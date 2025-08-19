Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Fondos de Inversión
Fondos de Inversión

Caso Factop: Corte de Santiago rechaza suspensión condicional de procedimiento en arista LarrainVial

El tribunal de alzada consideró que no se cumplen con los requisitos para acceder a la salida alternativa, ya que existen dos adultos mayores entre los inversionistas.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Martes 19 de agosto de 2025 a las 16:12 hrs.

LarrainVial Corte de Apelaciones Caso Factop inversionistas fallo Sofía Fuentes
<p>Caso Factop: Corte de Santiago rechaza suspensión condicional de procedimiento en arista LarrainVial</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Altos patrimonios chilenos aumentan inversiones en Estados Unidos para obtener visa de residencia
2
Economía y Política

Jara renuncia a un impuesto al patrimonio y al fin de las AFP, pero mantiene negociación ramal
3
Economía y Política

Kast lanza su campaña presidencial con fuertes dardos a Jara y al Gobierno y promete un "cambio radical"
4
Economía y Política

¿Repercusiones de la fusión con Security? El economista Sebastián Senzacqua deja BICE Inversiones
5
Empresas

Multinacional de cosméticos apunta a duplicar sus tiendas en Chile y llegar a los US$ 10 millones en ventas
6
Economía y Política

Centros de eventos advierten una crítica situación en el sector por el aumento de las contribuciones de bienes raíces
7
DF LAB

Startup Fracción busca superar su compleja situación financiera con un aumento de capital
8
Empresas

Empresas Copec advierte impacto de aranceles en su negocio: "Los compradores adoptaron una actitud comercial más cauta"
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Salud Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete