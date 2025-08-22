Click acá para ir directamente al contenido

Powell afirma en Jackson Hole que los cambiantes riesgos económicos refuerzan argumentos a favor de una baja en las tasas de la Fed
Celulosa: bajos precios impactan resultados del sector y ponen presión a megaproyectos

El retroceso sostenido desde mediados de 2024 se hizo sentir en los balances de Empresas CMPC y Arauco a junio, mientras el mercado observa la viabilidad financiera del desarrollo de sus grandes plantas en Brasil.

Por: Jorge Isla

Publicado: Viernes 22 de agosto de 2025 a las 09:38 hrs.

CMPC ARAUCO Jorge Isla
