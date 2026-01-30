Lo que debes saber al terminar la semana | La gira de Kast, la Fed, Vivanco y el desempleo

Su gira más extensa como Presidente electo desarrolló esta semana José Antonio Kast por Centroamérica, con un despliegue por República Dominicana, Panamá -ante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026-, y El Salvador,marcando ejes en seguridad y desarrollo.

Fue un escenario en que hicieron su estreno dos piezas clave de su gabinete: la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y su par de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. En Ciudad de Panamá, Kast debutó en la escena multilateral regional remarcando que América Latina no está condenada al fracaso: “Llegó la hora de actuar. Chile está listo para hacerlo y espera que la región también lo esté”, dijo. Y llamó a estrechar la coordinación entre los distintos países. El tono lo mantuvo en su reunión con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, marco en el que Kast destacó que la cita trascendía diferencias ideológicas.

Pero el tema que marcó la gira fue la seguridad, tanto al inicio con la inspección del muro que separa el territorio dominicano de Haití, como, sobre todo, en la escala en El Salvador, donde visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel "más grande de América" como destaca el Gobierno de Nayib Bukele, con quien Kast concretó este viernes su esperada reunión bilateral. Fue una misión intensa y con imprevistos climáticos que la extendieron más allá de lo previsto, obligando a aplazar hasta la próxima semana el anuncio de los futuros subsecretarios y delegados presidenciales.

Los tres objetivos de Quiroz

El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, declaró en una entrevista con DF MAS cuáles son los criterios por los que debiera medirse la gestión económica del próximo Gobierno, al término del mandato. “En cuatro años más nos deberían evaluar por una economía creciendo al 4%, un balance fiscal en equilibrio, y un desempleo acercándose al 6%”, dijo.

Tras sus declaraciones vinieron las reacciones de diversos economistas, que expresaron distintas opiniones sobre la viabilidad de tales metas. Algunos creen posible lograr un 4% de crecimiento, aunque advirtieron que será difícil sostenerlo sin reformas estructurales profundas. Destacaron, además, la necesidad de impulsar la inversión privada, la productividad y la eficiencia regulatoria.

En cuanto al objetivo de acercarse a una tasa de 6% de desempleo, manifestaron que puede ser ambicioso, ya que existe un cambio estructural en el mercado, debido al auge de la tecnología y la IA. También mencionaron que un mayor dinamismo de la actividad económica no va necesariamente de la mano con un retroceso en el desempleo.

La frase de la semana

" Esto trasciende cualquier diferencia política o ideológica, porque lo que nos mueve a todos es mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas" JOSÉ ANTONIO KAST, Presidente electo, tras reunirse con Lula.

Prisión preventiva para Angela Vivanco

El juez Cristian Sanchez del Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, decretó prisión preventiva para la exministra de la Corte Suprema, Angela Vivanco. En una decision histórica -nunca un integrante del máximo tribunal había sido formalizado y privado de libertad-, la abogada cumplirá la medida cautelar en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín.

La decisión fue adoptada tras considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, mientras avanza la indagatoria por presuntos delitos de cohecho reiterado y lavado de activos, en el marco del caso Belaz Movitec, conocido públicamente como Muñeca Bielorrusa.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, declaró que el Ministerio Público está satisfecho con la decisión del tribunal. Desde su defensa informaron que apelarán a la resolución dentro de los próximos cinco días, buscando revertir la medida cautelar.

Caso Audios cierra investigación

Siguiendo en el tema judicial, esta semana se cerró la investigación del denominado caso Audios –que agrupa las aristas Audios, Factop y Parque Capital-, luego de que el Fiscalía presentó acusación contra 10 imputados.

La mayor condena se solicitó para Daniel Sauer: presidio de 20 años. Para Alvaro Jalaff, la Fiscalía pidió 13 años y para su hermano Antonio, 10 años.

TPM en 4,5%

Como se preveía, el Banco Central no se salió del libreto y mantuvo la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5%. La decisión fue tomada en la primera reunión monetaria del año y con la participación del nuevo consejero, Kevin Cowan.

