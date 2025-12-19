Holding colombiano que preside Alejandro Weinstein ahora se llama Sofgen Pharma

Después de una extensa disputa con los hermanos Minski, un grupo de chilenos comandados por el empresario Alejandro Weinstein tomaron el control del laboratorio colombiano Procaps Group.



Y hace solo unos días la firma -en la que Weinstein es el presidente ejecutivo-, anunció ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador de Estados Unidos, que cambiaba de nombre a Sofgen Pharma, implicando también un cambio en su sitio web.



Según explican entendidos el cambio en la holding se debió a un tema de trademark en Estados Unidos.

En paralelo y en otro de sus negocios, Weinstein se transformó también en el presidente del directorio de la firma Pluri, que está inserta en la industria biotech. Esto, luego de que tomara el control del board de la firma que está basada en Israel, abierta en el Nasdaq, y que se dedica a cultivos celulares en biorreactores. Allí Weinstein es el principal accionista y posee más del 30%.



