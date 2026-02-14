Lo que debes saber al terminar la semana I Despido de ejecutivos en Codelco, cargo en cuentas de la luz y venta de Telefónica Chile

En una intensa semana en términos de negocios, Movistar cambió de dueño a manos de Millicom. Y en el balance minero de 2025, la estatal cuprífera quedó en segundo lugar en producción tras Escondida. Además, Ximena Rincón se prepara a tomar una pesada herencia en la cartera de Energía.

Sorpresivamente, la estatal Codelco anunció ayer viernes la salida de tres altos ejecutivos de la división El Teniente, en una drástica medida relacionada directamente al fatal accidente que cobró la vida de seis trabajadores el 31 de julio de 2025. Tras conocer las conclusiones de tres auditorías - internas e internacionales-, el directorio de la estatal cursó el retiro de Mauricio Barraza (VP de Operaciones), de Claudio Sougarret (gerente general) y de Rodrigo Andrades (gerente de Proyectos). La decisión se tomó tras detectar inconsistencias, ocultamientos y desviaciones en reportes técnicos desde 2023, atribuidas a ejecutivos actuales y anteriores.

Además. el directorio, liderado por Máximo Pacheco, anunció una reorganización de la división, incorporando seguridad y salud al comité ejecutivo, y fortaleciendo la Vicepresidencia Técnica con un Comité de Innovación Minera. Los nuevos interinos son Lindor Quiroga, Gustavo Reyes, Marcelo de Luca y Claudio Canut de Bon. Rubén Alvarado afirmó que la empresa asumirá autocorrecciones profundas y colaborará con el Ministerio Público.

Escondida supera a Codelco

La decisión de Pacheco coincidió la misma semana en que se dio a conocer la producción de cobre de la industria chilena en 2025, balance que reveló que minera Escondida finalmente superó a todas las divisiones de Codelco.

De acuerdo a las cifras de Cochilco, la industria totalizó el año pasado 5.415.200 toneladas, marcando un retroceso respecto a 2024. Según el reporte, el yacimiento con mayor aporte fue Escondida, de BHP, que produjo 1.345.100 toneladas de cobre fino, con un aumento de 5,3% y su mayor nivel desde 2007. Por su parte, la producción de Codelco -que incluye Gaby, Salvador, Andina, El Teniente, Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales-, sumó 1.334.400 toneladas, un 0,45% superiores a las anotadas 2024, marcando el tercer año consecutivo de incrementos marginales.

La compleja herencia que asumirá Ximena Rincón

Un nuevo flanco se abrirá para el próximo Gobierno que asumirá el 11 de marzo en el ámbito de la energía.

El actual titular de la cartera, Álvaro García anunció el mecanismo para dar cumplimiento al pago de saldos pendientes del Valor Agregado de Distribución (VAD). Para saldar esa deuda, estimada enUS$ 863 millones, se propuso un cargo de $8 por kWh, equivalente a un promedio de $ 1.450 mensuales por hogar -monto que variará según los respectivos consumos de energía-por un lapso de 48 meses. Y para contener el impacto entre los clientes de menores ingresos, se estableció un subsidio para el 40% de clientes más vulnerables.

La modalidad diseñada por las actuales autoridades fue el punto central de la bilateral para revisar el traspaso de la cartera entre García y su sucesora, Ximena Rincón, quien estuvo acompañada por el futuro subsecretario, Hugo Briones.

La próxima titular de Energía fue cauta en relación a la propuesta, señalando que será revisada con equipos técnicos sectoriales y del Ministerio de Hacienda para asegurar transparencia, certeza energética y que las personas paguen el menor costo posible por electricidad.

Sin duda, una pesada mochila para la gestión que encabezará Ximena Rincón, que además deberá abordar las soluciones a los problemas generados por las fallas en los cobros de la luz durante la administración del exministro Diego Pardow, que salió de la cartera tras detectarse un doble cobro del IPC por un error de cálculo. Adicionalmente, Transelec detectó inconsistencias internas en la información que reportó sobre sus activos de transmisión, lo que llevó a una sobrevaloración del capital usado para calcular las tarifas.

“Recuperación notable” del precio del litio

Tras años de castigo, el mercado del litio cerró 2025 con una recuperación relevante. Esta semana la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) comentó en su último informe que el metal blanco tuvo una “recuperación notable”. Tras tocar mínimos de US$ 8.975 por tonelada en junio, el carbonato de litio (CIF Asia) escaló a US$ 11.300 en diciembre, un repunte de 26% en seis meses, impulsado por mayor demanda en almacenamiento de energía, restricciones de oferta en Asia y estímulos en China.

El 2026 también comenzó con el pie derecho. En enero hubo precios promedio por sobre los US$ 12.000 la tonelada y fuertes alzas en los contratos spot en China. En este contexto, Cochilco elevó su proyección para 2026 a US$ 13.438 por tonelada, lo que implica un alza de 40,5% respecto del promedio de 2025 (US$ 9.566) y anticipa un eventual déficit de mercado antes de lo previsto.

El organismo sostiene que el sector entró en una fase de “recuperación estructural” y revisó también al alza sus estimaciones de largo plazo, proyectando precios cercanos a US$ 18.000 hacia inicios de la próxima década.

Millonario error de estimación de ingresos por litio a Corfo

Pero el alza del litio no fue suficiente, al menos no para las estimaciones que tenía el Ejecutivo. Esta semana una nueva polémica se desató al interior del Gobierno. ¿La razón? Una brecha entre lo presupuestado y lo efectivamente recaudado por Corfo en 2025. En detalle, la Ley de Presupuestos contemplaba un traspaso de US$ 737 millones al Fisco por ingresos por litio, pero la recaudación real fue US$ 349 millones, un 47% del estimado. Ese descalce llevó a la corporación a vender activos financieros.

Desde Hacienda señalaron que las proyecciones se elaboran con información entregada por los propios servicios, mientras que Corfo sostuvo que no realiza estimaciones fiscales, sino que aporta antecedentes de mercado vinculados a sus contratos con productoras como SQM y Albemarle. En ese contexto, el biministro Álvaro García planteó que sería “muy conveniente” avanzar hacia una institucionalidad similar al comité de expertos que fija el precio de referencia del cobre.

Economistas, sin embargo, discrepan sobre la necesidad de crear un nuevo órgano y apuntan a fortalecer la transparencia y coordinación entre Hacienda, Dipres y Cochilco.

Latam realiza sexta venta secundaria de acciones

Volvieron las turbulencias en el mercado bursátil para Latam Airlines Group. Las acciones de la aerolínea retrocedieron 4,67% este martes en la Bolsa de Santiago, luego de que la compañía informara una sexta venta secundaria de títulos.

La operación correspondió al ex acreedor Sixth Street Partners, que acordó la venta de 12 millones de ADR por US$ 742 millones, a un precio de US$ 61,9 por título. Con ello, el fondo reduciría su participación desde 17,4% a cerca de 13,2%. En el mercado se da por descontado que continuará disminuyendo su posición, considerando que aún mantiene una participación relevante y es el único acreedor del Capítulo 11 que continua en la propiedad.

En el mercado también apuestan que entre los compradores estuvieron las AFP. Según el reporte de flujos de institucionales de Bice Inversiones, para enero las AFP cumplieron seis meses consecutivos de compras en Latam. Sólo durante el primer mes de 2026 adquirieron papeles por US$ 38,6 millones. Con esto, acumularon una inversión neta de US$ 1.598 millones en los últimos doce meses y su participación se acerca a poder elegir dos directores en la próxima Junta de Accionistas.

La disputa de Aníbal Mosa y León Vial por Blanco y Negro

Dos directores de Blanco y Negro vinculados al bloque de Leonidas Vial informaron a la CMF que no consideran conveniente aceptar la OPA lanzada por el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, quien busca aumentar su participación en la sociedad. La oferta —que vence el 19 de febrero— apunta a consolidar hasta un 30% adicional de la propiedad.

Alfredo Stöhwing y Diego González fundamentaron su postura en que la compañía enfrenta “contingencias relevantes”, entre ellas la no aprobación reiterada de los estados financieros 2024 y una denuncia en trámite ante la CMF por contratos con DG Medios, factores que —a su juicio— elevan la incertidumbre y afectan la confianza del mercado. González añadió que el precio ofrecido de $ 150 por acción implica un riesgo relevante de desinversión a un valor incierto. La definición quedará en manos de los accionistas, en una operación que podría reconfigurar el control de la concesionaria.

Se activa el posible negocio del año: Transelec

Este viernes Diario Financiero dio a conocer que hace tres semanas se reactivó la operación para tomar el control de Transelec, principal transmisora eléctrica de Chile, con 10.082 km de líneas y 79 subestaciones, abasteciendo al 98% de la población. Los fondos canadienses BCI, CPP y PSP, que poseen 72,21%, reducirían su participación, mientras que China Southern Power Grid International, con 27,79%, busca el control junto a un socio asiático.

La operación, estimada en unos US$ 4.000 millones, se retrasó por el apagón de febrero de 2025 y requiere aprobación de la FNE. El objetivo es cerrar el acuerdo en el primer semestre de 2026, consolidando la presencia estratégica de China en la región.

Agrosuper cruza la barrera del grado de inversión

Por primera vez en su historia, Agrosuper logró obtener el grado de inversión en su calificación crediticia internacional tras la evaluación de la agencia Moody’s, que elevó su calificación de emisor de largo plazo a Baa3.