En su comunicado, la autoridad indicó que la inflación en el corto plazo será menor a lo anticipado en diciembre, por lo que se puede deducir un sesgo más expansivo de parte del Consejo. Sin embargo, también destacó aspectos del desempeño económico local, como una caída transitoria en la actividad, reflejada en algunos indicadores de noviembre.

Fed mantuvo las tasas

Y Jerome Powell optó por desafiar a Trump y mantuvo los tipos sin cambios, en 3,5%. Se trata de la primera pausa tras las tres rebajas consecutivas que la Fed realizó entre septiembre y diciembre de 2025.

Todavía quedan dos reuniones del comité de política monetaria bajo la batuta de Powell. Una a mediados de marzo y otra a fines de abril. Un mes después vendrá el gran cambio en la presidencia de la entidad.

Kevin Warsh, el nuevo presidente de la FED

Donald Trump anunció este viernes la nominación de Kevin Warsh como presidente de la Fed. “Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no tengo ninguna duda de que pasará a la historia como uno de los GRANDES presidentes de la Reserva Federal, quizás el mejor”, anunció en su red social.

Warsh es muy respetado en Wall Street y su nominación aliviará las preocupaciones sobre la incansable campaña de presión del Presidente de EEUU para obligar a la Fed a reducir los costos de los préstamos. El futuro titular del organismo asumirá en mayo, reemplazando a Jerome Powell.

8,0 % fue la tasa de desocupación en Chile en el trimestre octubre-diciembre 2025

Caída del desempleo

La tasa de desocupación en Chile bajó a 8% en el trimestre octubre-diciembre de 2025, según el INE, marcando una reducción de 0,1 punto porcentual en 12 meses y ubicándose en su nivel más bajo en casi un año. El Gobierno destacó este descenso como una señal positiva del mercado laboral tras un período de alzas previas.

Sin embargo, los expertos advierten que la calidad del empleo creado sigue siendo un desafío, ya que gran parte corresponde a trabajos de baja calidad, subempleo o informalidad.

Desistimiento de BYD

La automotriz china BYD confirmó su decisión de desistir del proyecto para instalar una planta de cátodos de litio en Chile, iniciativa que fue adjudicada en 2023.

La principal ejecutiva de BYD Chile, Tamara Berríos, explicó que el proyecto no logró avanzar ni siquiera a la etapa de permisos. Según indicó, la fuerte caída en el precio del mineral terminó por volver inviable la inversión, sumado a procesos que calificó como lentos con las autoridades. Desde la firma señalaron, además, que Chile ha ido perdiendo competitividad frente a otros países. Pese al desistimiento, BYD aseguró que mantendrá a Chile como proveedor de litio, aunque descartó nuevos proyectos industriales en el corto plazo.

La respuesta de Corfo no tardó en llegar. El organismo rechazó los argumentos de la compañía y sostuvo que el retiro del proyecto respondió principalmente a factores económicos y de mercado, más que a dificultades administrativas. En ese contexto, informó que decidió revocar el beneficio de productor especializado, al constatar que BYD no cumplió con el plazo comprometido para iniciar operaciones, fijado para el 31 de diciembre de 2025.

Portazo a Tianqi

El reclamo de ilegalidad de la firma china Tianqi Lithium ante la CMF fue rechazado. La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de noviembre de 2025, que no dio lugar a lo presentado por Tianqi.

La firma china es dueña del 22% de SQM y advirtió que el acuerdo con Codelco debería haber sido aprobado por la junta extraordinaria de accionistas de la compañía y no solo por el directorio de la minera. La Corte Suprema estableció que el recurso no cumplía con los requisitos esenciales del artículo 70 del DL 3.538, de acuerdo con “la identificación precisa de la norma supuestamente infringida”.

SQM informó que con el fallo se alcanzó la “plena materialización de la fusión con Codelco tras resolución favorable de la Corte Suprema”.

SQM apuesta al cobre

Y siguiendo con SQM, esta semana sorprendió al mercado al anunciar un acuerdo con la estadounidense Ivanhoe Electric para explorar cobre en 2.002 kilómetros cuadrados de su propiedad minera en el norte de Chile. La firma señaló que en caso de resultados exitosos, esta colaboración podría derivar en la formación de una empresa conjunta 50/50 cada una, donde SQM tendrá la opción de operar y el derecho a elegir el CEO.

