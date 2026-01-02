Dónde invertir en 2026: las oportunidades en bolsa

Llegó el término de un año espectacular en el que las bolsas parecen sumidas en un festival alcista que no cesa. Los grandes índices mundiales registraron alzas de entre el 10% y el 48% y las firmas de inversión extienden la fiesta a 2026. Eso sí, advierten de que las revalorizaciones no serán tan fuertes. Pero la renta variable es el activo estrella para dar rentabilidad a las carteras este 2026.

Los expertos aconsejan construir porfolios sólidos y combinar las acciones con bonos y activos alternativos. El escenario base en el que coinciden muchas casas de análisis es de crecimiento moderado, inflación controlada y aumento de los beneficios empresariales que da soporte a la renta variable.

Sector financiero

Entre los bancos europeos con más respaldo de los analistas está Santander, con un 72% de consejos de compra y recorrido alcista por encima de los 10 y 11,10 euros para una decena de las firmas de inversión. Los expertos señalan que mantiene un ritmo de crecimiento elevado, con alta rentabilidad (Rote) y calidad crediticia. Los analistas esperan buenas noticias en la estrategia hasta 2028, que presentará en febrero, con una posible mejora en la remuneración al inversor.

Otras entidades financieras que convencen para 2026 son las francesas Société Générale y la británica Barclays, con más del 75% de consejos de compra.

También mantiene recorrido alcista Intesa Sanpaolo por su posicionamiento en banca privada, fondos y seguros (43% de los ingresos.) Es líder en rentabilidad (Rote) en la banca europea, con un 24% y su morosidad ronda el 1%. A esto se suma una rentabilidad por dividendo del 7%.

Las aseguradoras se hacen hueco en las apuestas para 2026, con AXA con un 87,5% de compra, el segundo grupo asegurador europeo, por su elevada solvencia y fortaleza de balance. Sabadell la tiene entre sus valores favoritos y confía en que incremente su beneficio entre el 5% y el 8% al año hasta 2026 en un entorno favorable en demanda y precios del seguro a nivel global. Tiene un potencial del 8,5% en Bolsa y una rentabilidad por dividendo del 6% creciente, a lo que se suma la recompra de acciones.

En EEUU, las que mejor preparadas están para 2026 son las firmas de pago, como Visa, de la que destacan su dominio en pagos digitales. Tiene casi un 84% de consejos de compra y ninguno de venta. Los analistas de Bernstein destacan que su negocio sigue siendo muy rentable y financieramente sólido. Detecta oportunidades de crecimiento, especialmente fuera de EEUU.

Eléctricas

El sector energético es otra de las apuestas para 2026, en parte respaldado por el incremento de la demanda de los centros de datos que requiere el uso de la inteligencia artificial. La española Iberdrola va de récord en récord y los analistas le mejoran el precio objetivo. Una de las últimas firmas que ha mostrado su respaldo es Goldman Sachs, que le ha mejorado el precio objetivo hasta los 20,50 euros.

Resaltan su crecimiento en renovables y estabilidad de beneficios en un contexto de electrificación y demanda creciente de electricidad en Europa. Uno de los puntos fuertes señalados por Goldman es la oportunidad de "repotenciación" de parques eólicos terrestres en EEUU, con la que podría aportar hasta US$ 1.000 millones de beneficio bruto de explotación adicional.

Los expertos señalan que su política de dividendos, con pagos crecientes, refuerzan el atractivo de la acción.

Para los inversionistas que buscan dividendos recurrentes, los expertos también señalan Endesa, que renta por dividendo más del 4,5% para los próximos años con pagos crecientes.

En Europa, los expertos confían en la francesa Engie, la alemana RWE, la portuguesa EDP y la italiana Enel. Esta última puede subir un 6,4%, hasta los 10,20 euros, según Mediobanca. Cotiza a una valoración atractiva (PER 2026 de 12,4 veces), con una rentabilidad por dividendo del 5,6%, a lo que se suma la recompra de acciones, que le aporta otro 1,3% adicional. El grupo, que reduce deuda con la venta de activos no estratégicos y una sólida generación de caja, puede crecer gracias a la división de redes.

Farmacéuticas

El sector de salud emerge como uno en los que hay que tener parte de la cartera tras quedar rezagado. "A pesar de su solidez estructural, cotiza a múltiplos históricamente bajos", comenta Javier Galán, director de Inversiones de Renta 4 Gestora.

La compañía alemana de equipos electrónicos y de precisión para la industria biotecnológica y farmacéutica Sartorius es uno de los valores en los que los analistas detectan atractivo. Destacan el crecimiento de ingresos y márgenes operativos elevados, especialmente en el segmento de Bioprocess Solutions, que es el motor principal de la empresa.

La británica AstraZeneca es interesante para el 77% de las firmas de inversión, que le ven un potencial de más del 10%. Su cartera de productos es muy sólida, especialmente en oncología y cardiovascular, con programas en fases avanzadas que podrían generar ingresos importantes en los próximos años.

En España el mayor potencial del sector se lo lleva una empresa pequeña: Oryzon Genomics, que tiene un potencial del 156%, aunque es un valor de elevado riesgo.

Entre los rezagados los analistas ponen el foco en Laboratorios Rovi, que puede escalar un 30% y es una compra clara para el 82% de las casas de análisis. La farmacéutica está creciendo en áreas de alta demanda y mayor valor añadido (especialidades). Además, este año ha firmado un acuerdo con la suiza Roche en el área de fabricación para terceros, que impulsará su negocio entre un 25% y un 30% hasta 2030.

En EEUU, la apuesta de firmas como Capital Group para reducir la dependencia de la IA en la cartera de inversión apunta a Eli Lilly. El éxito de los medicamentos GLP-1, Mounjaro y Zepbound en el tratamiento de la obesidad y la diabetes, han impulsado un fuerte crecimiento de ingresos. A esto se suma su avance con nuevos fármacos que podrían ampliar su mercado y mejorar su ventaja competitiva frente a Novo Nordisk.

Infraestructuras

Para la zona defensiva de la cartera los expertos aconsejan destinar una parte a compañías de infraestructuras que se beneficiarán del plan de inversiones de Europa.

ACS es una de ellas, pero también Ferrovial, que fue incluida en el índice Nasdaq 100 y que puede beneficiarse de nuevos contratos en EEUU.

Entre las compañías europeas luce Vinci, a la que Bernstein le da un recorrido del 13,5%, hasta los 136 euros. "Combina negocios de concesiones (autopistas, aeropuertos) con actividades de construcción e ingeniería, lo que ofrece flujos de ingresos diversificados", dice la firma. Tiene un balance robusto, con historial de pago y crecimiento de dividendos (28 años consecutivos) y rendimientos atractivos.

Cíclicos

Valores como Acerinox e IAG figuran en selecciones de analistas como parte de estrategias más cíclicas para 2026. La nueva normativa europea soplará a favor de las acereras europeas y el tráfico y los precios respaldan el negocio de IAG, que es señalada como una de las mejores del sector.

Defensa

Ha sido uno de los sectores estrella el 2025 y pese a que muchas de sus compañías se han disparado al calor del fuerte incremento del gasto en seguridad, hay cotizadas que aún están muy recomendadas y cuentan con un amplio respaldo de los analistas.

El caso más claro es el de la alemana Rheinmetall, que se dispara un 153% en el parqué desde enero y lidera las alzas del Euro Stoxx 50. Tiene un potencial del 41%, hasta los 2.206 euros, según el consenso de Bloomberg. Es un valor que recomienda comprar más del 89% de las firmas de análisis que la siguen.

Los analistas justifican su optimismo por el efecto que tendrá en sus resultados el aumento estructural del gasto en Defensa por parte de los gobiernos en Europa y su compromiso de acometer las inversiones a través de compañías nacionales. La alemana, ofrece un sólido crecimiento de la cartera de pedidos gracias a la diversificación de sus pedidos y las alianzas con otras compañías del sector.

Entre las firmas más optimistas está Morgan Stanley, que estira su rally hasta los 2.500 euros.

Tecnología

En pleno debate sobre si hay burbuja en torno a la inteligencia artificial y si han subido demasiado los valores ligados a esta tecnología, los analistas creen que hay que ser selectivos, pero muchas compañías generan beneficio y seguirán creciendo. UBS WM prevé que continúe el alza de las acciones estadounidenses por el crecimiento de beneficios, la expansión del impacto de la IA y la política monetaria más flexible de la Fed. "La tesis de inversión en IA sigue intacta y esperamos que una captación de valor más amplia favorezca una mayor diversificación", apunta Mark Haefele, de UBS Global WM.

Valores como Meta, Amazon y Microsoft están entre los más recomendados de los principales índices americanos porque serán capaces de crecer en los próximos años.

En Europa, las tecnológicas Infineon, ASML y SAP ofrecen otra vía para apostar por el sector. Infineon brilla con un 90% de consejos de compra y un potencial de subida del 20%. Bernstein, que sitúa su precio objetivo en 51 euros, por encima de los 43 euros del consenso, que le supone un recorrido alcista del 42%. Esta firma destaca el liderazgo de la alemana en semiconductores clave para IA.

La alemana SAP cuenta con casi un 82% de consejos de compra y le dan un recorrido superior al 36%. "Mantiene un perfil de crecimiento sólido y el contexto de fuertes inversiones en la nube y en la IA favorece la evolución del negocio de la compañía", apuntan en Bankinter.

Otra alternativa es apostar por la calidad y el monopolio de ASML. Ha reiterado sus objetivos para 2030: Ingresos en el rango de 44.000-60.000 millones de euros y margen bruto entre 56% y 60%. Pese a que los mensajes de corto plazo son conservadores, la visión estratégica de largo plazo del negocio es sólida.

Entre las telecos, con una visión más conservadora está Deutsche Telekom. Con un 100% de consejos de compra y un recorrido del 35%. A su favor juega la exposición a EEUU a través de su filial T-Mobile, que le aporta un crecimiento más sólido que otras telecos europeas.