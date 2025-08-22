Ingeniero chileno asume como gerente general de filial de Colbún en Perú para potenciar crecimiento en el país vecino

A partir del 1 de septiembre, Juan Salinas pasará a ser el máximo ejecutivo de Fenix Power Perú. El puesto estuvo vacante desde enero de este año.

Colbún, la eléctrica del grupo Matte, anunció hoy la designación de Juan Salinas como nuevo gerente general de su filial Fenix Power Perú, quien asumirá el cargo a partir del 1 de septiembre próximo.

Su antecesor era Juan Miguel Cayo, estuvo en esa posición desde el año 2016 y dejó el cargo el 31 de diciembre de 2024.

El nombramiento de Juan Salinas -quien es ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y en el pasado se desempeñó como gerente comercial de Fenix- se enmarca en la decisión estratégica de Colbún de adquirir el 100% de la participación de Fenix Power Perú, dijo la compañía.

El pasado 29 de abril, la firma de los Matte compraron el 41,4% a una firma ligada al fondo soberano Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, "como parte de su visión por consolidar su presencia regional y avanzar en una transición energética sostenible en el país", explicó la eléctrica.

El nuevo mandamás "tiene un profundo conocimiento del mercado eléctrico peruano. Su nombramiento reafirma nuestra decisión de crecer en este país, donde estamos impulsando una importante cartera de proyectos de energía renovable que, junto con nuestra central a gas natural, nos permitirán contribuir activamente a una transición energética responsable. Queremos profundizar nuestra oferta de valor a nuestros clientes peruanos y reforzar la posición de Colbún como uno de los principales generadores de energía de la región”, señaló el CEO de Colbún, José Ignacio Escobar.

Por su parte, Juan Salinas destacó el potencial del mercado energético peruano y el compromiso de la compañía por aportar al crecimiento del país impulsando nuevas fuentes de energía como la solar y la eólica, transitando a una matriz con menos emisiones, "pero sin olvidar que la seguridad y continuidad de suministro es una de prioridad para nuestros clientes", afirmó.