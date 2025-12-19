Click acá para ir directamente al contenido
Con una nueva extensión (casi) abrochada, grupo Hiller se rearma para una Arena 2.0

Comandados por Daniel Hiller, el grupo chileno que se ha expandido en la industria del entretenimiento a través de su brazo Fidelitas, logró una asociación con el mayor operador de la industria del espectáculo y manejo de venues del mundo, Live Nation. Y aunque les sería concedida una nueva prórroga de la concesión del Movistar Arena, con el deal con la estadounidense lo que buscan es una alianza de mucho más largo plazo para presentarse nuevamente, de cara al nuevo proceso licitatorio. En paralelo, Domingo Hiller, otro hijo de Peter Hiller y quien estaba radicado en Estados Unidos, arribó al grupo para hacerse cargo de un área de nuevos negocios.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 20 de diciembre de 2025 a las 21:00 hrs.

