Aduanas independiza operación en La Araucanía con nueva Dirección Regional que agilizará flujo comercial en pasos fronterizos
La oficina pone fin a la dependencia administrativa de Talcahuano y agilizará el flujo de carga y pasajeros en pasos fronterizos estratégicos para el sur de Chile como Pino Hachado y Mamuil Malal.
Con el objetivo de otorgar mayor autonomía y agilidad a los procesos de comercio exterior en la zona sur, el Servicio Nacional de Aduanas oficializó la puesta en marcha de la nueva Dirección Regional en La Araucanía. La unidad permitirá potenciar el control en un área estratégica de conexión con Argentina.
“Contar con una dirección regional nos va a permitir que todo ello ocurra con mayor flexibilidad, agilidad y rapidez”, destacó el gobernador de La Araucanía, René Saffirio, quien puso énfasis en la modernización del paso fronterizo Pino Hachado, el principal corredor bioceánico de la zona.
En esta línea, comprometió apoyo financiero para la incorporación de nueva tecnología de fiscalización en dicho complejo fronterizo, buscando elevar la eficiencia del control aduanero sin sacrificar la fluidez del intercambio comercial.
Además del impacto logístico, la descentralización facilitará la tramitación de franquicias aduaneras locales. Saffirio destacó específicamente la agilización de los beneficios establecidos en la Ley Nº 20.422 (artículos 48 y 49), que permite la importación de vehículos y mercancías con exenciones tributarias para personas con discapacidad, un trámite que ahora podrá resolverse directamente en la región.
Transición operativa
Para asegurar la continuidad del servicio durante la instalación de la nueva dirección, Aduanas implementará un modelo de gestión con dotación mixta, en que los nuevos funcionarios de La Araucanía trabajarán de manera conjunta con el personal experimentado de Talcahuano en las avanzadas fronterizas, garantizando que las operaciones no afecten la cadena logística.
La nueva Dirección Regional tendrá bajo su jurisdicción los pasos fronterizos de Pino Hachado, Liucura, Icalma y Mamuil Malal, además del Aeropuerto de Temuco y una oficina operativa en la comuna de Pucón.
