Primer mes del IVA a importaciones: Aduanas revisó 3,7 millones de encomiendas y se recaudaron US$ 10 millones

Del total de mercancías bajo el tope de US$ 500, 2.585.321 llegaron a Chile con el IVA cobrado, lo que equivale al 76,7%.

El 24 de octubre del año pasado comenzó a regir la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, cuerpo legal que estableció una serie de cambios para fortalecer al Servicio de Impuestos Internos (SII) para controlar de mejor manera la evasión y la elusión. Así, se ajustaron herramientas de fiscalización como la aplicación de la Norma General Antielusión (NGA), y la manera de alza el secreto bancario para investigaciones por delitos tributarios, y también se crearon nuevos mecanismos como el “denunciante anónimo”.

Pero hubo más. Un foco importante se relacionaba con el control al comercio informal, el que en muchas ocasiones se entiende que está ligado al crimen organizado y a la evasión de impuestos.

De esta manera, se modificó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que aplicaba sobre la importación de mercancías, dado el auge -en especial durante la pandemia- que ha tenido el comercio digital de bienes.

Hasta el 25 de octubre de este año los envíos valorados en hasta US$ 41 no pagaban IVA ni aranceles de importación. Desde esa fecha y merced al cambio legal, se amplió el tope y las internaciones valorizadas en hasta US$ 500 están afectas al IVA, mientras que las que superen dicho tope deberán tributar con aranceles.

El Servicio Nacional de Aduanas entregó un primer balance de cómo ha operado la medida. Así, entre el 25 de octubre y el 24 de noviembre, se registró un total de 3.347.967 envíos bajo los US$ 500 a través de las empresas de correo rápido o courier, de los cuales 2.585.321 llegaron a Chile con el IVA cobrado, equivalente al 76,7%.

Esto se tradujo en US$ 9,9 millones recaudados directamente por las plataformas.

Si se excluye la última semana de octubre, en la cual arribaron envíos comprados antes de la implementación, un 91% de los envíos lo hizo con IVA cobrado.

Adicionalmente, para este mismo período y modalidad de envío, a través de Correos de Chile entraron a Chile 361.095 encomiendas, de las cuales 229.882 lo hicieron con el IVA cobrado, es decir, 63,65%. Esto permitió una recaudación de IVA directo en las plataformas de US$ 490.354.

Ante esto, el total ingresado en las arcas fiscales durante este período superó los US$ 10 millones.

“Los servicios involucrados en la implementación de esta normativa estamos cumpliendo con los objetivos de recaudación y de simplificación de las importaciones de este tipo, que siguen aumentando en volumen cada año”, explicó la directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza.

A su juicio, “es importante destacar que los equipos técnicos de la Aduana Metropolitana, apoyados por la Dirección Nacional, ha monitoreado constantemente los procedimientos aduaneros asociados a la nueva normativa”.

La medida es aplicada en coordinación entre el organismo aduanero e Impuestos Internos.

Las plataformas inscritas en el SII

En Aduanas enfatizan que si las compras fueron realizadas a partir del cambio de normativa que rige desde el 25 de octubre, y no se cobró el IVA en el momento de la compra -porque la plataforma no está inscrita en el SII-, los compradores deben pagar el IVA y derechos aduaneros cuando arriben al país, tal como ocurre hasta hoy.

Al 1 de diciembre, 29 plataformas se han inscrito en el sistema de tributación simplificada del SII, en el marco de la entrada en vigencia de la aplicación del IVA a la venta remota de bienes ubicados en el extranjero, entre las que destacan Aliexpress, Amazon, Shein,Temu, Elseiver, Its Elementary, Shopee, Regina Margherita y Everichgroup.

El año pasado se registraron más de 54 millones de paquetes, de los cuales más de 50 millones correspondieron a importaciones por un monto declarado igual o menor a US$ 41, mediante empresa courier y Correos de Chile, los que representaron más del 93% del total de envíos recibidos durante el referido ejercicio.