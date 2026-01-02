Máximo Pacheco y los desafíos tras la partida de NovaAndino Litio: “Ahora vamos a acelerar el proyecto Salar Futuro y llegar durante 2026 con todos los estudios para someterlo a tramitación ambiental”

Luego de tres años “trabajando muy duro”, la alianza entre Codelco y SQM para operar el salar de Atacama a 2060 entró en una vertiginosa sucesión de hitos definitivos a pocos días del cierre de 2025. Este lunes se constituyó el directorio de la sociedad conjunta NovaAndino Litio Spa en una ceremonia en la Biblioteca Nacional, donde se dio a conocer la composición con tres representantes de la estatal –su presidente Máximo Pacheco, Josefina Montenegro y Alfredo Moreno, y tres de SQM: Ricardo Ramos (gerente general), Hernán Uribe y Manuel Ovalle.

En esa instancia se estableció la constitución de la mesa con Pacheco a la cabeza y Ramos en la vicepresidencia, los dos protagonistas de la firma del acuerdo final para la fusión entre filiales que creó NovaAndino Litio dos días antes.

Una operación que involucró la firma de 12 contratos y el cierre de flancos importantes, como la conclusión del proceso de control de legalidad de Minera Tarar –filial de la estatal a través de la cual se concretó la operación- ante la Contraloría a fines de la semana pasada “siguiendo todas sus instrucciones en relación a este punto en la toma de razón que recibimos de la Contraloría con alcances e instrucciones”, puntualizó Máximo Pacheco.

Y horas antes del anuncio, se concretó la renuncia de Codelco a conocer el desenlace de la investigación de la Securities and Exchange Comission (SEC) de EEUU a SQM reabierta meses atrás. “Procedimos a firmar el documento de renuncia de esa condición a las 11:00 de la mañana del día sábado 27, en la oficina de nuestros abogados, siguiendo todos los alcances e instrucciones de la Contraloría y resguardamos debidamente todo lo que es patrimonio de Codelco frente a cualquier eventualidad de un fallo de la SEC”, indicó Pacheco, evidenciando el exigente timing que requirió cumplir el proceso dentro del actual Gobierno.

La materialización del acuerdo seguirá marcando fuerte la agenda del presidente de NovaAndino Litio y del directorio de Codelco en los próximos días. Este lunes, Pacheco viajará a Antofagasta para sostener encuentros con líderes locales y medios regionales para hablar sobre este tema, que sin duda también estará presente en su participación en la edición 2026 del Encuentro Nacional de Vinculación Social en la misma ciudad el próximo viernes. Luego, partirá el 11 de enero al Future Minerals Forum que reunirá a más de 500 líderes globales en Riad, Arabia Saudita, incluidos ministros y CEO de las principales mineras del mundo, muchos de los cuales “me han enviado cartas de saludo expresando admiración por el hecho de que Chile tenga hoy una mega empresa de cobre y de litio en un momento de transición energética”.

"El equipo del Presidente electo ha mantenido conmigo una relación regular para intercambiar opiniones y poder darle la información que necesitan y que corresponde.

Los ejes para la fase que viene

Para la etapa que encabeza ahora, Pacheco delinea los principales objetivos en “cuatro desafíos con los que tenemos bastante trabajo por delante”. Los dos primeros corresponden a los ejes fundamentales para un funcionamiento exitoso de NovaAndino Litio como firma nacida de una fusión por absorción: “Por un lado, la construcción de cultura, identidad y propósito; y cómo desarrollamos relaciones de confianza, ya que no tenemos empresas público-privadas de esta escala, lo que señalizará un camino de colaboración entre ambos sectores privado y el sector de enorme potencial”.

A continuación, Pacheco destacó otros dos objetivos específicos, el primero de ellos incrementar la producción de litio -este año va a ser récord, con aproximadamente 230 mil toneladas “- y eso, evidentemente, queremos aumentarlo”. Y el segundo es concretar el proyecto Salar Futuro, el más importante de la nueva empresa con una inversión por más de US$ 2.000 millones y que modernizará el actual modelo de producción incorporando nuevas tecnologías y estándares ambientales.

A partir del trabajo ya desarrollado en los últimos tres años en el desarrollo del proyecto y del negocio, el proyecto Salar Futuro “ya tiene avanzada su formulación y ahora lo que vamos a hacer es acelerar la marcha para poder llegar durante el año 2026 con todos los estudios que se requieren para someter a tramitación ambiental este proyecto. Esa es la primera decisión”, enfatizó Pacheco. Sobre los pasos siguientes, “asumo un par de años de tramitación ambiental para conseguir la aprobación de la RCA -que debe tener a partir de 2030- para después entrar en la fase de construcción de este proyecto formulado a partir de nueva tecnología, más producción y menor impacto ambiental y consumo de agua”. En ese horizonte a mediano plazo, anticipa que el reto siguiente será el “periodo de transición donde van a convivir dos tecnologías, presente y futura, en el salar”.

-¿Cómo aportará Codelco al financiamiento del proyecto Salar Futuro?

