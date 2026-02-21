Click acá para ir directamente al contenido
Lo que debes saber al terminar la semana I Déficit fiscal, la reacción de Trump al freno de los aranceles y el cese de visas

La pesada herencia fiscal que recibirá José Antonio Kast encendió un duro cruce con el Gobierno saliente, durante gran parte de una semana que cerró con el portazo de la Corte Suprema de EEUU a las tarifas impuestas por el mandatario norteamericano a la mayoría de sus socios. En el balance local, las cifras de las mineras reflejaron la bonanza del ciclo del cobre.

Por: Equipo DF

Publicado: Sábado 21 de febrero de 2026 a las 04:00 hrs.

Trump aranceles Estados Unidos gasto fiscal
Noticias destacadas

Justicia de EEUU declara ilegales los aranceles
Gobierno de Trump revoca visas a funcionarios de Chile
Sexta alza del pasaje en Red en cuatro años
El nuevo esquema que reemplazará a los multifondos
La lucha por el control de Blanco y Negro
Millicom persigue números azules
Superciclo del cobre impulsa resultados de las mineras
Las millonarias inversiones mineras en Distrito Vicuña en Argentina
Debate sobre presidencia del BCE
El repunte del turismo v/s la baja del tráfico aéreo
Nuevo Presidente en Perú

