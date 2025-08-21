A lo Steve Jobs: El discurso de Luis Felipe Gazitúa a los graduados de ingeniería de la UdeC

Más de 200 graduados de la escuela de ingeniería de la Universidad de Concepción participaron de la ceremonia de graduación, realizada en el Teatro Regional del Biobío, que entre sus participantes contó con el presidente de Bicecorp y expresidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa, como orador principal.



En la ocasión, dirigió a los alumnos una reflexión sobre la carrera profesional que inician y la importancia de construir liderazgos centrados en las personas, el compromiso y el servicio a los clientes. “Les tocará lidiar con lo que algunos consideran la amenaza de la inteligencia artificial. Pero si hay inteligencia, no hay amenaza… Mi invitación, por lo mismo, es también a ser cultos. No dejen de estudiar, no dejen de aprender, no dejen de estar informados, de ampliar sus redes, de comprender la visión del otro, aunque no estemos de acuerdo ni nos resulte confortante. Sean responsables de sus actos. Aprendan de sus errores y, por sobre todo, actúen por el bien común”, fue parte de su mensaje a los titulados.



Con la idea de transmitirles algo de su experiencia personal, les habló de sus inicios laborales, cuando trabajó como dependiente en una estación de combustibles. “Ahí aprendí la relevancia del ‘servicio’, donde la medida del éxito o fracaso, la evaluación del servicio, la determina cada cliente en base a su propia expectativa y en la confianza que deposita en nuestras capacidades”, les dijo.



Y agregó: “No nos olvidemos de esa persona, aunque trabajemos en áreas que puedan estar más distantes del cliente final.

Porque esa persona confió en nosotros y en lo que aprendimos durante nuestro paso por la universidad. Menos inteligencia artificial al momento de atender una solicitud o un legítimo reclamo y más humanidad, compromiso y capacidad de respuesta desde la única inteligencia con sentido, como es la inteligencia humana”.