Utilidades semestrales de Watt's caen casi 50% por mayores gastos financieros y mal desempeño de filial peruana

El resultado operacional sumó $12.287 millones a junio de este año, una disminución del 19% respecto al mismo periodo del año anterior.

No muy dulce es el momento de la compañía de alimentos Watt's. La firma ligada a la familia Larraín registró un desplome de su utilidad semestral, que la sumó $ 4.933 millones a junio 2025, un 47,9% inferior a la de igual período del año anterior, "resultado afectado por mayores gastos financieros, una diferencia de cambio negativa en vez de positiva, y un menor resultado de la firma coligada Laive (Perú)".

La empresa estima que esta traspié es temporal. "Esperamos recuperar los resultados durante el segundo semestre, a partir de planes enfocados en la recuperación de rentabilidad, lanzamiento de innovaciones, y una reducción de los gastos financieros relacionados al capital de trabajo. Los índices financieros se mantienen sanos", dijo la empresa en su análisis razonado.

De acuerdo a la firma, los ingresos ordinarios consolidados a junio de 2025 aumentaron en un 1% respecto al mismo periodo del año anterior. "El segmento Alimentos aumenta en 3%, y el segmento Vitivinícola disminuye en 18,5%", detalló Watt's.

Así, el resultado operacional acumulado es de $ 12.287 millones, lo cual implica una reducción del 19% respecto al mismo periodo del año anterior. "La disminución se explica por un menor margen de contribución y un crecimiento en los gastos de distribución y administración", precisó la compañía de alimentos.