Cristóbal Valenzuela, CEO de Runway: “Cuánto vale la empresa y cuánto hemos levantado, eso para mí no es éxito”

Es el fundador de una de las empresas más importantes del mundo en el campo de la inteligencia artificial, y ahora está en Chile. Su nuevo modelo de generación de videos supera a Google y OpenAI. Desde la sala de podcast del DF habla de cine, intuición, decisiones irracionales y por qué Runway -valorizada en más de US$ 3.500 millones- no quiere ser una empresa de IA, sino la plataforma que redefina cómo se crean las historias del futuro. Aquí un resumen del primer capítulo de la nueva temporada de MAS Pitch.

Cristóbal Valenzuela viste polera negra, pantalones negros y zapatillas Vans que pueden tener varios años. De bajo perfil, el chileno maneja una compañía que supera los US$ 3.500 millones en valorización y que acaba de lanzar un modelo de inteligencia artificial que tuvo mejor performance que sus competidores. Esta semana está en Chile, invitado por LarrainVial a celebrar los 20 años de Activa, el brazo de activos alternativos de la firma. En el rooftop del Mut lo entrevistó quien lidera Fen Ventures, Cristóbal Silva, ante la mirada atenta de varios de los socios del banco de inversiones y clientes de alto patrimonio.

Valenzuela, quien recibió un saludo navideño de Jensen Huang, el fundador y CEO de Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, es el primer invitado a la nueva temporada de MAS Pitch, un podcast de DF MAS que busca conocer en profundidad los aciertos y fracasos de fundadores de empresas.

We've been working closely with NVIDIA to build the next generation of frontier models, which we debut today: our family of General World Models. We are thrilled to deepen our partnership with Jensen and his team.



To celebrate, Jensen sent us a special holiday message. Hope you… pic.twitter.com/WdKp6oqlo3 — Cristóbal Valenzuela (@c_valenzuelab) December 11, 2025

El mejor modelo del mundo

Cuenta que quiso ser cineasta, pero terminó estudiando ingeniería comercial en la UAI. “No sabía bien qué estudiar y creo que eso te da versatilidad para hacer cualquier cosa”, afirma. “Para mí hacer cine era una forma de canalizar mi interés y creatividad más que nada. Y mi mamá me incentivó esta idea de ser muy bueno y tomarse las cosas muy en serio. Y hoy en día trabajo con algunos de los mejores directores del mundo y es un honor poder estar al lado de ellos. He llegado a poder hacer eso, no porque sea una carrera muy tradicional, sino porque me fui por otra ruta, pero al final logré llegar a ese destino de alguna manera”.

Aunque no puede dar nombres, dice que ha conocido a mucha gente de Hollywood, desde artistas y actores muy famosos a ganadores de tres premios Oscar. Runway, su software de IA para la generación de videos, es utilizado por la mayoría de la industria. De hecho hay escenas de la ganadora del Óscar a Mejor Película en 2023 Todo en todas partes al mismo tiempo que se hicieron con Runway.

La semana pasada lanzaron su último modelo, que hoy día es el mejor del mundo, dice, y “supera a los de Google y OpenAI”. Pero este éxito no fue de un día para otro, usa una frase muy utilizada en Estados Unidos: Overnight Success that Took Ten Years. “La verdad es que partimos desde cero, sin muchas conexiones ni experiencia”.

Gen-4.5 has exceptional prompt adherence allowing you to tell a story in every generation. Use the camera to reveal new meaning, characters and backstory. pic.twitter.com/3oovzBSQXM — Runway (@runwayml) December 2, 2025

Minimizar el arrepentimiento

Runway era la tesis universitaria de Valenzuela. Se dedicó a investigar sobre inteligencia artificial en la Universidad de Nueva York. Ahí mismo conoció a sus socios, el chileno Alejandro Matamala y el griego Anastasis Germanidis. Al principio era puro juego, experimentación, confiesa. Cuando presentó esa tesis se dio cuenta del impacto que podría tener su trabajo.

“Dentro del comité de evaluación de mi tesis había un director de Adobe y me ofrecieron un rol en la empresa. Me entrevisté con ellos, la verdad es que era una posición súper interesante. Yo no estaba buscando un rol, mi idea era volver a Chile, pero me ofrecieron esto y lo empecé a considerar. Me daban la posibilidad de quedarme en Estados Unidos, de trabajar en lo que me gustaba y me podían apoyar con una visa. Era básicamente todo lo que quería”, cuenta el chileno.

“Pero les dije que no”, dice Valenzuela. “Esta fue una decisión totalmente emocional. Racionalmente no hace nada de sentido, porque yo no tenía nada. No tenía otra opción, otra oferta, otra oportunidad. Y me fui con nada. Pero emocionalmente mi intuición me decía: “Hay que ver si es que esta idea de Runway puede ser algo más”, agrega.

