El cuento chino, multas de la SEC, Falabella y Nvidia se tomaron la agenda

La revocación de las visas a tres funcionarios públicos terminó siendo la punta del iceberg de una semana en que el proyecto del cable submarino impulsado por China Mobile para unir Hong Kong y Concón escaló a una crisis diplomática con Estados Unidos.

Todo estalló cuando EEUU revocó las visas a tres autoridades del Gobierno, entre ellas el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, acusándolos de “socavar la seguridad regional”. El Presidente Gabriel Boric calificó la decisión como “arbitraria, unilateral y sorpresiva”.

Sin embargo, el embajador estadounidense, Brandon Judd, respondió que durante meses sostuvo reuniones con ministros para advertir la preocupación de la administración de Donald Trump. Según explicó, Washington había compartido antecedentes sobre eventuales riesgos para los sistemas de telecomunicaciones y alertado reiteradamente sobre el proyecto.

Luego se conoció el antecedente que tensionó el relato oficial: existía un decreto firmado. El 27 de enero de 2026, Muñoz otorgó la concesión para instalar y operar el cable por 30 años. Dos días después, la cartera lo anuló por “razones de error técnico o en su tipeo”. Ese mismo 27 de enero, desde la embajada de EEUU se habían transmitido alertas al jefe de gabinete de la Subtel, Guillermo Petersen, la información llegó al ministro y esa noche a Boric. El 29 se formalizó la anulación.

En medio del incendio político, Boric defendió a Muñoz y aseguró que “el ministro no anda nada solo”. Pero el conflicto siguió escalando. El embajador chino, Niu Qingbao, defendió la iniciativa y sostuvo que cumple la ley chilena, atribuyendo las presiones a la disputa geopolítica con Washington.

El caso sumó un nuevo capítulo cuando Defensa confirmó el ingreso de una solicitud de concesión marítima el 17 de febrero, aún en evaluación. En paralelo, se postergó la licitación del Puerto Exterior de San Antonio y el Presidente electo José Antonio Kast pidió reunirse con Boric para abordar lo que llamó “dudas legítimas”.

La frase de la semana

"El ministro Muñoz no anda nada solo. Está con nosotros. Nosotros estamos con él". GABRIEL BORIC, Presidente de la República

Cumbre Quiroz y CFA

El próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, llegó esta semana a Teatinos 120 acompañado de todo el elenco con el que asumirá el próximo 11 de marzo. El aterrizaje en las dependencias de de Hacienda tuvo la finalidad de sostener una reunión con el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), luego de toda la polémica que se instaló a propósito del deterioro de las cuentas fiscales, que exhiben un déficit estructural de 3,6% del PIB.

A la salida, Quiroz subrayó la importancia de mantener instancias de diálogo, para una cartera donde "el reordenamiento de las cuentas fiscales es el objetivo central en el programa económico".

Aranceles de Trump

El martes entraron en vigencia los nuevos aranceles anunciados por el Presidente de EEUU, Donald Trump, con una tasa de 10% y no de 15% como había anticipado el mandatario. Trump acudió a la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, después de que la Corte Suprema anuló las tarifas originales. Bajo esa normativa, los gravámenes pueden regir durante 150 días, hasta el próximo 23 de julio.

Hay exenciones importantes para bienes que cumplen con el tratado comercial T-MEC. También quedan fuera ciertos países con los que Trump negoció en el pasado.

La Casa Blanca está trabajando en una orden formal que aumentará la tasa arancelaria global al 15%, aunque el plazo aún no está definido.

Ergas a Washington

José Antonio Kast escogió al empresario Andrés Ergas como embajador de Chile en EEUU, en reemplazo de Juan Gabriel Valdés. Ergas ha participado en citas en Washington con la Cámara de Comercio y otros actores, integrando una delegación encabezada por la futura subsecretaria de Subrei, Paula Estévez.

De trayectoria empresarial y bajo perfil público, Ergas forma parte del directorio del Banco de Chile y preside varias empresas del grupo familiar. En su carrera ha desarrollado negocios en el sector financiero, inmobiliario y turístico.

Avalancha de multas por apagón del 25F

La SEC esta semana se fue con todo… el martes multó a otras dos empresas por el apagón del 25 de febrero de 2025: CGE Transmisión y Engie Energía, que se sumaron a las anunciadas la semana anterieor contra Interchile, Transelec, Alfa Transmisora y el Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico.

Las multas para CGE Transmisión y Engie Energía ascienden a $4.176 millones cada una, “por falta de mantención de las instalaciones de respaldo del sistema SCADA”.

La SEC aplicó el jueves unala tercera ronda, con sanciones a AES Andes por US$ 4 millones.

Enel apuesta por Chile

En el marco del Capital Market Day de Enel, realizado en Milán, la eléctrica presentó su plan estratégico 2026-2028, que contempla inversiones por US$ 62,5 mil millones, casi US$ 12 mil millones más que en el anterior.

Durante la conferencia liderada por el CEO , Flavio Cattaneo, y el CFO Stefano De Angelis, se habló de la situación de Chile. Los ejecutivos manifestaron que han visto que la estabilidad política ha regresado, ante lo cual seguirán invirtiendo en Chile. De Angelis detalló los proyectos que respaldan el crecimiento en nuestro país y entre ellos mencionaron el BESS o sistema de almacenamiento de energía, entre las iniciativas en desarrollo.

Quiñenco vende otro 5% de Nexans

El holding chileno Quiñenco, controlado por el grupo Luksic, anunció la venta de cerca de 2,2 millones de acciones de la empresa francesa Nexans, equivalente al 5% del capital accionario.

