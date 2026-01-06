Las expectativas de inflación a dos años de las empresas se mantienen sobre la meta de 3% del Banco Central

El instituto emisor publicó este martes la Encuesta de Determinantes y Expectativas de Precios (EDEP) correspondiente al trimestre móvil septiembre-noviembre de 2025.

El principal mensaje del Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre fue que la inflación total ha bajado más rápido de lo proyectado en septiembre y que esta llegaría a la meta de 3% en el primer trimestre de 2026.

Pero aquellas mejores perspectivas parecen aún no calar en las empresas.

De acuerdo con la Encuesta de Determinantes y Expectativas de Precios (EDEP) correspondiente al trimestre móvil septiembre-noviembre de 2025, las medianas de las expectativas de inflación de las compañías para los próximos 12 y 24 meses se mantienen en 4% y 3,5% respectivamente.

El sondeo elaborado por el Banco Central también reveló que se mantiene el porcentaje de firmas que espera un aumento en los costos de sus insumos, mientras que aquellas que esperan subir sus precios de venta en 12 meses más aumentan levemente.

“La evolución de los factores de las empresas muestra un escenario en que los precios de venta se mantienen sin variaciones en los últimos meses, en torno a la zona de neutralidad. La percepción de aumento de costos se mantiene similar a los meses anteriores, mientras que los niveles de venta muestran una leve reducción”, señaló el instituto emisor.

Por su parte, los márgenes de ganancia exhiben una leve mejora en el último trimestre móvil.

En cuanto a la influencia de distintos factores sobre los precios de venta de los bienes y servicios ofrecidos por las empresas, la encuesta del ente autónomo indica que los niveles de ventas ejercen una presión a la baja en los precios.

“En cambio, los costos y el precio del dólar mantienen la presión al alza en los mismos, con una intensidad similar en el caso de los costos y con una marcada reducción en el caso del tipo de cambio”, se lee en el reporte.

Los márgenes de ganancias, en tanto, se mantienen sin generar presiones.