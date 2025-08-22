Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

Kast plantea en su programa bajar impuestos a las empresas y eliminar préstamo de la reforma previsional

Con 11 medidas económicas, el candidato del Partido Republicano se fija como meta alcanzar un crecimiento de 4% durante su administración.

Por: Catalina Vergara

Publicado: Jueves 21 de agosto de 2025 a las 22:10 hrs.

macroeconomía Kast candidato presidencial Partido Republicano Catalina Vergara
<p>Foto: Aton</p>

Foto: Aton

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Acciones millonarias 2025: las empresas que más han subido en Chile y el mundo
2
Empresas

Chambers & Partners lanza guía 2026 con los mejores abogados y estudios de Chile, y advierte estancamiento en brecha de género
3
Empresas

Utilidades semestrales de Watt's caen casi 50% por mayores gastos financieros y mal desempeño de filial peruana
4
Economía y Política

Las razones del sensible adiós de Marcel: “El tiempo que uno les deja de dedicar (a los hijos) tiene un costo importante”
5
Economía y Política

Kast plantea en su programa bajar impuestos a las empresas y eliminar préstamo de la reforma previsional
6
DF MAS

Iván González, el polémico abogado que pasó de defender al Fisco a demandarlo
7
Empresas

Grupo controlador de Viña Concha y Toro aumenta su participación en la propiedad tras adquirir segundo paquete de acciones por $ 2.675 millones
8
Economía y Política

Otra alerta del mercado laboral: advierten sobre problemas en empresas para completar vacantes
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete