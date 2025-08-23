Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF Factor económico
Factor económico

Presupuesto 2026: la gran prueba del ministro Grau y la última de la administración Boric

El próximo mes debe ingresar al Congreso el Presupuesto para el próximo año. En la oposición miran con inquietud a la nueva dupla Grau-Martínez, ambos del Frente Amplio, que estará a cargo de la tramitación del proyecto.

Por: David Lefin

Publicado: Viernes 22 de agosto de 2025 a las 20:30 hrs.

<p>Foto: Ministerio de Hacienda</p>

Foto: Ministerio de Hacienda

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Kast plantea en su programa bajar impuestos a las empresas y eliminar préstamo de la reforma previsional
2
DF MAS

Iván González, el polémico abogado que pasó de defender al Fisco a demandarlo
3
Economía y Política

Las horas clave que precedieron la inesperada salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda
4
Empresas

Chambers & Partners lanza guía 2026 con los mejores abogados y estudios de Chile, y advierte estancamiento en brecha de género
5
DF MAS

La movida estratégica de Enjoy antes de renunciar a la concesión de los casinos de Coquimbo, Viña y Pucón
6
Señal DF

IKEA cumple tres años en Chile: ¿logró conquistar el hogar local?
7
Internacional

Powell afirma en Jackson Hole que los cambiantes riesgos económicos refuerzan argumentos a favor de una baja en las tasas de la Fed
8
DF MAS

Acciones millonarias 2025: las empresas que más han subido en Chile y el mundo
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete