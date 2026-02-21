Comité de crisis y equipo especial de Recursos Humanos: cómo se vivió en Empresas Gasco la tragedia en Renca

El accidente fue un golpe muy duro para Gasco. Internamente, hay consenso en que es lo más grave y doloroso que les ha tocado enfrentar a lo largo de sus 170 años.

Contactos cada cinco minutos, llamados y reuniones telemáticas sin importar el lugar en que estuvieran -incluidos quienes estaban de vacaciones o fuera de Chile-, fue la dinámica que tuvo que desplegar toda la plana mayor de Empresas Gasco a partir de este jueves.

Esto, luego de que pasadas las 8 de la mañana de ese día se desencadenara una tragedia en Renca, tras el volcamiento de uno de los camiones de la compañía que transitaba por la autopista, transportando gas licuado de petróleo (GLP) desde Quintero a la capital, ocasionándose instantes después un incendio de grandes proporciones. Al cierre de esta edición, el accidente había dejado 4 muertos, incluido el conductor del camión que era un trabajador que llevaba años en la empresa -no contratista-, y había dejado decenas de heridos y vehículos quemados.

Internamente, hay consenso en que es lo más grave y doloroso que les ha tocado enfrentar a lo largo de sus 170 años. La misma mañana del jueves apenas se enteraron de la explosión, los equipos de emergencia concurrieron al lugar del accidente, siguiendo los protocolos y contactando a las entidades correspondientes.

Según relatan personas que conocen la interna de Gasco, no hubo directorio extraordinario, sino que todos los integrantes de la mesa -presidida por el empresario Matías Pérez Cruz-, y la gerencia general corporativa han estado en interacciones permanentes y continuas para abordar los distintos frentes que se abren para la compañía con lo sucedido: familias de la víctima de la firma, autoridades, reguladores, fiscalía, entre otros. Incluso, de manera telemática, también ha participado Carmen Gloria Pucci Labatut, miembro del directorio de la compañía, quien está radicada en España, pues su esposo es el entrenador Manuel Pellegrini.

Por supuesto se activó el Comité de Crisis preestablecido, que encabeza el gerente general Cristián Aguirre, y que integran una mezcla entre gerentes corporativos de primera línea de Empresas Gasco, con gerentes de la filial Gasco GLP, que es la unidad directamente involucrada en el caso. Este comité también lo integra el vicepresidente del directorio, Gerardo Cood, haciendo de enlace directo con la mesa directiva. Así, minuto a minuto el Comité va tomando decisiones en coordinación con el directorio.

Pero también hay otro “equipo especial” del área Recursos Humanos, que es la instancia encargada directamente de la tarea más sensible: la interacción, contención y apoyo de la familia de la víctima de la empresa.

Personas que conocen del caso precisan en este punto que, en la medida en que sea posible, también la intención de la compañía es hacer contacto con las familias de los otros afectados por el trágico hecho y sus familias. No obstante, a la fecha no ha sido posible porque no se conocen sus identidades a nivel público y tampoco hay acceso para terceros a los planteles clínicos donde están hospitalizados los heridos.

Aunque las causas de lo que realmente ocurrió en la tragedia son materia de las indagaciones de la Fiscalía, fuentes conocedoras indican que un escenario probable es que la explosión haya ocurrido por el impacto de un segundo vehículo tras el volcamiento del camión, lo que habría generado la chispa y el incendio. Esto porque el sistema está hecho para que ante una contingencia se abran compartimientos del estanque para botar gas, en vez de que por presión este explote.