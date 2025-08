El primer mes de Trautmann al frente de Santander

El 1 de julio pasado Andrés Trautmann asumió como nuevo CEO de Banco Santander Chile y country head, en reemplazo de Román Blanco. En su primer mes el ejecutivo de 48 años ha tenido una intensa agenda y ha dado señales claras de la impronta que quiere imprimir en su liderazgo.

Durante estos días, Trautmann ha demostrado que busca liderar desde la cercanía. Sin ir más lejos, ha visitado distintas áreas del banco —desde sucursales y equipos del contact center hasta personal de seguridad— para reforzar el sentido de pertenencia y generar espacios de conversación directa.

En sus primeras semanas también participó en un conversatorio transmitido por streaming a toda la organización, donde compartió su visión de futuro. En la misma línea, asistió al cierre de un ciclo de charlas de educación financiera en la comuna de Renca, dirigidas a más de 70 personas mayores.En la actividad, destacó la importancia de capacitar a este grupo en el uso de herramientas digitales, manejo de finanzas personales y prevención de fraudes.

Nuevas definiciones

El mes también trajo movimientos relevantes en la estructura del banco. Uno de los hitos más importantes fue el nombramiento de Carlos Ruiz de Gamboa como nuevo vicepresidente ejecutivo de Santander Corporate & Investment Banking (CIB), cargo que asumió oficialmente el 1 de agosto. Con amplia experiencia en banca corporativa, Ruiz de Gamboa reemplaza al propio Trautmann, quien lideró esta unidad durante casi cinco años.

Su llegada busca robustecer la oferta del banco hacia clientes institucionales y grandes empresas, integrando una mirada global y soluciones especializadas. Este cambio refuerza la continuidad de la estrategia en el segmento corporativo, con foco en el acompañamiento a empresas chilenas en sus procesos de expansión, digitalización y acceso a mercados internacionales.

Por otro lado, se informaron tres renuncias relevantes a través de hechos esenciales: el 10 de julio, Nicolás Fernández Ponce dejó la gerencia general de Santander S.A. Sociedad Securitizadora; el 17 de julio renunció el director titular Rodrigo Echenique Gordillo, y el 24 del mismo mes, Jorge Valencia de la Cerda. Esta semana, se confirmó que José Francisco Doncel Razola reemplazará a Echenique como nuevo director.

Impulso al crédito hipotecario

El primer mes de Trautmann a la cabeza del Santadner coincidió con la entrega de resultados del segundo trimestre esta semana, donde se reveló que la filial chilena aportó el 5,4% de las utilidades globales de la matriz española. Sobre este punto y el panorama en el territorio nacional, la entidad sostuvo que la economía está dando señales de moderada desaceleración durante el segundo trimestre, tras el impulso en los primeros tres meses de 2025.

Si bien fueron los últimos resultados de la era Blanco, ya se deja entrever que Trautmann toma la posta con un fuerte énfasis en hacer crecer el negocio. De hecho, julio estuvo marcado por un fuerte impulso al crédito hipotecario, a propósito de la reciente licitación del Programa de Subsidio a la Tasa de Interés Hipotecaria y el Programa de Garantía Apoyo a la Vivienda Nueva (FOGAES), adjudicada en junio.

En esta licitación, Santander se adjudicó la mayor parte de los fondos al ofrecer condiciones especialmente competitivas, lo que se traduce en una disminución superior al 15% en el dividendo mensual para las personas beneficiadas, considerando el subsidio estatal y la tasa comprometida por la entidad.

Además, el banco concretó una alianza con ocho inmobiliarias para ofrecer descuentos adicionales a quienes opten por financiar su vivienda a través de este instrumento.

Foco en sostenibilidad y tecnología

Uno de los primeros hitos del mes fue la renovación de la flota de automóviles de la red comercial, en el marco del plan de electromovilidad del banco. Esta medida pretende avanzar en sostenibilidad, pero también facilitar el trabajo en terreno de los equipos zonales y territoriales, fortaleciendo así la cercanía con las distintas sucursales y sus clientes.

No obstante, el mes no estuvo exento de complejidades. Probablemente el momento más tenso lo vivió el viernes de la semana pasada cuando los canales digitales del banco dejaron de funcionar alrededor del mediodía. Se trató de un problema de origen operativo que si bien fue resuelto durante la misma jornada, no dejó de evidenciar la necesidad de mantener altos estándares de servicio en un entorno cada vez más digitalizado.

Nuevas oficinas

En paralelo, el banco avanza en un proyecto que marcará un antes y un después en su infraestructura corporativa y que será uno de los mayores desafíos para Trautmann en el corto y mediano plazo. Se trata del futuro Campus Santander, que reunirá las nuevas oficinas del banco en un moderno edificio ubicado en la esquina de Av. Américo Vespucio Norte con Av. Presidente Riesco, en la comuna de Las Condes.

En este contexto durante su primer mes el CEO visitó junto a la alcaldesa Catalina San Martín el avance de las obras, que se espera estén operativas a partir de 2026. Ya que es a él a quién le toca asumir el desafío de la transición.