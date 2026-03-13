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40 horas: Gobierno descarta cambios en cronograma, pero adelanta revisión en temas de colación y control de jornada

El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, detalló el proceso de revisión de los pronunciamientos de la Dirección del Trabajo sobre la norma y dijo que sus dictámenes deben “limitarse a interpretar la ley, no a ampliarla ni a crear reglas que el legislador no estableció”.

Por: Carolina León

Publicado: Viernes 13 de marzo de 2026 a las 14:00 hrs.

Carolina León
<p>40 horas: Gobierno descarta cambios en cronograma, pero adelanta revisión en temas de colación y control de jornada</p>

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