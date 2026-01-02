Red de Salares Protegidos: Gobierno activa primera fase tras aprobar creación de seis nuevas áreas con 10 salares y lagunas
La medida forma parte de la Estrategia Nacional del Litio y busca proteger al menos un 30% de estos ecosistemas al 2030.
Noticias destacadas
El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó este lunes la creación de seis nuevas áreas protegidas en la Región de Atacama, dando origen a la primera fase de la Red de Salares Protegidos, una de las principales líneas de la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
La medida contempla la protección de 10 salares y lagunas altoandinas, que se agruparán en seis áreas: el Parque Nacional Lagunas Bravas; la Reserva de Región Virgen Lagunas Collas; la Reserva Nacional Salar de Pedernales; la Reserva de Región Virgen Pisacas; el Parque Nacional Salar de Gorbea; y el Parque Nacional Salar de Las Parinas. Con ello, el Ejecutivo busca avanzar en la meta de resguardar al menos el 30% de estos ecosistemas al año 2030.
En específico, los 10 salares que serán protegidos son: Salar de Pedernales, Salar de La Laguna, Salar de Gorbea, Salar Las Parinas, Laguna de Las Parinas y Redonda, Lagunas Bravas, Salar de Jilguero, Laguna del Bayo, Salar de Eulogio y Laguna Escondida.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, calificó la decisión como “un hito para Chile”, al compatibilizar una estrategia productiva clave con la conservación ambiental. “Con esta red estamos asegurando que el desarrollo del litio se haga cuidando los ecosistemas y respetando a las comunidades que habitan en estas zonas únicas del país”, afirmó.
En la misma línea, la ministra de Minería, Aurora Williams, destacó que se trata de “un día inédito” y de un ejemplo de articulación del Estado para promover una minería responsable, con equilibrio ambiental y social.
La Red de Salares Protegidos considera incorporar en total 26 ecosistemas salinos y lagunas altoandinas al sistema oficial de áreas protegidas, lo que permitiría aumentar la superficie bajo protección desde el actual 8% a un 32%.
La propuesta aprobada por los ministros fue sometida a una consulta pública y a una consulta indígena, de la cual se restó la Comunidad de Socaire.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El rebaraje que viene en la industria de fondos: Toesca sería la octava gestora más grande tras compra de Frontal Trust
Al concretar la transacción, entraría entre los principales 10 actores de la industria local. Desde el sector aseguraron que se trataría de un movimiento de consolidación en medio de los recientes cambios regulatorios y de la presión en los costos operativos.
Cinco innovaciones alimentarias que buscan revolucionar la industria
Una sopa de colágeno de salmón, proteínas de algas, nanoburbujas para hidroponia y una solución para el agro con microorganismos del Desierto de Atacama son parte del Catálogo 2025 de innovación alimentaria, de Transforma Alimentos.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Columna de OpiniónVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete