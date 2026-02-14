Click acá para ir directamente al contenido
Doble shot

Lo que debes saber al terminar la semana I Despido de ejecutivos en Codelco, cargo en cuentas de la luz y venta de Telefónica Chile

En una intensa semana en términos de negocios, Movistar cambió de dueño a manos de Millicom. Y en el balance minero de 2025, la estatal cuprífera quedó en segundo lugar en producción tras Escondida. Además, Ximena Rincón se prepara a tomar una pesada herencia en la cartera de Energía.

Por: Equipo DF

Publicado: Sábado 14 de febrero de 2026 a las 04:00 hrs.

Escondida supera a Codelco
La compleja herencia que asumirá Ximena Rincón
“Recuperación notable” del precio del litio
Millonario error de estimación de ingresos por litio a Corfo
Latam realiza sexta venta secundaria de acciones
La disputa de Aníbal Mosa y León Vial por Blanco y Negro
Se activa el posible negocio del año: Transelec
Agrosuper cruza la barrera del grado de inversión
Ley Jacinta reordena el SOAP
Heineken elimina 6.000 empleos
PriceSmart acelera llegada
Firma australiana adquiere el 51% del proyecto cuprífero Sierra Atacama

