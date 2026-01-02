Red de Salares Protegidos: Gobierno activa primera fase tras aprobar creación de seis nuevas áreas con 10 salares y lagunas

La medida forma parte de la Estrategia Nacional del Litio y busca proteger al menos un 30% de estos ecosistemas al 2030.

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó este lunes la creación de seis nuevas áreas protegidas en la Región de Atacama, dando origen a la primera fase de la Red de Salares Protegidos, una de las principales líneas de la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

La medida contempla la protección de 10 salares y lagunas altoandinas, que se agruparán en seis áreas: el Parque Nacional Lagunas Bravas; la Reserva de Región Virgen Lagunas Collas; la Reserva Nacional Salar de Pedernales; la Reserva de Región Virgen Pisacas; el Parque Nacional Salar de Gorbea; y el Parque Nacional Salar de Las Parinas. Con ello, el Ejecutivo busca avanzar en la meta de resguardar al menos el 30% de estos ecosistemas al año 2030.

En específico, los 10 salares que serán protegidos son: Salar de Pedernales, Salar de La Laguna, Salar de Gorbea, Salar Las Parinas, Laguna de Las Parinas y Redonda, Lagunas Bravas, Salar de Jilguero, Laguna del Bayo, Salar de Eulogio y Laguna Escondida.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, calificó la decisión como “un hito para Chile”, al compatibilizar una estrategia productiva clave con la conservación ambiental. “Con esta red estamos asegurando que el desarrollo del litio se haga cuidando los ecosistemas y respetando a las comunidades que habitan en estas zonas únicas del país”, afirmó.

En la misma línea, la ministra de Minería, Aurora Williams, destacó que se trata de “un día inédito” y de un ejemplo de articulación del Estado para promover una minería responsable, con equilibrio ambiental y social.

La Red de Salares Protegidos considera incorporar en total 26 ecosistemas salinos y lagunas altoandinas al sistema oficial de áreas protegidas, lo que permitiría aumentar la superficie bajo protección desde el actual 8% a un 32%.

La propuesta aprobada por los ministros fue sometida a una consulta pública y a una consulta indígena, de la cual se restó la Comunidad de Socaire.