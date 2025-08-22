Click acá para ir directamente al contenido
Eduardo Pérez Marchant, CEO de Parque Arauco: “Este es un año récord de inversión, que va a superar los US$ 360 millones”

Con el doble desafío de concretar su ambicioso plan de 2025 –que aumentará en 9% su base de activos y en 13% la superficie rentable–, manteniendo mucha responsabilidad financiera, la compañía afina nuevas etapas de crecimiento en áreas como el multifamily y las expansiones de su portafolio en Colombia.

Por: Jorge Isla

Publicado: Viernes 22 de agosto de 2025 a las 20:30 hrs.

Foto: Julio Castro

Foto: Julio Castro