Con esta operación, la participación accionaria de Quiñenco en Nexans se redujo de 9,2% a 4,1%. La transacción generó alrededor de US$ 310 millones y la firma señaló que serán destinados a inversiones estratégicas.

La venta se realizó a través de un “accelerated bookbuilding offering”, mediante una colocación a inversionistas institucionales, donde JPMorgan Securities plc fue el banco coordinador global y agente colocador de la oferta.

8,3 % anotó la tasa de desempleo en noviembre-enero

Mosa aumenta participación en ByN

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa subió en 2,75% su participación en la concesionaria que gestiona a Colo-Colo al finalizar la Oferta Pública de Adquisición (OPA), que declaro exitosa.

La compra se realizó a un precio de $ 150 por acción de un máximo de 30.000.000 acciones de la serie B, con el objetivo de ser el máximo accionista de la sociedad aumentando en un 30% su participación.

La meta no fue alcanzada, por lo que indicaron: “El oferente pasa a ser titular directa e indirectamente, a través del Fondo de Inversión Privado Parinacota, de la cantidad de 38.813.529 acciones serie B de la Sociedad, representativas del 38,8% del capital de la Sociedad, no alcanzando el control de la Sociedad.

Scotiabank evalúa alianza con Cencosud

El banco canadiense Scotiabank señaló que su alianza con el grupo Cencosud (en el negocio de tarjetas de crédito) “no es un activo estratégico” y no forma parte de su futuro operativo. Durante el conference call del banco, el director de transacciones internacionales, Francisco Aristeguieta, aseguro que “es la última pieza de nuestra presencia que estamos trabajando para desinvertir y salir de ella”.

La alianza con Cencosud se cerró el 2014, cuando Scotiabank adquirió el 51% del negocio de tarjetas retailer, estableciendo una sociedad que tendría duración de 15 años, es decir, hasta el 2030.

Falabella en su "prime"

Falabella volvió a sorprender. El retailer anotó una utilidad anual de US$ 1.485 millones, impulsada por "sólida rentabilidad operacional de todos los negocios de la compañía".

Las ganancias incluyen el efecto de fair value, sin el cual alcanzan los US$ 897 millones, un nivel histórico y que supera en 1,9 veces a los resultados del ejercicio anterior.

Los ingresos consolidados totalizaron US$ 14.679 millones, es decir, un 9,5% más que el año pasado, impulsados por el buen desempeño de los retailers, el crecimiento sostenido del canal online y una positiva contribución del negocio financiero, dijo la empresa.

Andes Iron a la Suprema

La empresa Andes Iron, titular del proyecto minero-portuario Dominga en Coquimbo, decidió escalar el conflicto judicial y presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, para revertir el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que complicó la tramitación de la iniciativa. Con esta acción, la compañía busca que el tribunal revise el actuar de los ministros que dictaron la resolución.

La compañía, acusó a los ministros de la Corte de Apelaciones de cometer “faltas o abusos graves” al apartarse de la ley y de principios procesales básicos al anular de oficio el procedimiento de cumplimiento incidental.

La empresa estima que la construcción del proyecto podría retrasarse hasta seis meses, mientras define su estrategia judicial.

Resultados Nvidia

Nvidia no decepcionó: batió las previsiones de los inversionistas tras disparar sus ingresos un 73% y aumentar sus ganancias un 94%, hasta los US$ 42.960 millones, en el último trimestre de su ejercicio fiscal. A pesar de superar las expectativas, sus acciones cayeron ante el temor de los inversionistas de que un gasto masivo en infraestructura de IA por parte de las grandes tecnológicas esté cerca de su techo.

Nestlé congela los helados

La empresa Nestlé anunció que pondrá a la venta en Chile su negocio de helados bajo la marca Savory y también su división de productos refrigerados, como parte de un plan global de reestructuración para enfocarse en áreas consideradas más rentables, como café, mascotas, nutrición y snacks.

La operación se enmarca en una reorganización a nivel mundial, donde se ha avanzado en conversaciones para traspasar estas unidades a su socio Froneri, en un proceso que se desarrollaría en 2026-2027.

Paramount en primera fila por Warner

El grupo estadounidense Paramount Skydance está muy cerca de cerrar un acuerdo por la compra de Warner Bros, tras mejorar su oferta económica, obligando a Netflix a retirarse. Paramount elevó su propuesta hasta US$ 31 por acción, valorando la empresa en más de US$ 110 mil millones. El consejo de administración de Warner Bros está evaluándolo.

SMU sale a recomprar acciones

SMU acordó convocar a una junta extraordinaria de accionistas para proponer y someter a votación un nuevo programa de recompra de papeles de la compañía, con una duración de hasta cinco años. De aprobarse, se reemplazaría el programa actual, que tiene vigencia hasta el 2027.

“La propuesta se fundamenta en la consideración del directorio y de la administración de que el precio actual de la acción de SMU no refleja el valor intrínseco de la compañía, dadas las perspectivas de mejores resultados en el futuro”, dijo la matriz de Unimarc, Alvi y Super10 en un comunicado.

La junta fue convocada para el 23 de abril del 2026.

Millicom aplica plan de reducción

A menos de un mes de asumir el control de Telefónica Chile, Millicom comenzó a desvincular trabajadores como parte de su estrategia de reorganización y rentabilización del negocio.

Según fuentes sindicales, serían en torno a 800 personas las despedidas. La reducción de personal responde, de acuerdo con Millicom, a la necesidad de estabilizar la operación y mejorar resultados, ya que la filial cerró 2025 con pérdidas acumuladas de más de $413 mil millones.