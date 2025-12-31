Expertos en litio, un hidrogeólogo italiano y hasta con 30 años en SQM: los 14 ejecutivos clave de NovaAndino

La firma encabezada por el histórico Carlos Díaz es la primera línea de un equipo de más de 3 mil trabajadores que, desde esta semana, es la encargada de desarrollar el negocio de la sociedad conjunta con Codelco.

SQM Litio, la división que bombea el corazón de la minera no metálica chilena, inició una nueva etapa estratégica con la conformación de NovaAndino, la sociedad conjunta entre Codelco y SQM que explotará el llamado “oro blanco” en el Salar de Atacama hasta el año 2060.

Es que serán los mismos equipos de dicha división los que asumirán el desafío de llevar adelante el negocio público-privado y hacer la transición operacional hasta que el acuerdo entre en régimen en 2031. De hecho, ahora, todos los de este segmento, verán reflejado el paso a NovaAndino incluso en sus contratos de trabajo.

A la luz de la expertise de los ejecutivos de SQM en el litio, el recién conformado directorio de la nueva compañía SpA designó al actual gerente general de SQM Litio como el gerente general de NovaAndino: se trata de Carlos Díaz, conocido en el rubro como “Mr. Litio”.

El ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile ha desarrollado toda su vida profesional en SQM, pasando por las áreas comerciales, logísticas y operacionales en un lapso de casi tres décadas. Tiene un amplio conocimiento del negocio y, desde 2024, es CEO de la estratégica división del mineral. En Salar Futuro, la piedra angular de la alianza con la cuprera estatal, ha estado “muy involucrado”, según han destacado sus colegas.

Aguas abajo, una de las áreas clave es la vicepresidencia de José Miguel Berguño.

Con él a la cabeza, su primera línea se ramifica en gerentes y vicepresidentes que, por décadas, han desarrollado la operación y el negocio. En total, 14 nombres masculinos lo acompañan directamente en el desafío de NovaAndino, donde también figura el recién designado gerente de finanzas por Codelco, Eduardo Foix.

La primera línea

En el equipo ejecutivo liderado por Díaz, destaca el gerente de desarrollo de negocios de litio, Pablo Hernández, ingeniero de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA de la Universidad Emory de EEUU, que ocupa el cargo desde junio de 2024 y suele participar en las conferencias de resultados con los analistas.

Uno de los nombres fuertes y con más trayectoria dentro de la empresa es Berguño, vicepresidente de servicios corporativos y sostenibilidad desde inicios de 2022. Su camino por SQM se inició en 1998, cuando se incorporó a la empresa como ingeniero de planificación, para después ir escalando por diversas áreas hasta llegar a los altos mandos. Solo en un lapso de dos años estuvo fuera de la empresa, cuando en 2010 asumió como director nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), bajo la dirección de la entonces ministra del Trabajo, Evelyn Matthei.

Su área es responsable de unificar los servicios transversales para las unidades de negocio, por lo que resulta clave para el avance de NovaAndino. Bajo su alero (ver organigrama), trabaja la vicepresidenta de personas de la compañía, Natalia Pizarro; el gerente legal, Enrique Olivares, el gerente de compliance, Alberto Llona; el gerente de sustentabilidad y relacionamiento comunitario, Javier Silva; la gerenta de asuntos corporativos, Ignacia López; el gerente de medio ambiente y hombre clave en el salar, Julio García; y el gerente de digitalización y TI, Andrés Pinto.

A todas estas áreas se suma también la Superintendencia de Gestión de Riesgos liderada por Luis Acuña y el country manager en China, Felipe Miranda.

Siguiendo con la línea directa de trabajo de Carlos Díaz, aparece el italiano Corrado Tore, ingeniero civil de la Universidad de Cagliari experto en hidrogeología, que acumula 20 años en SQM estudiando las preciadas salmueras del Salar de Atacama. Según él mismo expone en su perfil de Linkedin, “ha liderado el crecimiento del equipo de hidrogeología, aumentando su dotación desde 13 hasta cerca de 250 personas”. Su trabajo es crucial para la sostenibilidad de la producción de litio desde las salmueras.

Destacan también Rodrigo Maffioletti, vicepresidente de proyectos de litio; Gilbert Maldonado, gerente de operaciones salar, que llegó a la empresa en 1997; y Humberto Carvajal, gerente de operaciones litio.

Sigue en el organigrama Felipe Smith, “el hombre de los contratos” de litio de la minera y actual vicepresidente comercial, que suma 29 años en la compañía.

Este martes, Smith fue el primero de todos los ejecutivos en cambiar su cargo en Linkedin: “Estoy iniciando un nuevo capítulo en mi carrera profesional, como vicepresidente comercial de NovaAndino Litio. Este nuevo rol representa un desafío profesional renovado”, escribió en su perfil antes de cambiar el nombre de la compañía para la que trabaja.

Siguen Patricio Saavedra, gerente de desarrollo y planificación estratégica, con una década en SQM; Germán Pérez, gerente supply chain; Gabriel Meruane, gerente de investigación y procesos; Gerson Salas, gerente de mantenimiento y automatización; Peter Qian, gerente manager de Dixin, la planta que SQM tiene en Sichuan, China; y Mauricio Abarca, senior finance director de la firma en sus oficinas de Asia y Europa.

Directorio

Cabe recordar que el directorio de NovaAndino quedó conformado -hasta 2030- por tres directores de Codelco (Máximo Pacheco, Alfredo Moreno y Josefina Montenegro) y tres de SQM (Ricardo Ramos, Hernán Uribe y Manuel Ovalle). De forma unánime, los seis mencionados eligieron a Pacheco como presidente y a Ramos -gerente general de SQM- como vicepresidente.

“Esta asociación reúne conocimiento y experiencia operacional, equipos técnicos y profesionales de primer nivel, escala y redes comerciales en varios países, presencia en el territorio y compromiso con la sostenibilidad, así como una visión compartida de largo plazo, lo que permitirá aportar desde Chile a la transición energética global”, destacó Ramos el lunes.