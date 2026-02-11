Temporal en Pucón mantiene a 9 mil clientes de CGE sin suministro eléctrico tras vientos de 80 km/h

La distribuidora eléctrica trabaja con cuadrillas reforzadas para reponer el servicio afectado por la caída de árboles, mientras el municipio monitorea zonas críticas como Caburgua y Quetroleufu.

Un intenso sistema frontal que golpea la zona lacustre de La Araucanía ha impactado fuertemente la continuidad del servicio eléctrico en la comuna de Pucón. Según el último balance de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) del municipio, cerca de 9 mil clientes de la empresa CGE permanecen sin energía debido a las condiciones climáticas adversas.

El evento meteorológico, caracterizado por ráfagas de viento que han alcanzado los 80 kilómetros por hora, generó una afectación inicial en 16 mil hogares. Pese a la magnitud del corte, los trabajos de recuperación han permitido restablecer el suministro a una parte importante de la red.

Esteban Backit, asesor de la GRD de Pucón, actualizó las cifras de afectación: “De los 16 mil clientes que se encontraban sin suministro eléctrico en nuestra comuna, ya se ha repuesto el servicio en aproximadamente 7 mil de ellos”.

Operatividad y respuesta técnica

Ante la contingencia, CGE mantiene activas sus cuadrillas de emergencia bajo procedimientos reforzados. La operación se realiza en coordinación directa con el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres municipal, Bomberos, Carabineros y la Capitanía de Puerto para despejar las rutas y facilitar el acceso a las líneas dañadas.

La complejidad de las faenas radica en la caída de vegetación sobre el tendido eléctrico. “Hemos atendido, junto con los equipos de respuesta, aproximadamente 4 o 5 caídas de árboles complejas, además de situaciones de acumulación de aguas lluvias con riesgo de ingreso a viviendas”, detalló Backit.

La supervisión de los equipos municipales y de la compañía eléctrica se concentra en las zonas rurales y periurbanas, históricamente más vulnerables a este tipo de frentes. Los sectores con mayor impacto reportado son Caburgua, Quetroleufu y Coilaco

Dado que las proyecciones meteorológicas indican que las precipitaciones y vientos se extenderán hasta este miércoles, se mantiene vigente el número de emergencia municipal 1448 para canalizar los reportes ciudadanos mientras avanzan las maniobras de recuperación del servicio.