Cuánto dura un ciclo a la baja en bitcoin
La mayor de las criptomonedas ha llegado a superar el 50% de desplome desde sus récords. Las firmas de analítica cripto recuerdan que los puntos más bajos de esos períodos suelen tardar meses en formarse.
El precio del bitcoin se ha atascado en niveles próximos a la mitad de los récords registrados el pasado octubre. Su cotización se sitúa hoy en US$ 67.000. Dos semanas atrás, a comienzos de febrero, llegó a desinflarse hasta los US$ 60.000, fruto de un desplome superior al 50% desde los US$ 126.000 que alcanzó hace cuatro meses.
Las incógnitas que plantea este brusco pinchazo del rally es dónde puede estar el suelo de las caídas, y a continuación, cuánto tiempo se prolongará este repentino ciclo bajista del bitcoin. Los analistas, al más corto plazo, se muestran escépticos sobre la posibilidad de que la mayor de las criptomonedas active rápidamente un rebote.
Desde una perspectiva histórica, los mínimos de los mercados bajistas suelen tardar meses en formarse en lugar de ser consecuencia de un único evento de capitulación, advierte la firma de analítica cripto CryptoQuant.
Este escenario es compartido también por una de las firmas de inversión "tradicionales" más optimistas con el mercado cripto, Standard Chartered. Geoffrey Kendrick, responsable de análisis de activos digitales del banco británico, augura que "veremos más dificultades y un período de capitulación final para los precios de los activos digitales en los próximos meses".
Al más corto plazo, matiza el analista de Standard Chartered, "es poco probable que el contexto macroeconómico ofrezca soporte hasta que nos acerquemos a la toma de posesión de Kevin Warsh en la Reserva Federal", fijado para mayo.
Desde Standard Chartered apuntan más factores que podrían prolongar la debilidad actual en el mercado cripto. Uno de ellos es la menor demanda a través de los ETF al contado, a medida que aumenta el porcentaje de inversores, a través de ETF, que tienen pérdidas latentes por las caídas del bitcoin.
CryptoQuant comparte un panorama complicado para el bitcoin en los próximos meses. Afirma que la mayor de las criptomonedas aún no ha tocado fondo en sus caídas, y argumenta que la magnitud del desplome, el porcentaje de inversores que han entrado en pérdidas y la duración del ciclo bajista están lejos aún de los parámetros de ciclos anteriores.
La duración del ciclo bajista es una de las referencias que cobra especial relevancia desde que hace un par de semanas el bitcoin superara el 50% de derrumbe desde sus récords. Un repaso a la serie histórica permite cuantificar la duración media de cada ciclo bajista.
Los datos recopilados por London Stock Exchange Group (LSEG) desglosan, desde el año 2013, la fecha inicial en la que el bitcoin alcanzó el 50% de derrumbe desde sus máximos, y calcula cuántos días ha necesitado su cotización en recuperar el récord previo.
Este análisis arroja una cifra poco alentadora. De media, el bitcoin ha necesitado 639 días, algo más de un año y nueve meses en recuperar el nivel previo al desplome.
En el escenario actual la fecha de partida sería el 6 de febrero, el día en el que el bitcoin superó el 50% de desplome desde sus récords. Por tanto, en el hipotético caso de que el ciclo bajista actual calcara con precisión la media de los ciclos anteriores, el bitcoin no recuperaría los US$ 126.000 hasta fines de 2027.
