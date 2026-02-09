SMA formula cargos graves contra Hidroangol por incumplimientos en central eléctrica de La Araucanía

El ente fiscalizador detectó que la compañía no respetó el caudal ecológico del río y que la tasa de supervivencia de la reforestación comprometida fue de apenas un 0,4%, frente al 75% exigido.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento sancionatorio contra la empresa Hidroangol SpA, titular del proyecto "Central Hidroeléctrica Río Picoiquén", ubicada en la comuna de Angol, Región de La Araucanía. La entidad fiscalizadora formuló cargos tras constatar una serie de infracciones a su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), clasificadas como graves.

El origen del caso se remonta a inspecciones en terreno coordinadas entre la Oficina Regional de la SMA, la Dirección General de Aguas (DGA), la Conadi y la Conaf, sumado a una denuncia ingresada por la Fundación Pewenkem, que alertó sobre el manejo de los recursos hídricos y forestales de la zona.

Tras el análisis de los antecedentes, la SMA formulo dos cargos clasificados como graves contra la titular del proyecto. La autoridad constató que la empresa no cumplió con la obligación de mantener el caudal ecológico mínimo necesario para la subsistencia del ecosistema del rio Picoiquén. Además, se detectaron se detectaron fallas críticas en el plan de reforestación, ya que la firma no alcanzó la exigencia de lograr una tasa de supervivencia del 75% de los ejemplares de bosque nativo. La inspección en terreno reveló una cifra que la autoridad calificó como alarmante, verificándose apenas el 0,4% de los individuos comprometidos.

Luis Muñoz, jefe de la SMA en la Región de La Araucanía, enfatizó la gravedad de los hallazgos: "Esta formulación de cargos se sustenta porque se pudo constatar el incumplimiento de las medidas de mitigación asociadas al recurso hídrico e incumplimiento del plan de manejo de corta y reforestación del bosque nativo. Es fundamental recordar que los proyectos deben ajustarse estrictamente a lo evaluado y aprobado ambientalmente".

Escenario sancionatorio

Según la Ley Orgánica de la SMA, las infracciones graves pueden conllevar sanciones que van desde la revocación de la RCA y la clausura del proyecto, hasta multas de hasta 5 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA) por cada infracción, es decir, más de $ 8 mil millones.

Tras la notificación, Hidroangol SpA dispone de un plazo de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento —que suspendería el procedimiento sancionatorio si se aprueba un plan de corrección— o de 22 días hábiles para formular sus descargos y defensa.