La fórmula de Latam para ser la aerolínea más rentable entre las que transan en bolsa

Y es que los favorables resultados de la aerolínea volvieron a sorprender al mercado. El día del anuncio, la acción subió un 3%, y en el balance semanal acumuló un alza similar. Además, al menos tres bancos de inversión ajustaron al alza sus precios objetivos, mientras que los nueve analistas compilados por Bloomberg recomiendan comprar sus acciones. En promedio, estiman un potencial de valorización cercano al 10%.

US$ 600 millones en utilidades

Pero, ¿qué tan buenos fueron los resultados? La firma ligada a Delta Airlines, Qatar Airways y al grupo Cueto, reportó ganancias por US$ 242 millones en el segundo trimestre, un aumento de 8,2% respecto al mismo período de 2024. En el acumulado del primer semestre, las utilidades se dispararon casi 50%, rozando los US$ 600 millones.

En cuanto a ingresos, la firma facturó US$ 3.279 millones, también un 8,2% más interanual, alcanzando un margen operacional ajustado de 12,9%, el mejor desempeño en su historia para un segundo trimestre.

Las cifras sorprenden en un lapso que históricamente ha sido difícil para la compañía. Abril, mayo y junio históricamente han sido meses de baja demanda, sin vacaciones ni feriados importantes.

“Da la impresión de que hay cambios estructurales en curso que podrían ser permanentes y que están ayudando a la rentabilidad del año completo”, dijo desde Wall Street el analista de Deutsche Bank, Michael Linenberg.

Según Linenberg, Latam pasó al siguiente nivel: “Han encontrado suficientes mercados y tienen una fuente de ingresos tan diversificada que básicamente han mitigado el efecto estacional que solíamos ver”.

Desde la compañía lo reafirman. “La fortaleza de nuestro modelo de negocio se explica por su diversificación y flexibilidad”, señaló el CFO Ricardo Botas.

Además de las diversidades geográficas, uno de los factores que estaría cambiando la estacionalidad es el incremento sostenido de los ingresos en el segmento premium. En el trimestre, esta área creció un 12%, superando al resto de las líneas de negocio.

“Estamos viendo un aumento de los ingresos premium que no habíamos identificado en el pasado. Está creciendo más rápido que nuestra capacidad”, admitió Alvo. “Mea culpa, yo era el tipo comercial antes y no lo vi. Pero ahora estamos aprovechando esta oportunidad”, agregó.

Latam destinó US$ 231 millones a inversiones en el trimestre, principalmente para mejorar sus cabinas y la experiencia del cliente. En un plazo de 18 a 24 meses, toda su flota de Boeing 787 tendrá nuevas cabinas premium.

La que mejor vuela

Todo lo anterior no ha significado un sacrificio de su eficiencia operacional. El costo por asiento-kilómetro disponible (ASK) se ha mantenido en los niveles desde antes de la pandemia y es una de las métricas más envidiadas por sus pares.

En ese sentido, el despegue financiero la ha llevado a marcar niveles récord en diversos indicadores desde que se tiene registro. En 2024 anotó la mayor utilidad de su historia, su mejor Ebitda y margen, el mayor número de aviones operativos y el menor nivel de apalancamiento.

Y frente a sus pares globales también destaca. Tiene el mayor margen Ebitda (23,3%), duplicando a American Airlines y un 50% más que Delta y United Airlines, y registra el menor apalancamiento entre las aerolíneas listadas en bolsa.

“Se ha transformado en el estándar de oro a nivel global”, apuntó un analista.

Según el consenso del mercado, el éxito responde a su mayor capacidad, buenos niveles de ocupación, tarifas competitivas y eficiencias operacionales alcanzadas tras su proceso de reorganización bajo el Capítulo 11.

El dilema del exceso de efectivo

Tras dejar atrás la estrechez de liquidez que la llevó a una reorganización en 2020, uno de los temas financieros que hoy capta la atención del mercado es la creciente acumulación de efectivo. En el último tiempo, la generación de caja de Latam no ha dejado de acelerarse.

Solo en el segundo trimestre, la compañía sumó US$ 367 millones adicionales respecto al trimestre anterior, lo que representa un alza de 17%. Parte de esos fondos se destinaron al pago de dividendos (US$ 292 millones) y al primer programa de recompra de acciones, que cubrió el 1,6% del total (US$ 152 millones).

Aun así, la caja disponible asciende a US$ 2.069 millones: el doble del nivel que mantenía antes de la pandemia. ¿Qué hará la aerolínea con ese excedente?

Esta semana, Latam anunció la expansión de su segundo programa de recompra, desde un 2,4% a un 3,4% del total accionario, lo que implicará un desembolso estimado de US$ 430 millones.

Pese a este nuevo movimiento, aún queda una holgura relevante, que mantiene expectantes a los analistas respecto de cuál será el próximo destino del capital: crecimiento orgánico, más dividendos, nuevas recompras u otras alternativas.

Si bien todas las opciones están sobre la mesa del directorio, el CEO Roberto Alvo fue claro en señalar las prioridades: “El desarrollo del negocio y la búsqueda de oportunidades de mercado y comerciales vendrán primero”.

La revancha en Brasil

Durante el trimestre, Latam transportó 20,6 millones de pasajeros: 9,3 millones en Brasil, 7,1 en los países hispanoparlantes y 4,2 millones en rutas internacionales. Las mayores tasas de crecimiento se dieron en el mercado doméstico brasileño (+14,3%) y en el internacional (+12,1%). El tráfico en Chile cayó 2,2%.

El avance en Brasil se refleja también en la participación de mercado. Latam, junto a Delta, concentra el 37% de la cuota entre Sudamérica y Estados Unidos. En las rutas hacia Europa tiene un 17%, a solo dos puntos del líder, y en Brasil es la número uno: 38% en rutas locales y 26% en vuelos internacionales.

Este último país se ha convertido en el principal foco de expansión. La compañía revisó al alza sus proyecciones para el mercado doméstico brasileño, desde un rango de 7%-9% a uno de entre 9,5% y 10,5%.

“Hemos visto una oportunidad de un crecimiento más grande en Brasil y por eso hemos movilizado parte de nuestra capacidad hacia allá”, explicó Botas.

Durante 2025 ha abierto siete nuevas rutas domésticas en dicho país y tiene otras 12 anunciadas. A nivel internacional, lanzó tres nuevas rutas y proyecta al menos cuatro más antes de fin de año. En total, operará en casi 60 aeropuertos brasileños: un récord en su historia.

Fuentes cercanas a la compañía comentan que la apuesta es agresiva, incluso podrían llegar a desplazar totalmente a sus competidores en ciertos estados.

¿Hasta dónde podrá seguir creciendo?

El impulso comercial sigue escalando más allá de Brasil. “Estamos viendo una demanda sólida en la mayoría de los mercados, sin mucho impacto por todos los acontecimientos geopolíticos que estamos observando”, dijo el CEO.

En concreto, durante el trimestre incorporó doce nuevas aeronaves, y ahora, ya aseguró 11 adicionales para 2026 y postergó el retiro de cuatro aviones. Junto a eso, el grupo también está analizando nuevas adquisiciones de fuselaje angosto y ancho para atender principalmente el tráfico regional de pasajeros y carga.

Aunque todavía no hay un guidance oficial de crecimiento para 2026, el CEO entregó señales de que espera un crecimiento de un dígito alto para el próximo año.