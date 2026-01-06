Griffith-Jones se despide del Banco Central “muy feliz, porque nos ha ido bien con la inflación”
En el tradicional pasillo de despedida, la exvicepresidenta fue acompañada por su marido y la presidenta de la entidad, Rosanna Costa.
Noticias destacadas
Más de 200 trabajadoras y trabajadores del Banco Central se reunieron cerca del mediodía de este martes en el Patio Inglés del instituto emisor para despedir a la exconsejera Stephany Griffith-Jones.
La asistencia incluyó a autoridades, ejecutivos y funcionarios, donde sus pares del Consejo y el reemplazante de Griffith-Jones, Kevin Cowan, se hicieron presentes.
La exvicepresidenta, quien finalizó oficialmente su período como consejera de la institución el pasado 24 de diciembre de 2025, también fue acompañada por su familia.
En la tradicional instancia, la encargada de darle las palabras de despedida a la economista fue la presidenta de la entidad monetaria, Rosanna Costa. “Un discurso súper lindo de la presidenta, muy cariñoso, muy en detalle sobre mi vida. Habló de mis padres, muy emocionante, muy lindo”, mencionó a Diario Financiero Griffith-Jones.
La exvicepresidenta también entregó palabras a los asistentes y, posteriormente, se mostró un video, el cual calificó como “hermoso”.
Se esperaba que la exconsejera cruzara la puerta de salida a las 13.00 horas, pero la conversación se alargó en el cocktail. Entre ceviches de champiñón y camarones y canapés varios, los funcionarios buscaban despedirse de la que fuera consejera de la institución por casi cuatro años.
Ya pasadas las 13.30 hrs. llegó el momento. Como es la tradición, los trabajadores del ente autónomo formaron un pasillo hasta la puerta principal de Agustinas 1180. En aquel recorrido, Griffith-Jones fue acompañada de la mano por Costa y su marido. A medida que avanzaba, fuertes aplausos la vitoreaban.
“Estoy muy emocionada. Fue una ceremonia realmente preciosa”, declaró la economista ya en la vereda de la calle Agustinas.
“Me voy, pero con los mejores recuerdos. (...) Muy feliz porque nos ha ido bien con la inflación, pero muy triste de partir. Así que esos son los sentimientos que tengo”, agregó Griffith-Jones.
La exmiembro del Consejo del instituto emisor ya había destacado anteriormente la coincidencia de su salida con el positivo presente que registran los precios internos.
“Llegué con la inflación en 14%, déficit de cuenta corriente de 10% del PIB y ahora me voy justo cuando estamos a punto de llegar a la meta de 3%, con una economía creciendo bastante bien”, reflexionó en una entrevista con Tele13 Radio el 29 de diciembre.
En dicha instancia, también calificó su periodo en la entidad monetaria como “muy interesante y muy desafiante”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Autoridad resuelve que proyecto que marcaría el debut de Cenco Malls en arriendo de departamentos en La Florida no requiere evaluación ambiental
Obra contempla un edificio habitacional de 26 pisos (con 297 departamentos y cuatro locales comerciales) en un terreno contiguo a su centro comercial Florida Center.
Exsenador Girardi explica el inédito modelo del Congreso Futuro que reúne a políticos, académicos y científicos para anticiparse a escenarios
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro contó cómo fueron construyendo un ecosistema en torno a la ciencia y tecnología que hoy incluye dos comisiones en el Congreso, a la propia FEF, Proyecta Chile 2050 y una cartera de proyectos.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete