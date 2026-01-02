Codelco designa a la abogada Marta Herrera como nueva gerenta de ética y cumplimiento
La profesional fue candidata a Fiscal Nacional en 2022, cargo que ocupa Ángel Valencia.
A través de un Hecho Esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Codelco informó del nombramiento de la abogada Marta Herrera Seguel como nueva gerenta de ética y cumplimiento.
La profesional es titulada de la Universidad de Chile y Master of Laws de la California Western School of Law. Entre otros roles, se desempeñó en el Ministerio Público, donde lideró el área jurídica y la unidad especializada en delitos económicos y corrupción, además de haber encabezado la instalación de sistemas de integridad institucional. Se hizo conocida a nivel nacional por ser candidata a Fiscal Nacional en 2022, cargo que hoy ocupa Ángel Valencia.
Codelco destacó que la jurista "cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito jurídico, anticorrupción y compliance, con más de dos décadas de experiencia en el sector público". Actualmente, se desempeña como directora Jurídica del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi).
La estatal explicó que la abogada asumirá a partir del 12 de febrero y que su nombramiento se produjo "tras un proceso de búsqueda y selección apoyado por una firma especializada en selección de ejecutivos y conducido por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) del directorio, que consideró tanto candidatos internos como externos, sobre la base de criterios de liderazgo, independencia, conocimiento técnico y probidad".
"La designación del CACE se enmarca en el permanente fortalecimiento del sistema de integridad, probidad y cumplimiento de la Corporación, pilar fundamental de su gobierno corporativo y de su compromiso con los más altos estándares éticos, regulatorios y de transparencia, en Chile y a nivel internacional", dijo la corporación.
Con este nombramiento, "Codelco reafirma su compromiso con la ética, la probidad y el cumplimiento como condiciones esenciales para la sostenibilidad del negocio y de su rol como empresa del Estado al servicio del desarrollo de Chile", dijo la empresa.
