Chile no va al Mundial, pero los chilenos sí: un 49% de los viajeros prioriza visitar las ciudades anfitrionas

La ausencia de la selección no frena el interés por el mayor evento del fútbol global. Según un estudio de Chubb, los viajeros chilenos destacan en la región por privilegiar la experiencia turística, con Nueva York como destino favorito.

A seis días de que arranque el Mundial de Fútbol 2026, cuyo partido inaugural enfrentará a México y Sudáfrica, la afición chilena prepara las maletas para asistir a la cita, aun cuando la selección no estará presente, ya por tercera vez consecutiva.

Según un estudio de Chubb, la ausencia de La Roja no ha desanimado a su seguidores y gran parte de los viajeros nacionales dicen sentirse motivados por aprovechar la oportunidad para conocer las ciudades sede de la competición. Ese porcentaje llega, de hecho, al 49% de los chilenos, más del doble del promedio regional (23%).

El resultado también llama la atención si se considera que solo un 21% de los chilenos se declara muy fanático del fútbol, mientras que un 43% reconoce que le gusta este deporte. De acuerdo con el sondeo, esto refleja un perfil de viajero distinto al del resto de Latinoamérica, donde la experiencia asociada al evento, las ciudades anfitrionas y las actividades complementarias adquieren un peso tan relevante como los propios partidos.

¿A dónde viajan?

En ese contexto, los viajeros chilenos visitarían principalmente ciudades que albergarán encuentros del Mundial con fines turísticos. Nueva York -que recibirá partidos como Brasil vs. Marruecos, Ecuador vs. Alemania y la final del certamen-, lidera las preferencias con un 27%. Le siguen San Francisco (13%), una sede que destaca más por su atractivo turístico que por los encuentros que albergará, y Vancouver (9%), que combina su oferta turística con partidos atractivos como Suiza vs. Canadá y Nueva Zelanda vs. Bélgica.

“Este resultado no es casualidad. Refleja el perfil de un consumidor que ha aprendido que los imprevistos no distinguen entre hinchas y turistas. Un viaje a Nueva York o San Francisco enfrenta los mismos riesgos que cualquier otro viaje de alta inversión, y el chileno lo sabe”, afirmó el country president de Chubb Chile, Edwin Astudillo.