En su primera fase, la alianza contempla una inversión de US$ 9 millones por parte de SQM para financiar tres años de exploración.

La firma chilena agregó que este acuerdo proporciona a SQM la plataforma tecnológica que permite la exploración de áreas mineras cubiertas de caliche, que por su naturaleza son difíciles de alcanzar con métodos tradicionales. Aseguró que esta sinergia facilita el aprovechamiento del inmenso potencial de sus concesiones mineras, junto con acelerar el descubrimiento de minerales críticos esenciales para la transición energética global.

Cambios en BCI

Bci hizo un cambio en su estructura societaria para seguir creciendo en Chile y en Estados Unidos. La transición comienza con la creación de una sociedad matriz llamada “Bci Group” que tendrá el control de dos bancos independientes entre sí.

Por un lado queda Bci, con las filiales en Chile, Bci Miami, Perú y Securities. En el otro lugar está el City National Bank (CNB) en Florida, Estados Unidos. El nuevo holding comunicó que esto les facilitará presentar de manera más clara los resultados e indicadores de cada negocio, como también la comparación con otros referentes del mercado.

Recambio enlos Luksic

Y tras 12 años en el directorio de Antofagasta PLC, Andrónico Luksic Craig dejará el directorio de la minera, matriz de Antofagasta Minerals. El cargo será asumido por su hijo Andrónico Luksic Lederer.

El empresario continúa así con su retiro de los negocios, proceso que inició en 2023 cuando dejó el directorio de Quiñenco, B. de Chile, CCU y CSAV.

Doble cargo para Alejandro Bezanilla

El próximo 2 de marzo, el exCEO de Habitat, Alejandro Bezanilla, asumirá como socio y director ejecutivo de Toesca. La estructura societaria de Toesca, fundada en 2016 por Alejandro Reyes y Carlos Saieh, quedará al mando de nueve socios. Entre ellos se encuentran los ya mencionados, además de Maximiliano Vial, Alejandro Montero, Augusto Rodríguez, Manuel Ossa, Rodrigo Rojas, Arturo Irarrázabal y Alejandro Bezanilla.

Las 7 Magníficas y sus resultados

Los mercados internacionales cerraron con alta volatilidad en una jornada marcada por la publicación de resultados de las principales tecnológicas, con reacciones dispares entre los inversionistas.

Microsoft lideró las caídas, con un retroceso de más de 10%, luego de que el mercado reaccionó negativamente al fuerte aumento de su gasto en centros de datos, pese al crecimiento de ingresos.

Meta, en cambio, sorprendió positivamente. La compañía reportó ingresos por US$ 59.890 millones, lo que representó un crecimiento de 24% anual y una utilidad por acción de US$ 8,88, por sobre las estimaciones del mercado. Tras el anuncio, sus acciones subieron cerca de 9%.

En el caso de Tesla, los resultados generaron una reacción más moderada. La firma reportó ventas por US$ 24.900 millones, junto con una utilidad por acción de US$ 0,24, ambas cifras por debajo de lo esperado.

Apple, por su parte registró ganancias récord en su primer trimestre fiscal de 2026, con ingresos de aproximadamente US$ 143,8 mil millones, un aumento de alrededor de 16 % interanual, y ganancias por acción de US$ 2,84. El desempeño fue impulsado principalmente por las ventas del iPhone 17, que alcanzaron su mayor nivel histórico.

Astara compra Nissan Perú y Chile

Astara dio a conocer que cerró el acuerdo por la compra de Nissan en Chile y en Perú, y será el importador oficial de vehículos y repuestos de la japonesa para ambos países. Solo falta la aprobación final de las autoridades de competencia, tras lo cual esperan concluir durante los próximos meses.

“Solo en América Latina, entre enero y diciembre de 2025, hemos vendido más de 425 mil vehículos. En nuestros 12 años en Chile y ocho en Perú hemos construido una base firme”, dijo el presidente de Nissan para Latam.