Su mujer ha sido fundamental en esa y otras importantes decisiones, comenta. Y una manera de pensar le ha ayudado mucho, “es básicamente esta idea de minimizar el regret (arrepentimiento) a futuro. En ese momento si tomaba una decisión que era contraria a empezar Runway y alguien más construía Runway, me iba a arrepentir mucho”.

- ¿No te da susto de repente? ¿No sientes presión? Son una empresa valorizada en cerca de US$ 3.5 mil millones, han levantado cerca de US$ 500 millones. Tu tesis universitaria se convirtió en esto.

- Una cosa es la organización de la empresa y cuánto vale y cuánto hemos levantado. Eso para mí no es éxito. Eso no significa que la empresa sea exitosa per se. Es un proxy. Es una forma de entender si lo que estamos haciendo tiene valor o no. Pero nosotros no empezamos la empresa diciendo que en cinco años más queremos ser valorados en esto.

Si seguimos haciendo lo que hacemos, una de las consecuencias es que vamos a poder levantar capital y vamos a ir creciendo. Pero no tengo una obsesión honestamente con la valorización y trato de que eso tampoco sea culturalmente en lo que la empresa se enfoca. Creo que cuando una empresa se enfoca mucho en el precio de la acción, o la valorización, o lo que inversionistas dicen, pierdes un poco el sentido de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y te pones bastante reaccionario, los objetivos y los incentivos cambian.

Runway y la imprenta

Valenzuela tiene un blog donde escribe muchas de sus ideas (cvalenzuelab.com), uno de sus ensayos se llama It’s All About The Pixel Economy. Algunas de las ideas que transmite en este y otros textos son: “Runway no es una empresa de IA. Runway es una empresa de medios y entretenimiento. Y, de hecho, creo que la era de las empresas de IA ha terminado. No es porque la IA haya fracasado, sino todo lo contrario. Es porque la IA se está convirtiendo en una infraestructura tan fundamental como la electricidad o Internet. Llamarse a uno mismo empresa de IA hoy en día es como llamarse empresa de Internet en 2024. No tiene sentido porque es algo universal. Todas las empresas utilizan Internet; todas las empresas utilizarán la IA”.

“La próxima ola de innovación no vendrá de empresas centradas en crear mejores modelos. Los modelos son commodities. Las bases técnicas están ahora bien establecidas y son conocidas por todos. No hay secretos. La ola de cambio vendrá de aquellos que entienden cómo usar estas herramientas para crear nuevas formas de medios, nuevos tipos de experiencias, nuevas formas de contar historias”.

En It’s All About The Pixel Economy, Valenzuela plantea que la generación de media con AI está derribando todas las barreras. El valor de crear pixeles (cualquier imagen) tiende a cero cuando cualquiera puede generar una imagen sin necesidad de software ni de equipos especializados. En el fondo se va a potenciar más la imaginación y la creatividad, y cualquiera en cualquier lado del mundo, con talento y con creatividad, va a poder crear algo increíble.

- ¿Podrías ahondar en eso?

Creo que esa posibilidad de crear cualquier tipo de contenido en cualquier momento ya lo hemos visto antes, por ejemplo con la masificación de la imprenta. Eso ha hecho que pasemos desde, no sé, 10.000 libros hace 200 años a 20 millones de libros al año publicados. O sea, hay mucha cantidad de escritores en el mundo hoy en día, gracias a la masificación y la democratización de esa tecnología. Ahora puedes pensar en eso mismo, esa misma democratización, ahora con contenidos visuales o con cualquier cosa que se pueda presentar en una pantalla.



Hoy en día, para crear una película al nivel de Hollywood necesitas US$ 300 millones. Nadie tiene US$ 300 millones de dólares, sólo Hollywood tiene y un par de directores y estudios. Creo que eso no debería ser así. Creo que cualquier persona que tenga alguna idea o concepto creativo podría ser capaz de escribir o de generar una película de la misma manera que puedes escribir un libro. Y que esa capacidad creativa no esté condicionada a tus recursos, no esté condicionada a quien conoces, a tus redes sociales o a donde creciste. Que esté condicionada más que nada tu capacidad de ejecución y la tecnología en general se convierte en un amplificador de eso, se convierte en una capacidad de amplificar tu imaginación o tu capacidad de hacer cosas. Y eso está pasando hoy en día. O sea, hoy en día hay modelos que te permiten hacer software que te hubiera tomado meses y muchas personas, y hoy hay gente que hace software, que vende productos que son totalmente generados por ellos. O sea, tú te sientas en un computador sin ninguna experiencia de software y de experiencia en desarrollo y puedes crear software. Eso lo encuentro increíble”.

