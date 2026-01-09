Ironman regresa a Pucón con sus millonarios ingresos, sus vías saturadas y nuevas polémicas por elección de la fecha

La competencia calificada por los deportistas internacionales como la "carrera más linda del mundo" genera un impacto económico directo a La Araucanía que representa el 11% del PIB regional y, de acuerdo a sus organizadores, recauda entre US$ 8 millones y US$ 10 millones en la zona lacustre.

Más allá de la exigencia deportiva, el Ironman 70.3 de Pucón se ha consolidado como un activo económico fundamental para la Región de La Araucanía. La que deportistas internacionales han llamado la "carrera más linda del mundo" genera un impacto económico directo a la zona que representa el 11% del PIB regional y, de acuerdo a sus organizadores, recauda entre US$ 8 millones y US$ 10 millones en la zona lacustre.

Pese a las cuentas positivas, la fecha en que se realiza la competencia, que este año será entre el 8 y 11 de enero, genera polémica. La Cámara de Turismo de Pucón ha sugerido un cambio en el calendario, fuera de la temporada estival, de manera que los impactos propios del desarrollo del evento se minimicen en un periodo en que aumenta la población flotante en la principal ciudad turística de La Araucanía.

Oferta de servicios, demanda de turistas

Jaime Retamal, gerente general del Club Deportivo Universidad Católica (CDUC), organizador del evento desde hace más de 35 años, reflexiona sobre el Ironman bajo una perspectiva de mercado, que en sus cuatro jornadas moviliza a unas 15 mil personas, entre deportistas, staff, auspiciadores, familiares y visitantes, quienes viajan exclusivamente para esta competencia.

Según Retamal, se produce “un encuentro positivo de oferta y demanda (…) Hemos medido en otras ocasiones del orden de US$ 8 millones a 10 millones adicionales que llegan por el consumo que las personas hacen al venir a esta ciudad en esta semana", flujo que tiene su contraparte en lo que reporta la industria hotelera, cuya “ocupación alcanza 92% durante la semana de la carrera, superando el promedio de 80% registrado en el resto del verano”, explica el organizador.

Para el alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, el evento es estratégico para la sostenibilidad del ecosistema turístico local. Álvarez, quien además es exempresario de la zona, describe que la comuna tiene un comportamiento cíclico y que tras el auge de visitantes de Año Nuevo, la actividad cae bruscamente en la primera quincena de enero.

"Es ineludible que la fiesta del Ironman cambia absolutamente el tema económico en nuestra comuna", afirma el edil, agregando que sin este hito, la ciudad enfrentaría una "merma" comercial hasta el repunte natural de febrero.

Esta visión es respaldada por Daniel Díaz, director regional de Sernatur en La Araucanía, quien califica al triatlón como un "catalizador de demanda que define el primer tercio del periodo estival”. Según Díaz, el evento “no sólo aporta divisas frescas, sino que genera un "valor de marca incalculable" y posicionamiento internacional”.

¿Enero o Marzo?

Pese a las positivas cifras, el éxito del evento ha reavivado una discusión logística y comercial. Eugenio Benavente, presidente de la Cámara de Turismo de Pucón, planteó en Radio Bío Bío la necesidad de trasladar la competencia a meses de "temporada media" como marzo, noviembre o diciembre. La propuesta se basa por un lado en desestacionalizar la oferta y generar ingresos fuera del verano y, por otro, evitar el colapso vial y de servicios en una ciudad que ya opera al límite de su capacidad en temporada alta.

Sin embargo, desde el CDUC desestiman la viabilidad comercial de un cambio. "Si salimos del periodo estival, nuestra demanda sabemos que va a disminuir", advierte Retamal. Argumenta que la fecha actual calza con el ciclo de vida de los deportistas y equivale al fin de temporada de entrenamiento y, crucialmente, con las vacaciones familiares, un factor determinante para el volumen de asistentes.

El alcalde Álvarez en tanto, afirma que mantener la competencia durante la primera quincena de enero como es tradicional, fue consensuada por distintos actores de la comuna, como la Corporación de Turismo (que agrupa a diversos gremios, más allá de la Cámara que preside Benavente), juntas de vecinos y organismos de seguridad.

“El consenso de las distintas agrupaciones, tanto de carácter vecinal territorial, como del rubro productivo turístico, como de otras instancias, concordaron y se concordó que la mejor fecha era realizar el Ironman era la primera quincena del mes de enero. ¿Por qué? Porque los primeros 15 días siempre son muy flojos y es importante generar un atractivo para darle un impulso fuerte a la comuna”, sentenció categórico.

Mejoras viales

Para el jefe comunal, el problema de fondo no es la carrera, sino el déficit de infraestructura. "Aquí existe una deuda histórica del Estado de Chile con la comuna de Pucón respecto a su red vial", explica y añade que la congestión es un síntoma de la falta de inversión pública y no culpa de un evento que, a su juicio, es vital para una ciudad como Pucón cuya economía depende en un 80% del turismo.

“No se ha hecho ninguna mejora a la red vial de la comuna de Pucón, excepto el año 2000 que hicieron una variante pequeñita que circunda no más de tres kilómetros (…) tenemos la misma situación, en febrero, cuando no hay ningún evento y colapsa Pucón porque no tenemos vías adecuadas. Pucón tiene una sola vía central y los restos y todos los pasajes caen a un camino central que además es una carretera”.

Por lo pronto, este domingo 11, los ojos del mundo estarán puestos en los deportistas que competirán en las aguas, bosques y rutas de La Araucanía en una nueva versión del Iroman 70.3 de Pucón.