Pablo Zenteno deja la Dirección del Trabajo para apostar por carrera parlamentaria

Competirá para ser candidato a diputado por Atacama en representación del Partido Comunista. Aún es incógnita quién lo reemplazará en el cargo en la DT.

Fue un rumor que circuló por días hasta que finalmente se hizo oficial: el director del Trabajo, Pablo Zenteno, presentó su renuncia al cargo.

Según pudo confirmar Diario Financiero, el abogado de la Universidad Central, máster en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, se presentará como candidato a diputado por la Región de Atacama, en representación del Partido Comunista.

Se trata de una región con la que mantiene un fuerte vínculo y la cual conoce, ya que en 2017 asumió como Seremi del Trabajo en la región de Atacama, cuando Alejandra Krauss se desempeñaba como ministra del Trabajo. Un periodo clave, pues junto a Krauss le tocó la implementación de la reforma laboral de la expresidenta Michelle Bachelet y, en consecuencia, implementar todo el nuevo proceso de negociaciones colectivas.

Su salida deja abierta la incognita respecto a quién lo reemplazará.