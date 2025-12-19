Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Punto de partida
Punto de partida

Cristóbal Valenzuela, CEO de Runway: “Cuánto vale la empresa y cuánto hemos levantado, eso para mí no es éxito”

Es el fundador de una de las empresas más importantes del mundo en el campo de la inteligencia artificial, y ahora está en Chile. Su nuevo modelo de generación de videos supera a Google y OpenAI. Desde la sala de podcast del DF habla de cine, intuición, decisiones irracionales y por qué Runway -valorizada en más de US$ 3.500 millones- no quiere ser una empresa de IA, sino la plataforma que redefina cómo se crean las historias del futuro. Aquí un resumen del primer capítulo de la nueva temporada de MAS Pitch.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Sábado 20 de diciembre de 2025 a las 21:00 hrs.

Juan Pablo Silva
<p>Cristóbal Valenzuela, CEO de Runway: “Cuánto vale la empresa y cuánto hemos levantado, eso para mí no es éxito”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Con ostras y asado braseado: El almuerzo en que Kast y Quiroz llamaron a empresarios argentinos a invertir
2
Política

Los dolores, la buena sintonía y la fe del clan Kast Rist
3
Coffee break

Los nuevos pasos de Javier Etcheberry tras la venta de Klap
4
Por dentro

Una visita a Quellón, discursos, lágrimas y sus campos en el sur: Felipe Briones Goich se despide de Yadrán
5
Política

Felipe “Yeti” Costabal, el creativo que transformó al candidato Kast en Presidente
6
Coffee break

Quiénes son los chilenos que traerán el restaurante brasileño “Fogo de Chao” al país
7
Política

Daniel Mansuy: “La operación Daza fue un error (...) El Presidente no anda ofreciendo cargos ni pidiendo favores”
8
Coffee break

Qué pasaría en la gerencia general de Quiñenco si Francisco Pérez Mackenna acepta Cancillería

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete