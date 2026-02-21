Lo que debes saber al terminar la semana I Déficit fiscal, la reacción de Trump al freno de los aranceles y el cese de visas

La pesada herencia fiscal que recibirá José Antonio Kast encendió un duro cruce con el Gobierno saliente, durante gran parte de una semana que cerró con el portazo de la Corte Suprema de EEUU a las tarifas impuestas por el mandatario norteamericano a la mayoría de sus socios. En el balance local, las cifras de las mineras reflejaron la bonanza del ciclo del cobre.

El debate en torno al déficit fiscal transitó desde la esfera técnica hacia un nuevo eje de disputa política y de cruce de posiciones entre el actual Ejecutivo y el próximo Gobierno, debido a lo que se ha calificado como una “pesada herencia” para la próxima administración. La controversia escaló al máximo luego de que Hacienda sincerara un desvío mayor en las metas presupuestarias respecto de las estimaciones iniciales. El déficit estructural se situó en de 3,6% del PIB en 2025, el triple de o inicialmente estimado, completando el tercer incumplimiento consecutivo de las metas públicas. La directora de Presupuestos, Javiera Martínez -y luego el resto del Ejecutivo- atribuyeron el complejo escenario a una caída de ingresos mayor a la prevista, centrando el peso del desbalance en el menor aporte del sector privado a la recaudación, especialmente de grandes contribuyentes, enfatizó la vocera, Camila Vallejo.

Desde el mundo empresarial respondieron que el problema no es solo de ingresos, sino de un gasto que no se ajustó con la misma velocidad. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, calificó como "no realista" la meta del 1,1% de déficit establecida en el Presupuesto 2026. A su juicio, el ajuste del gasto no fue proporcional a la caída de los ingresos durante el último año, lo que deja a Chile en una posición vulnerable.

En este marco, el Consejo Fiscal Autónomo advirtió sobre el deterioro de las cuentas y manifestó su preocupación por las proyecciones de ingresos para 2026, que estarían nuevamente sobreestimadas.

En una de sus primeras intervenciones tras sus vacaciones, el Presidente electo, José Antonio Kast afirmó el ajuste fiscal partirá “desde el día uno”, instalando el déficit como la primera gran batalla económica del cambio de mando. La magnitud del desafío crece, tomando en cuenta las exigentes metas fiscales impuestas por las futuras autoridades, qiue preparan un recorte del gasto público de US$ 6.000 millones en 18 meses.

La meta se prevé compleja ante el estado de las finanzas públicas, lo que además puso en tela de juicio la gestión no solo del actual titular de Hacienda, Nicolás Grau -sobre quien pende una eventual acusación constitucional-, sino también la de su predecesor Mario Marcel.

Justicia de EEUU declara ilegales los aranceles

La Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles impuestos por el Presidente Donald Trump a diversos países, argumentando que excedió su autoridad al usar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). El caso fue presentado por grupos de empresas estadounidenses, que alegaron haber sido perjudicados por las tarifas.

La decisión fue de 6 votos contra 3 y desde la Corte Suprema sostuvieron que “cuando el Congreso otorga la facultad de imponer aranceles, lo hace de forma clara y con estrictas restricciones”. El tribunal no definió exactamente qué pasará con los miles de millones de dólares ya recaudados, aunque se ha planteado la posibilidad de reclamos de devolución por parte de las empresas afectadas.

La resolución de la Corte Suprema de EEUU pone en riesgo el arancel general de 10% aplicado por Estados Unidos a diversos países, incluido Chile. Además, se estima que la decisión podría implicar la devolución de hasta US$ 108 mil millones en gravámenes pagados por importadores. Si bien Chile mantiene un Tratado de Libre Comercio con EEUU, todavía cuenta con un arancel general de 10% bajo IEEPA, y según un reporte de GeoGig el gravamen ha impactado en sectores clave de la canasta exportadora nacional,incluyendo fruta fresca y salmón.

Gobierno de Trump revoca visas a funcionarios de Chile

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el viernes que revocó y restringió las visas de tres funcionarios del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Hasta el cierre de esta edición, solo se había confirmado la sanción contra el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Los funcionarios son acusados de haber dirigido, autorizado o apoyado actividades que comprometieron “infraestructuras críticas de telecomunicaciones”, que “socavaron la seguridad regional”. La medida incluye además la prohibición de ingreso al país para sus familiares directos.

Según el secretario de Estado, Marco Rubio, la decisión forma parte de la estrategia de la administración Trump para proteger los intereses de seguridad y prosperidad de EEUU en la región y contrarrestar acciones que perciben como amenazas.

El Presidente Boric calificó la decisión como “arbitraria, unilateral y sorpresiva” y negó rotundamente que el Gobierno haya realizado actos que pongan en riesgo la seguridad regional o nacional y defendió la soberanía de las decisiones internas de Chile.

Ante lo ocurrido, el canciller Alberto van Klaveren citó al embajador de EEUU para exigir explicaciones formales.

Sexta alza del pasaje en Red en cuatro años

El Panel de Expertos del Transporte Público activó un nuevo ajuste tarifario para el sistema integrado de la Región Metropolitana. El organismo técnico determinó un alza de $25 en la tarifa para adulto en buses, Metro de Santiago y el Tren Nos-Estación Central, la que comenzará a regir desde las 00:00 horas del 22 de febrero.

Con ello, el pasaje en bus subirá a $795, mientras que en Metro y en trenes las tarifas oscilarán entre $ 735 en horario bajo y $ 895 en punta. El valor del pase Adulto Mayor Integrado quedará en $ 390, la escolar media y superior en $ 260 y la básica se mantendrá gratuita. El monto máximo mensual del mecanismo para ahorra en pasajes (DaleQR) se fijará en $ 42.000 desde el 1 de marzo.

Se trata de la sexta alza que se concreta en casi cuatro años -desde el descongelamiento del importe-, sumando un incremento de $ 95 pesos: en agosto de 2023 subió $10, en febrero de 2024 el pasaje se incrementó en $ 20, en julio y noviembre del mismo año aumentpo $10, mientras que en febrero de 2025 se incrementó en $20.

El alza responde a mayores costos operacionales en 2025 -inflación de 3,5%, dólar promedio de $ 952 y alza de 6,7% en mano de obra- además del arrastre de un desfase estimado en $ 270.

Según el panel, la medida es clave para resguardar el equilibrio financiero del sistema Red, considerando el subsidio contemplado en el Presupuesto 2026, en un contexto de consolidación de la electromovilidad y digitalización de pagos.

El nuevo esquema que reemplazará a los multifondos

La implementación de la reforma de pensiones dio un nuevo paso esta semana. Según reveló Diario Financiero, la Superintendencia de Pensiones envió a las AFP un primer borrador con el diseño de los fondos generacionales que, desde abril de 2027, reemplazarán a los multifondos.

La propuesta considera 15 fondos por cohortes de edad y busca ajustar automáticamente el nivel de riesgo a medida que el afiliado se acerca a la jubilación.

El esquema plantea un fondo inicial para menores de 35 años y luego tramos agrupados cada tres años, hasta llegar a un fondo final para mayores de 74. El regulador —encabezado por Osvaldo Macías— solicitó comentarios no vinculantes a la industria antes del 2 de marzo, con miras a publicar el diseño definitivo a inicios de abril.

En la industria ya surgen reparos: algunas AFP estiman excesivo el número de fondos y cuestionan la segmentación cada tres años. También plantean que el diseño debería considerar el horizonte de pensión —dado que hombres y mujeres jubilan a edades distintas— más que solo el año de nacimiento.

La lucha por el control de Blanco y Negro

Aníbal Mosa vive horas claves en su lucha por tomar el control absoluto de Colo Colo.

El pasado jueves venció la OPA lanzada por Inversiones Panitao, ligada a Mosa, para adquirir hasta el 30% adicional de Blanco y Negro a $ 150 por acción.

Desde el bloque opositor, Leonidas Vial ya revisó y analizó la oferta; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la decisión se desconocía. Los involucrados señalaron que se informará el veredicto final en un comunicado, con un plazo legal de tres días para que sea emitido.

De concretarse, Mosa alcanzaría cerca del 66% de la propiedad, asegurando el control absoluto de la concesionaria que administra a Colo Colo.

Así, la definición podría reconfigurar el equilibrio interno del directorio y dejar al Club Social con menor capacidad de incidencia en decisiones estratégicas, como la eventual remodelación del estadio. Si la actual OPA fracasa, el conflicto por el control promete escalar en las próximas semanas.

El proceso se da en medio de un escenario aún más incierto, tras el fallecimiento del director Carlos Cortés, representante del bloque de Vial.

Millicom persigue números azules

Marcelo Benítez aterrizó esta semana en el país con un mensaje directo: tras concretar la toma de control de Telefónica Chile, Millicom vino para quedarse. El CEO global del grupo dejó en claro que la apuesta es de largo plazo y que el objetivo inmediato es revertir las pérdidas de Movistar con una receta ya probada en la región, foco obsesivo en red y experiencia de cliente, sumado a disciplina extrema en eficiencia.

Nada de guerras de precios ni expansiones temerarias; primero generar caja, bajar deuda y ordenar la operación.

Su diagnóstico es crudo: "El mercado está estrecho y cuatro actores no parecen sostenibles". Pero también ve activos valiosos, como talento local, buena posición competitiva y espacio para mejorar cobertura y continuidad.

El mensaje es claro respecto de liderazgo en participación y rentabilidad. El “azul Tigo” es la meta, pero paso a paso.

Superciclo del cobre impulsa resultados de las mineras

El súper ciclo del cobre terminó por reflejarse con fuerza en los balances 2025 de las grandes mineras privadas. Con un precio promedio récord de US$ 4,45 la libra -y peaks cercanos a US$ 6 en diciembre-, los ingresos agregados del sector escalaron 7,6% hasta US$ 365.914 millones, inyectando liquidez en un contexto de oferta ajustada.

El impulso fue capitalizado por BHP, Antofagasta plc, Glencore, Anglo American, Teck Resources y Rio Tinto, que mostraron alzas relevantes en ventas -aunque con resultados dispares en utilidades-

El contraste lo marcó Codelco: mientras los gigantes globales capturaron el rally con eficiencia y escala, la producción chilena retrocedió 1,65%, evidenciando la brecha entre bonanza de precios y desempeño operativo local.

Las millonarias inversiones mineras en Distrito Vicuña en Argentina

El megaproyecto Distrito Vicuña, impulsado por Lundin Mining junto a BHP en la provincia de San Juan, amenaza con reconfigurar el mapa cuprífero regional y tensionar la competencia con Chile.

Con una inversión estimada de US$ 18 mil millones, la iniciativa -adyacente a Minera Caserones- aspira a producir hasta 500 mil toneladas anuales de cobre en su peak y posicionarse entre las cinco mayores minas del mundo de cobre, oro y plata.

El estudio económico preliminar proyecta una vida útil superior a 70 años y costos en el primer cuartil global, con un VAN que podría escalar a US$ 28.800 millones a precios spot.

En plena transición energética, Argentina mueve ficha con incentivos fiscales de largo plazo, mientras Chile observa cómo un proyecto vecino gana escala y atractivo financiero.

Debate sobre presidencia del BCE

Christine Lagarde, ha estado en el centro de un intenso debate sobre su futuro como presidenta del Banco Central Europeo (BCE).

Según un informe del Financial Times, Lagarde podría dejar el BCE antes de que termine su mandato de ocho años, que oficialmente expira en octubre de 2027, con la idea de facilitar que líderes europeos como Emmanuel Macron y Friedrich Merz puedan coordinar la elección de su sucesor, antes de las elecciones presidenciales francesas de abril de 2027.

A raíz de esas especulaciones, ha crecido la discusión sobre quién podría reemplazarla, con nombres como el del español Pablo Hernández de Cos y el holandés Klaas Knot, entre los posibles candidatos.

Lagarde ha respondido a los rumores manteniendo públicamente su compromiso de completar su mandato hasta el final y de centrarse en la estabilidad del euro y las prioridades del BCE, aunque no ha descartado completamente la posibilidad de una salida anticipada.

En una reciente entrevista con The Wall Street Journal, reiteró que su objetivo es terminar su gestión en octubre de 2027, subrayando la importancia de proteger la independencia y credibilidad del BCE.

El repunte del turismo v/s la baja del tráfico aéreo

En 2025 Chile vivió un año récord en materia de turismo, con más de 6 millones de turistas extranjeros visitando el país, la cifra más alta desde 2017, lo que evidencia la consolidación del turismo internacional en el país tras la pandemia.

Esta mejora refleja no solo una mayor demanda global por viajar a Chile, sino también un posicionamiento más sólido del país como destino turístico en Sudamérica.

Sin embargo, el tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Santiago Arturo Merino Benítez registró una caída interanual del 2,6% en enero de 2026, según datos del Groupe ADP.

Este descenso consolidó seis meses consecutivos de contracción en el flujo de viajeros, una tendencia que no se veía desde antes de la pandemia.

En total, 2.595.202 pasajeros pasaron por el aeropuerto en enero, con una distribución relativamente equilibrada entre vuelos nacionales (1.311.946) e internacionales (1.283.533).

La tendencia ha generado preocupación en el sector aeronáutico chileno, ya que la recuperación del tráfico post pandemia parece haber perdido fuerza y el crecimiento total de 2025 fue significativamente menor al esperado.

Nuevo Presidente en Perú

Tras la destitución del Presidente José Jerí por el Congreso peruano, en medio de un escándalo por reuniones con empresarios chinos y presuntas irregularidades, el Parlamento de Perú eligió como nuevo jefe de Estado a José María Balcázar, congresista de 83 del partido de izquierda Perú Libre.

Balcázar fue designado tras una votación parlamentaria, en la que obuvo 60 votos contra los 46 de la candidata María del Carmen Alva. Con ello se convirtió en el octavo Presidente en la última década, con la misión de liderar un Gobierno de transición hasta el 28 de julio, cuando debe asumir un nuevo mandatario. La primera vuelta de las próximas elecciones generales será el 12 de abril.

La llegada de Balcázar al poder refleja la persistente inestabilidad política de Perú, donde cambios abruptos de liderazgo se han vuelto habituales y han generado desconfianza ciudadana hacia las instituciones durante los últimos 10 años. Balcázar, con una trayectoria polémica, que ha incluido críticas por posturas polémicas, ha prometido priorizar una transición “pacífica y transparente” y mantener políticas económicas estables. Sin embargo, su elección ha generado preocupación en distintos sectores, que enfatizan el reto de estabilizar el país en un contexto de fragmentación política.