Mayor procesadora de molibdeno y renio del mundo ve alza de 23,7% en sus ganancias por buen momento de minerales estratégicos
Los buenos precios impactaron en los ingresos de Molymet, que durante la primera mitad del año ascendieron a los US$ 1.148,7 millones y subieron 9,2% en el semestre.
Noticias destacadas
Molymet, el principal procesador de molibdeno y renio del mundo, ganó US$ 44,3 millones en la primera mitad de 2025, cifra que es 23,7% mayor que las utilidades obtenidas en igual periodo de 2024. "Este aumento se produjo principalmente por mayores volúmenes de venta, mejores márgenes de comercialización, y un menor gasto por impuestos, generado por un efecto positivo en impuestos diferidos principalmente", explicó la compañía.
La empresa detalló que al 30 de junio de 2025, su Ebitda alcanzó US$ 79,2 millones, un aumento de 2,5% con respecto al obtenido a junio de 2024. "Esto refleja la mejora en el resultado operacional de Molymet con respecto al año anterior, y se explica principalmente por el incremento de US$ 12,1 millones en la ganancia bruta", informó en su análisis razonado.
En cuanto a sus ingresos, durante la primera mitad del año, estos ascendieron a los US$ 1.148,7 millones, lo que representa un alza de 9,2% respecto a los US$ 1.051,9 millones obtenidos al cierre de junio de 2024. "Los ingresos de la compañía dependen principalmente de los precios mundiales del óxido de molibdeno, de los volúmenes procesados y vendidos de productos de molibdeno y de los premios negociados", explicó.
Tanto el molibdeno como el renio son considerados metales de alto valor estratégico a nivel global, debido a sus valiosas aplicaciones tecnológicas y al importante rol que juegan en el desarrollo global de megaconstrucciones, cuidado medioambiental, desarrollo urbano, y en la fabricación de aleaciones metálicas más durables.
La firma chilena es el principal procesador de concentrados de estos minerales en el mundo, con una participación en la capacidad mundial de aproximadamente 35% y 70%, respectivamente. Molymet cuenta con plantas industriales en cuatro países -Chile, México, Bélgica y Alemania- y oficinas comerciales en Reino Unido, China, Estados Unidos, Brasil y Chile.
La propiedad de Molymet está muy atomizada. Tiene entre sus principales accionistas a la austriaca Plansee (21,19%) y a sociedades de las familias Gianoli, Mustakis y Matte, cada una con menos del 5% de las acciones de la firma.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Otra alerta del mercado laboral: advierten sobre problemas en empresas para completar vacantes
El gerente general de la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción analizó los débiles indicadores referidos al trabajo y apuntó a la necesidad de mirar la brecha formativa de los jóvenes para revertir las cifras de desempleo.
BRANDED CONTENT
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete