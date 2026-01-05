Coletazos de Venezuela: las expectativas de baja del petróleo seguirán entregándole impulso a la economía chilena

De lograrse una mayor producción de petróleo en Venezuela tras la intervención de EEUU, la economía chilena podría verse beneficiada por un menor precio del crudo, estiman analistas.

Los términos de intercambio de Chile se encuentran en un momento históricamente positivo.

La relación que pone frente a frente los precios de exportación e importación de un país alcanzó un máximo en el segundo trimestre de 2025, según el índice elaborado por el Banco Central, que presentó un valor de 127,25, el más alto desde que se tiene registro (1996).

Al tercer cuarto del año recién pasado, el índice alcanzaba los 125,35.

Aquel resultado se consiguió de la mano de un rally del precio del cobre impulsado por los importantes anuncios de inversión de capital en la industria tecnológica y de inteligencia artificial y las restricciones de oferta en varias minas del mundo. El metal rojo alcanzó este lunes un nuevo récord en la Bolsa de Metales de Londres (BML) de US$ 5,89 la libra.

Por otro lado, está el valor del petróleo. Si en enero de 2025 el Brent bordeaba los US$ 80 el barril, este lunes los futuros se ubicaban cerca de US$ 61.

Y la intervención de Estados Unidos en Venezuela podría tener un efecto en los términos de intercambio para Chile, aunque tomaría tiempo.

“Venezuela tiene aproximadamente el 17% de las reservas probadas de petróleo, pero, con años de falta de inversión, su producción es de menos del 1% del suministro global. Es decir, el país tiene un gran potencial de aumentar la producción de petróleo. Pero desbloquear este potencial no será inmediato. Revertir el deterioro del sector requiere miles de millones de dólares en inversión, y en un contexto que sigue altamente incierto”, delineó la economista jefa de Fintual, Priscila Robledo.

En el corto plazo, el precio del petróleo no ha reaccionado a la baja, posiblemente porque no es claro que ello se vaya a traducir, por el momento, en una mayor producción de petróleo, planteó el socio de Valtin Consulting, Hermann González.

Ahora, en el largo plazo, si se logra recuperar la producción de crudo de Venezuela, habrá una presión adicional a la baja sobre los precios, sumó el economista, y planteó que el valor del crudo podría bajar cuando se tenga mayor claridad respecto del plan de recuperación de Venezuela.

“En definitiva, los acontecimientos del fin de semana permiten sostener perspectivas de que el precio del petróleo se mantendrá fluctuando entre US$ 50 y US$ 60 el barril, lo cual es una buena noticia para Chile si se combina con un precio del cobre que se acerca a US$ 6 la libra y un precio del litio que subió 60% en el segundo semestre del año pasado”, esbozó González.

Efecto para la economía local

Si en el mediano plazo efectivamente se materializa un aumento en la producción y ello impacta al precio del petróleo a la baja, es algo positivo para Chile, dijo Robledo.

“Esto hace más probable que los términos de intercambio de nuestro país se mantengan positivos. Significa que con cada tonelada de cobre que Chile exporta puede comprar más barriles de petróleo, más alimentos o más bienes manufacturados del exterior. Es decir, el poder adquisitivo de Chile, que ya está históricamente alto, podría mantenerse en esos niveles en el futuro”, declaró la economista jefa de Fintual.

González esbozó que esta combinación de precios externos es positiva para las perspectivas económicas de Chile y se suma a un contexto global de favorables condiciones financieras -con nuevas bajas de tasas previstas en EEUU- y un crecimiento sostenido de los principales socios comerciales.

“Permite prever que se mantendrán acotadas presiones inflacionarias (tanto por los bajos precios del petróleo, como por el efecto en el tipo de cambio del alza del cobre) y hace creíble pensar en un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de este año al menos en la parte alta del rango proyectado por el Banco Central en el Informe de Política Monetaria (IPoM)”, afirmó el coordinador macroeconómico de Clapes UC.

Por su parte, la economista de BICE Inversiones, Marcela Calisto, dijo que su estimación es que un impulso de 5% en los términos de intercambio genera un impacto al alza cercano a 1% en el PIB anual.

A su vez, el economista jefe de Bci, Sergio Lehmann, puso paños fríos. “En contrapartida, el precio del cobre está recogiendo en lo último un impacto más temporal, dada la incertidumbre geopolítica aún presente. En la medida que ello se vaya despejando, los precios de metales en general deberían retroceder en algún grado”, aseguró.