimiento y espectáculos. De hecho, este rubro se ha transformado en su sello y ADN como familia empresaria, sin perjuicio de participar de otros negocios. Agrupados en HLR Group, uno de los negocios operativos es Fidelitas que a través de diversas sociedades y filiales maneja muchos más negocios conexos, algunos de los cuales los colocan hoy incluso como rivales de Live Nation.

De partida, los Hiller tienen presencia en Colombia en esta misma industria del venue, pues a través de la sociedad Colombiana de Escenarios, en sociedad con Eduardo Olea -el dueño de Tu Boleta-, HLR Group opera el Movistar Arena, de Bogotá. Esta arena no fue parte de la transacción de Santiago, lo que responde a que está en etapa de madurez diferente. Y Live Nation será competidor, pues en mayo anunció un acuerdo para operar su primer recinto en Colombia, Arena Cañaveralejo en Cali, en sociedad con Grupo Páramo.

Asimismo, a través de HLR Partners, los Hiller participan en la ticketera Punto Ticket, que se especializa en la venta de entradas de espectáculos, teniendo un acuerdo como proveedor de los eventos realizados en Movistar Arena. Punto Ticket había sido creada por el emprendedor Danton Viñales y, coincidentemente, hubo dos ocasiones en el pasado reciente en que pudo haber sido parte de Ticketmaster (Live Nation). En 2017, un año antes de que los Hiller ingresaran a la propiedad de Punto Ticket, esta ticketera había recibido una oferta de compra de parte de los controladores de Ticketmaster, operación que no llegó a puerto. Y en 2019 Ticketmaster tuvo un segundo intento de compra, pero estallido social mediante, nuevamente las tratativas quedaron en nada. Así fue como en 2023 Punto Ticket lograría finalmente un acuerdo con un operador global, al darle la posición mayoritaria de la empresa a la alemana Eventim y Sony Music.

Por otro lado, en 2018 los Hiller llegaron a un acuerdo con Alfredo Alonso -quien en 2009 había creado la productora Bizarro- para dar vida de forma conjunta a BE Live Entertainment Group, que se define como el mayor holding de entretenimiento del Cono Sur, con operaciones en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Uruguay, que entre otros espectáculos fue el ganador de la licitación para producir junto a Mega el Festival de Viña en el período 2025-2028.

A propósito de este acuerdo con Bizarro, datos disponibles en la FNE muestran también que otra filial de Fidelitas, E.Food SpA, participa en el servicio de catering, banquetería y backstage en los eventos en el Movistar Arena, a través de la marca Caba. Y a través de la marca Vive Snack, ofrece servicios de alimentos y bebidas en evento masivos, tanto en Movistar Arena como en otros recintos del país. Estos negocios no son parte del acuerdo con Live Nation.

Ahora bien, aparte de este ecosistema en la industria del entretenimiento, los Hiller han desplegado otros negocios. Otra sociedad es Urbaniza, una constructora e inmobiliaria que, con socios, se ha especializado en desarrollar proyectos en comunas como Buin, Chicureo, Padre Hurtado, Puente Alto y San Bernardo. Y más recientemente se sumaron como socios a la firma Omeñaca, una productora de cecinas premium.

El regreso de Domingo

Son ocho los hijos de Peter Hiller: Daniel, Paola, Andrés, Felipe, Domingo, Jonathan, Borja y Benjamín. El hombre fuerte ha sido históricamente Daniel Hiller, ingeniero comercial PUC y MBA de la misma casa de estudios y con otro postgrado en la Texas McCombs School of Business. Funge de CEO de HLR Group, la matriz de los negocios. Y es director de Cecinas Omeñaca, de Urbaniza Inmobiliaria y Constructora, de Punto Ticket -y de su operación en Perú Teleticket-, y es director ejecutivo de Be Live Entertainment Group.

Pero no es el único hermano en participar. En marzo de este año se sumó Domingo Hiller a trabajar en la sociedad familiar, tomando el cargo de gerente inmobiliario y nuevos negocios en HLR Group, tras haber estado radicado por unos seis años en Estados Unidos. Primero, haciendo un MBA en Vanderbilt University, de Nashville, y luego dedicado al rubro real estate de tipo logístico, en la firma Prologis, en Florida, en el desarrollo y gestión de almacenes y centros de distribución. Su regreso, indican cercanos, busca reforzar el área de nuevos negocios del grupo, para evaluar y estructurar oportunidades tanto dentro como fuera de Chile.

Andrés Hiller está enfocado en el área alimentos y bebidas de Fidelitas. Y Felipe Hiller lidera una división gastronómica que integra los locales Tquila y Buena Barra. Los otros tres hermanos han transitado por diversos emprendimientos en distintos momentos de su vida laboral. Jonathan Hiller creó Workei y fue socio de la agencia Jumpitt Labs. Borja Hiller fundó Mister Dely y Benjamín Hiller, Mangusta Cars.

La única mujer del clan, Paola Hiller, estuvo en el pasado ocupando el cargo de gerente de alimentos en Luciano K, un hotel boutique que se ubica en la zona del Parque Forestal, y que también es parte de los negocios de esta familia empresaria. Un clan que buscará quedarse nuevamente con la venue del Parque O’Higgins.