-Es el joint-venture el que tiene que formular el proyecto y después, obviamente, planificar el financiamiento, que en parte está relacionado a la generación de caja de la empresa, a la cual van a ayudar los precios, que espero sigan subiendo. Y NovoAndino como tal también tiene capacidad de endeudamiento. Finalmente, habrá que ver qué otra fuente de financiamiento podemos requerir para enfrentar el desarrollo del proyecto.

-NovaAndino Litio parte con una base en SQM Litio, con 3.500 trabajadores, las instalaciones productivas y el funcionamiento en las dependencias actuales de SQM Litio. ¿Cuál será el aporte de Codelco en esta fase inicial?

-El primer aporte que hace Codelco, muy significativo, es el contrato de arriendo del Salar que comienza en 2031 hasta 2060. Además tiene una experiencia extraordinaria en gestión de recursos naturales, gestión ambiental y sustentabilidad, nos financiamos en el mercado internacional, y también tenemos una base de clientes, proveedores de servicios, productos y equipamiento fuertemente internacional. Esa experiencia en un negocio de gran escala nos va a permitir construir una empresa de una escala mayor en el crecimiento que viene de NovaAndino.

–¿Cómo aportará Codelco desde el punto de vista de la plana gerencial y recursos humanos en la futura empresa?

-Nada se va a definir desde Codelco. Todo se va a definir desde el gobierno propio de NovaAndino radicado en su directorio. Según el acuerdo de asociación, en el año 2030 SQM -la empresa chilena que más sabe de litio en el Salar de Atacama- tiene un rol muy fundamental en la gestión de la empresa. Por lo tanto, la transferencia tecnológica de know how que aquí se va a producir requiere que Codelco entre con actitud de aprender, con modestia y humildad.

-¿Codelco tendrá instalaciones propias en el salar de Atacama?

-No. Toda nuestra participación en este negocio será a través de NovaAndino.

-La oficialización de NovaAndino Litio no incluyó la presentación de su imagen corporativa, ¿en qué fase se encuentra?

-Va muy bien. Lo primero es registrar la marca internacionalmente y ya tiene su registro de propiedad intelectual, su patente, y hemos hecho todo el trabajo de diseño gráfico.

-¿Cuándo se dará a conocer?

-La primera responsabilidad es construir esa imagen desde el interior de la empresa. Todo eso se va a hacer, en primer lugar, desde el interior de la empresa, con los trabajadores, los profesionales que serán los principales embajadores de la marca. Ya hemos hecho varias reuniones de trabajo con ellos para empezar a compartir la imagen corporativa y todos los elementos distintivos de marca y registro. Ya habrá tiempo para hacer algo más abierto.

Los riesgos potenciales

-La nueva empresa se crea a partir de una fusión con SQM, uno de los grandes actores mundiales del litio cuya historia incluye conflictos, litigios y arbitrajes pendientes con privados y organismos del Estado. ¿de qué forma está acotado ese precedente?

-El acuerdo de asociación tiene un capítulo largo sobre Reps and Warranties (representaciones y garantías) donde se establecen todas las providencias para todos los temas que usted menciona -contingencias, pasivos, compromisos adquiridos y otros- y de qué forma se van a representar y a garantizar.

-¿No es un factor de riesgo para la nueva sociedad?

-No, porque los Reps and Warranties están ahí acordados, convenidos y negociados.

-Dado que Tianqi -el segundo mayor accionista de SQM con una participación de 22% mantiene una firme oposición al acuerdo ¿no es un factor de riesgo su posición hostil?

-No es una disputa con nosotros. Este es un tema que tiene esa empresa con la CMF, que ha dado por zanjada esta situación al establecer un criterio en cuanto a que este acuerdo tenía que ser aprobado en directorio y no en junta de accionistas. No conforme con ese fallo, ahora este caso está en la Corte Suprema, que va a zanjar esa discusión cuando entre a ver el fondo del caso. Por lo tanto, este no es un tema de Codelco ni con nuestros socios, sino que es un tema con la regulación chilena. De hecho, yo he tenido una relación completamente normal con la gente de Tianqi; cuando han venido a Chile han venido a mi oficina, y cuando yo fui a China con el Presidente Boric, también me reuní con ellos.

-En su momento se temía que la oposición de Tianqi podría frustrar la aprobación del regulador chino, que finalmente otorgó tras un proceso que duró 13 meses…

-Todos quedamos muy conformes con lo que resolvió la autoridad china en esta materia.

-¿Usted ha tomado contacto con el actual embajador de China en Chile?

-Sí. Y de hecho, cuando se celebró el aniversario de la República Popular China hace un par de meses en el Hotel Sheraton, el Embajador me invitó y participé en la ceremonia.

-Con el valor geopolítico que tiene el litio como mineral crítico, ¿cómo se debe gestionar esta empresa público-privada en este escenario actual de conflictividad entre China y EEUU?

Estamos en el negocio de exportación y relacionado a minerales críticos. Creo que la clave es que Chile -como país pequeño, con una economía abierta y orientada a la exportación de sus recursos naturales-, aspire a ser un país que cuida la neutralidad. La tensión comercial entre EEUU y China es algo que tienen que resolverlo ellos y nosotros no participamos en eso.