Este avance se suma a la categoría ya concedida por Fitch y cumple con el requisito de contar con al menos dos agencias que lo respalden, lo que permite a la empresa acceder a mejores condiciones de financiamiento, atraer más inversionistas institucionales y reforzar la confianza de los mercados.

Moody’s explicó que la mejora refleja el sólido desempeño operativo de la compañía, su diversificación en productos proteicos y su política financiera conservadora, a pesar de las interrupciones del 2023, cómo fue la gripe aviar y el alza de precio de los granos.

El gerente de Administración y Finanzas de Agrosuper, Luis Felipe Fuenzalida destacó que este hito se alcanzó gracias a varios trimestres de resultados positivos, una reducción de deuda y mejores indicadores financieros, fortaleciendo la competitividad y liderazgo de la firma.

“Esta nueva asignación da cuenta de la solidez financiera alcanzada por la compañía”, afirmó.

Ley Jacinta reordena el SOAP

La entrada en vigencia de Ley N° 21.797, conocida como Ley Jacinta -que también introduce cambios importantes en materia de seguridad vial y regulaciones para conductores- tuvo amplias repercusiones en el ámbito asegurador y las millones de personas que deben renovar sus permisos de circulación: motivó una suspensión temporal de la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), provocando expectación en semanas clave para este proceso. Finalmente, la venta estas coberturas se reanudaron esta semana, aunque con ajustes de precios al alza debido a las nuevas exigencias En efecto, la norma eleva al doble las coberturas del SOAP en casos de muerte, incapacidad o gastos médicos derivados de accidentes y exige que quienes saquen o renueven su licencia de conducir presenten una declaración jurada sobre su estado de salud física o mental, con sanciones que pueden incluir la cancelación del permiso si se ocultan condiciones inhabilitantes.

Además, la ley contempla modificaciones a los procedimientos municipales para acreditar la “idoneidad física y psíquica” de los aspirantes a licencia de conducir, un reglamento que debe ser dictado en los próximos doce meses por el Ministerio de Transportes junto con el Ministerio de Salud.

Heineken elimina 6.000 empleos

La gigante cervecera holandesa Heineken anunció un plan de reestructuración global que implica eliminar hasta 6.000 puestos de trabajo durante los próximos dos años, lo que equivale a aproximadamente el 7% de su plantilla mundial, como respuesta a la caída de la demanda de cerveza.

La medida se enmarca en una estrategia para reducir costos y aumentar la productividad frente a volúmenes inferiores de ventas, especialmente en Europa y América, donde el consumo ha bajado. Los recortes afectarán tanto áreas de producción como funciones administrativas y se espera que algunas cervecerías cierren o se consoliden como parte de estos cambios.

La compañía también recortó sus expectativas de crecimiento de ganancias para 2026 pues, dada la transición de liderazgo “no había ningún incentivo para establecer una meta alta”, afirmó el analista de Jefferies, Ed Muddy. El actual CEO, Dolf van den Brink, dejará el cargo en mayo después de casi seis años en el cargo.

PriceSmart acelera llegada

La cadena estadounidense PriceSmart, conocida por su formato de clubes de compra mayorista con membresía al estilo “Costco”, está acelerando su llegada al mercado chileno tras anunciar a mediados de 2025 su interés en instalarse en el país. La empresa ya definió y cerró acuerdos para ocupar dos ubicaciones en la Región Metropolitana, específicamente en Las Condes (posiblemente en el Mall Plaza Los Dominicos) y Peñalolén (en un formato independiente), aunque aún no hay fechas oficiales de apertura.

El plan es competir con actores consolidados del retail local en diversas categorías, desde productos alimentarios hasta artículos para el hogar, tecnología y servicios complementarios como farmacia y óptica. El CEO de PriceSmart, David Price señaló que la compañía ve a Chile como un mercado “con potencial para múltiples ubicaciones”.

Firma australiana adquiere el 51% del proyecto cuprífero Sierra Atacama

La firma australiana, Cobre Limited, firmó un acuerdo vinculante para adquirir un 51% del proyecto de cobre Sierra Atacama en Chile, hasta ahora controlado por Minera Salar Blanco vinculada al empresario chileno Martín Borda.

La transacción, anunciada formalmente en la Bolsa de Australia, implicaría alrededor de US $50 millones y transformaría la presencia de cobre. “Esta adquisición es altamente transformadora para cobre. Estamos pasando de ser una empresa exploradora y desarrolladora, a una productora en un centro de producción en Chile, rodeado de una infraestructura sustancial”, dijo el presidente ejecutivo de la firma Martin Holland.

El proyecto comprende un distrito de aproximadamente 40.000 hectáreas e incluye una mina subterránea que produce alrededor de 400 toneladas de cátodos de cobre al mes.