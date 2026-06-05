Valores para ganar en Bolsa con el Mundial de fútbol
El foco de los mercados sigue en Irán. Pero el foco deportivo se centra cada vez más en el Mundial de fútbol, un acontecimiento capaz de influir en las cotizaciones de un amplio número de empresas. Deutsche Bank avanza su particular apuesta de 15 valores beneficiados por el Mundial.
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Pocos acontecimientos generan tanta expectación y tanto seguimiento a nivel global como el Mundial de fútbol. Los aficionados tienen que esperar cuatro años para disfrutar del mayor campeonato de fútbol por selecciones. La cuenta atrás, a día de hoy, es muchísimo más reducida. En una semana, el próximo 11 de junio, arranca el Mundial 2026.
Su notoriedad alcanza cifras tan millonarias que los resultados deportivos pueden incidir en los resultados empresariales, y por tanto, en los bursátiles. Los analistas de Deutsche Bank elaboran una apuesta de 15 valores beneficiados por el Mundial, centrada sobre todo en empresas más vinculadas a los países donde se celebra: Estados Unidos, México y Canadá.
La primera selección de valores se compone de cadenas de restauración con mayor exposición a las ciudades que son sedes de los partidos del Mundial. Deutsche Bank elige con estos criterios Starbucks, Shake Shack, Sweetgreen y Jack in the Box.
La quiniela de Deutsche Bank incorpora también una empresa de bebidas con fuerte exposición a los países que albergan el Mundial de fútbol. Su valor elegido es Constellation Brands, distribuidor de marcas de cervezas como Corona y Modelo.
Los grupos hoteleros lideran, por número, la lista de valores de Deutsche Bank. La firma alemana considera que Diamondrock, Sunstone y Host podrían verse beneficiados muy específicamente por el Mundial. En un segundo nivel aglutina a grandes cadenas hoteleras como Hyatt, Hilton y Marriott por mayor alcance.
La selección de Deutsche Bank se completa con otras empresas de diversos sectores de actividad, pero con un capacidad de sacar rédito al Mundial de fútbol. En este grupo el banco alemán cita a la empresa de transporte y movilidad Lyft, a la firma de apuestas DraftKings, y a las televisiones propietarias de los derechos de retransmisión del Mundial, Fox y Telemundo, propiedad de Comcast.
Todas estas empresas, según Deutsche Bank, podrían captar una parte de los US$ 15.000 millones de impacto económico que podría tener el Mundial de fútbol solo en Estados Unidos.
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