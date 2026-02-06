Click acá para ir directamente al contenido
Doble shot

Lo que debes saber al terminar la semana I El cara a cara Quiroz-Grau, Tianqi, Millicom y Latam

La agenda estuvo marcada por la gira Europea de Kast, las bilaterales ente los equipos que emigran y los que llegan al Ejecutivo, además de intensos movimientos empresariales y los resultados de varias compañías "para enmarcar".

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 6 de febrero de 2026 a las 19:37 hrs.

Kast José Antonio Kast gobierno Gabriel Boric MOP empresas resultado de empresas
