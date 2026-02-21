Amazon apuesta US$ 200.000 millones a la IA pero su acción cae 15% en 2026
La compañía de Jeff Bezos pone sus fichas en la inteligencia artificial, pero sus negocios tradicionales -web service y suscripciones- son los que brillan. El mercado duda del tamaño de la jugada.
El gigante tecnológico Amazon dejó claro hace algunos días que la revolución de la Inteligencia Artificial (IA) es un camino sin retorno. Tras la entrega de sus resultados trimestrales, que estuvieron dentro del consenso esperado por los analistas -sus ventas subieron 14% y sus utilidades superaron los US$ 21.000 millones- la mirada del mercado se fijó en lo que será el mayor ciclo de inversión en la historia de la compañía y el impacto que podría tener en el corto plazo sobre sus márgenes y la caja.
La firma controlada por Jeff Bezos sorprendió hace dos semanas al anunciar un plan de inversiones por US$ 200.000 millones, con foco en inteligencia artificial.
Y el mercado respondió con una caída cercana a 10% de la acción en lo que va de febrero -ya retrocede 15% en el año- en un contexto donde los inversionistas han estado menos tolerantes a planes de expansión intensivos en capex si es que no vienen acompañados de una ruta clara hacia la rentabilidad.
“Con una demanda tan fuerte de nuestras ofertas actuales y oportunidades fundamentales como la IA, los chips, la robótica y los satélites de órbita terrestre baja, anticipamos muy buenos retornos a largo plazo sobre el capital invertido”, dijo el CEO de Amazon, Andy Jassy ante analistas, al salir a respaldar la magnitud de las inversiones, que enmarcó como una apuesta de largo plazo.
El mensaje buscó despejar dudas respecto de la racionalidad financiera del programa, justo cuando el mercado está calibrando el costo de capital y la volatilidad que puede traer una inversión tan grande, equivalente todo el PIB de un país del tamaño de Nueva Zelanda.
La inversión contempla la construcción de centros de datos, el desarrollo de microprocesadores propios y capacidad energética suficiente para acompañar la expansión de infraestructura de IA. Es un movimiento que se alinea con la tendencia que mantiene a las grandes tecnológicas concentrando una parte creciente del gasto de capital corporativo global, pero que hoy se mira con lupa por el riesgo de que la carrera por la infraestructura termine alimentando una burbuja financiera.
El enorme plan se produce justo cuando el mercado anticipa que Amazon estaría en conversaciones para invertir hasta US$ 50.000 millones en OpenAI -dueña de ChatGPT-, según informó The Wall Street Journal. La combinación de un mega plan de inversiones y una posible apuesta por entrar en OpenAI ha elevado el nerviosismo de los analistas, que primero quieren ver que las empresas de IA entreguen utilidades coherentes con el tamaño de los recursos aportados.
En la presentación de resultados al cierre del ejercicio 2025, Amazon anunció que sus ingresos sumaron US$ 716.924 millones, un 12,4% más que el año anterior. Así, superó las ventas totales reportadas por Walmart y se convirtió por primera vez en la empresa con mayores ingresos anuales contabilizados.
Pese a los buenos resultados, la acción de Amazon ha seguido sufriendo en estos días. La corredora Wedbush, por ejemplo, recortó su target desde US$ 340 a US$ 300 -hoy la acción roza los US$ 204-, en una señal de que el upside sigue, aunque con una valoración más prudente dado el nuevo perfil de inversión.
El banco de inversión Telsey reafirmó su precio objetivo de US$ 300, mientras que la corredora Rosenblatt bajó el suyo de US$ 305 a US$ 296.
Por su parte, Goldman Sachs recortó su pronóstico desde US$ 300 a los US$ 280, mientras el banco de inversión Needham mantuvo su estimación en US$ 265.
En esa línea, Goldman Sachs advirtió que, en un escenario de mayor aversión al riesgo, Amazon probablemente enfrentará dudas sobre cómo el capex futuro puede traducirse en mayores ingresos para su servicio de web service (AWS) y en crecimiento de la cartera de pedidos.
La unidad de servicios de internet de Amazon creció 24% a fines de 2025, su mayor avance en trece trimestres, y reportó márgenes operativos cercanos a 35%.
La compañía explicó que el alza vino tanto desde cargas vinculadas a inteligencia artificial como desde aplicaciones tradicionales, en un mix que hoy es clave para el mercado, es decir, la IA tira el carro, pero el negocio histórico, el web service, sigue sosteniendo la rentabilidad.
Desde JP Morgan dijeron que “Amazon está en camino de una expansión de márgenes y un repunte del flujo de caja, con AWS y la publicidad como los negocios más rentables”.
La lectura se apoya en que, más allá de la cuantiosa inversión que enfrenta, la compañía estaría construyendo una plataforma de crecimiento con negocios de alta rentabilidad.
Citi coincidió con ese enfoque y planteó que el ciclo de inversión puede seguir diferenciando la oferta de IA de AWS, con una recuperación del flujo de caja libre hacia 2027 de la mano de mayor crecimiento de ingresos y expansión de márgenes. La tesis de Citi es que, una vez absorbido el peak de inversión, el apalancamiento operativo de AWS y la contribución de publicidad podrían volver a empujar la caja.
Morgan Stanley también ha mantenido una visión favorable de largo plazo sobre la acción, con recomendación de compra y un precio objetivo por sobre el nivel actual, apoyado en el crecimiento de AWS y el potencial de generación de ingresos futuros, según reportes de mercado recientes.
En recomendaciones, el consenso sigue claramente inclinado al lado comprador. De acuerdo con datos de Bloomberg, 94,1% recomienda comprar y 5,9% mantener, sin recomendaciones de venta.
El precio objetivo promedio a 12 meses se ubica en US$ 285,6, lo que implica un retorno potencial estimado de 35%.
