Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones La Araucanía Empresas
Empresas

SMA formula cargos graves contra Hidroangol por incumplimientos en central eléctrica de La Araucanía

El ente fiscalizador detectó que la compañía no respetó el caudal ecológico del río y que la tasa de supervivencia de la reforestación comprometida fue de apenas un 0,4%, frente al 75% exigido.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Martes 10 de febrero de 2026 a las 09:29 hrs.

SMA medioambiente regiones Araucanía infracciones Multas empresas
<p>SMA formula cargos graves contra Hidroangol por incumplimientos en central eléctrica de La Araucanía</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Incendio de proporciones obliga a evacuar 500 trabajadores de instalaciones de Verfrut en Las Cabras
2
Regiones

Presidente del mayor sindicato de Escondida: “Las condiciones del mercado del cobre y otros minerales siempre van a contextualizar las negociaciones colectivas”
3
Economía y Política

Otra pesada mochila que asumirá Kast: exenciones y regímenes tributarios continuarán erosionando la recaudación al menos hasta 2030
4
Empresas

La minuciosa explicación que entregó Cencosud al mercado ante su mayor cierre de tiendas de los últimos años
5
Empresas

Empresario chino quiere instalar lavaderos de oro en San José de la Mariquina
6
Mercados

Dos directores de Blanco y Negro del bloque de Leonidas Vial no ven conveniente aceptar la OPA de Aníbal Mosa
7
DF MAS

Al rescate de La Cartuja: el plan de las hermanas Luksic para salvar un emblema español
8
Empresas

Gobierno propone proyecto para que clientes paguen deuda de más de US$ 860 millones a distribuidoras eléctricas
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete