Holding colombiano que preside Alejandro Weinstein ahora se llama Sofgen Pharma
Antes se llamaba Procaps Group.
Noticias destacadas
Después de una extensa disputa con los hermanos Minski, un grupo de chilenos comandados por el empresario Alejandro Weinstein tomaron el control del laboratorio colombiano Procaps Group.
Y hace solo unos días la firma -en la que Weinstein es el presidente ejecutivo-, anunció ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador de Estados Unidos, que cambiaba de nombre a Sofgen Pharma, implicando también un cambio en su sitio web.
Según explican entendidos el cambio en la holding se debió a un tema de trademark en Estados Unidos.
En paralelo y en otro de sus negocios, Weinstein se transformó también en el presidente del directorio de la firma Pluri, que está inserta en la industria biotech. Esto, luego de que tomara el control del board de la firma que está basada en Israel, abierta en el Nasdaq, y que se dedica a cultivos celulares en biorreactores. Allí Weinstein es el principal accionista y posee más del 30%.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
¿Amarre o no? Gobierno busca aclarar norma que dificulta la desvinculación de funcionarios públicos y que es criticada por la oposición y la próxima administración
"Esta iniciativa no cambia las reglas actuales: formaliza en la ley lo que hoy ha sido discutido o se ha incorporado a través de instrucciones ministeriales, dictámenes de Contraloría y fallos judiciales", señalaron desde el Ministerio del Trabajo.
Nuevo flanco en reajuste del sector público: clínicas privadas se manifiestan contra iniciativa ligada a mutuales de seguridad
El Ejecutivo, en uno de sus compromisos, planteó incentivar que estas entidades "puedan participar en el proceso de resolución de listas de espera". Los prestadores señalan que esto requiere una discusión mayor, mientras que las mutualidades retrucan que ya cuentan con autorización para ello.
BRANDED CONTENT
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete