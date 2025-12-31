Reporte destaca a Chile como el país con mayor madurez en ciberseguridad de la región
Elaborado por el BID, la OEA y el Global Cyber Security Capacity Centre de la Universidad de Oxford, el informe entrega una evaluación en ciberseguridad en torno a cinco pilares.
Con una positiva noticia en ciberseguridad cerró el país el 2025. Según el reporte Informe de Ciberseguridad 2025: desafíos de vulnerabilidades y madurez para cerrar las brechas en América Latina y el Caribe, Chile se consolidó como la nación más madura en esta vertical, frente a sus pares de la región.
En su tercera edición, elaborada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) en colaboración con el Global Cyber Security Capacity Centre de la Universidad de Oxford, evaluó a 30 países de América Latina y El Caribe en ciberseguridad, en cinco dimensiones: políticas y estrategias; cultura y sociedad; educación, formación y habilidades; marcos legales y regulatorios; y tecnologías y estándares.
De los 62 indicadores medidos, según la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), Chile alcanzó el puntaje total en 16, mientras que en otros 20 consiguió cuatro puntos de cinco. De esta manera logró un puntaje de 228, el más alto de la región.
“Logramos los estándares más altos en todo lo que tiene que ver con planificación de ciberseguridad, institucionalidad y con respuesta a incidentes. En estas tres dimensiones hemos avanzado como país de manera mucho más sostenida”, dijo a DF el director de la ANCI, Daniel Álvarez.
Explica que lo anterior se debe a los avances en políticas, como la promulgación de la Ley Marco de Ciberseguridad y la creación de la agencia.
Otra dimensión que destaca el reporte de Chile es la respuesta a incidentes de ciberseguridad.
“Hoy tenemos una capacidad estatal de respuesta en el Gobierno y el CSIRT Nacional y el de la Defensa, pero también se ha ido desarrollando en el sector privado. Por ejemplo, en ciertos sectores, como la banca, la capacidad de respuesta es bastante buena y con un alto nivel de madurez”, afirmó.
Brechas locales y regionales
Respecto de los desafíos en Chile, Álvarez dijo que los más relevantes están en la cultura de ciberseguridad y la concientización de esta materia en la población: “Son nuestros puntajes más bajos”.
Otro reto local es la falta de justicia en ciberseguridad. “No tenemos fiscalías especializadas, tenemos leyes, pero ni la Fiscalía, ni las cortes tienen equipos especializados en estos temas”, dijo.
A nivel regional, el informe destaca un avance en la madurez general en las cinco dimensiones desde la última medición en 2020, pero alerta que áreas como la calidad del software, la protección de infraestructura crítica y el mercado de ciberseguridad “siguen siendo menos maduras”.
También consigna que la inversión en investigación e innovación “aún es limitada”.
