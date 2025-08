El litio en su momento más volátil

El acelerado crecimiento de la oferta mundial de litio y las nuevas técnicas avanzadas de recuperación en China están generado un exceso de disponibilidad a corto plazo, que está golpeando los precios del mineral.

La penúltima semana de julio, el litio vivió un veranito de San Juan, luego que el mercado conociera el anuncio de la suspensión de operaciones de producción de Zangee Lithium en China, a propósito de un requerimiento por parte de las autoridades de ese país por actividades mineras no conformes.

El efecto fue inmediato. El carbonato de litio spot subió más de 10% desde su piso registrado hace un mes, según datos de Asian Metal. Las acciones de mineras como Albemarle y SQM se dispararon, algunos bancos de inversión incluso llegaron a cambiar sus recomendaciones, hablando de un punto de inflexión en los precios.

Sin embargo, algunos especialistas en la materia salieron a calmar los ánimos, indicando que la recuperación de precios no era sostenible a corto ni mediano plazo.

Y así fue. Esta semana, los precios cayeron. “Considero que lo que sucedió la semana pasada fue basada en el sentimiento del mercado, pero la realidad es que aún con ciertos cierres de operaciones en China, los fundamentales de oferta y demanda siguen siendo negativos en el corto plazo”, explica a Señal DF desde Australia, Federico Gay, analista principal de litio de Benchmark Mineral Intelligence.

Agrega que la realidad es que estamos en un mercado sobresaturado, donde producimos más litio de lo que actualmente necesitamos. “Por eso no vemos ninguna recuperación sostenible en el precio del litio hasta la segunda mitad del año próximo, excepto que haya considerables cierres de operaciones, para lo cual estamos modelando esta posibilidad, particularmente en algunas minas de Australia”.

El informe “Recursos y Energía Trimestral a junio de 2025”, elaborado por el Departamento de Industria, Ciencia y recursos, del Gobierno de Australia; estima que el exceso de oferta mundial de litio extraído podría provocar más cierres de minas. “Se prevé que la extracción mundial de litio crezca casi un 14 % anual, hasta alcanzar más de 1,8 Mt de carbonato de litio equivalente (LCE) para 2027”, indica.

¿Esperar hasta el 2027?

Hasta 2027 no se ve un alza significativa en los precios del mineral no metálico. Según el Informe del Gobierno de Australia, se proyecta un rápido despegue de la demanda mundial de litio por el crecimiento continuo de la adopción de vehículos eléctricos (VE) y la implementación de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) hasta 2027; pero no logrará absorber por completo el exceso de oferta actual.

“Se proyecta que la demanda mundial de litio crecerá casi un 15% al año hasta 2027, incluyendo un crecimiento anual del 23% para baterías de vehículos eléctricos y más del 7% para baterías de litio de alta eficiencia (BESS). Este crecimiento haría que la demanda de vehículos eléctricos represente aproximadamente el 69% del uso de litio, y las baterías de litio de alta eficiencia (BESS) alrededor del 8%. Sin embargo, esto sería insuficiente para absorber el litio de mina y refinado”, señala el informe del Gobierno australiano.

El managing partner de iLiMarkets, Daniel Jiménez, explica que en la industria hay actualmente versiones muy disonantes de lo que será el futuro del precio del litio, y de hecho tiene una proyección distinta. “Debiéramos ver un alza moderada el 2026 y un alza fuerte el 2027”, asevera. Las proyecciones de iLiMarkets es que el precio del litio en 2026 llegue a los US$ 10.000 a US$ 13.000 la tonelada y que pase a US$ 16.000 ó US$ 20.000

Mientras tanto, los precios se mantendrán bajos en 2025. “Los valores del concentrado de espodumeno comenzaron a caer (desde aproximadamente US$800 por tonelada) en abril, alcanzando los US$610 por tonelada a principios de junio de 2025. El precio del hidróxido de litio cayó a US$ 7.550 por tonelada a principios de junio de 2025, desde aproximadamente US$ 9.850 a principios de año”, explica el informe, estimando que los precios toquen fondo en 2025 antes de recuperarse lentamente, a medida que el crecimiento continuo de la demanda comience a mitigar el exceso de oferta mundial a corto plazo.

Para 2027, el Gobierno australiano espera que el espodumeno aumente a un precio promedio anual de alrededor de US$ 975 por tonelada, mientras que el hidróxido de litio debería promediar los US$ 13.000 por tonelada.

Por su parte, Federico Gay señala que en Benchmark Mineral Intelligence, prevén que este año los precios del carbonato de litio puedan llegar a valores tan bajos como US$ 7.200-US$ 7.500 la tonelada. "Estimamos que los precios van a tardar un poco más en recuperarse. Estamos viendo precios de US$10.500 la tonelada para el 2027.

El factor Chino

Así como la semana pasada China influyó en el alza del precio, esta semana lo hizo en su ajuste a la baja. El lunes la Bolsa de Futuros de Cantón (Guangzhou) introdujo límites en las posiciones de un solo día para el contrato de futuro del carbonato con vencimiento a septiembre de 2025.

Daniel Jiménez, cree que el mercado llegó a la convicción de que los precios no pueden bajar más, “esto detonó compras en el mercado futuro que hizo que los futuros subieran y, de ahí en adelante la fiesta. Sin embargo la autoridad China ahora está poniendo restricciones a las operaciones futuras de litio, yo creo que para impedir un aumento de precios muy especulativo”.

Federico Gay complementa que China tiene una visión estratégica a largo plazo, en donde quieren mantener su dominio en la cadena de suministro. “Por esta razón, creemos que están interesados en mantener los precios temporalmente bajos, en momentos donde las economías occidentales están intentando definir si establecen sus cadenas de suministro o no. Estos precios bajos hacen difícil que se justifique una inversión para desarrollar minas, pero particularmente plantas de procesamiento para obtener químicos de litio (espodumeno a carbonato e hidróxido, en particular), fabricación de celdas y baterías, etc.”, señala.

Añade que en China se ha tomado una visión estratégica de continuar produciendo, inclusive si ciertas partes de la cadena de suministro, particularmente el sector extractivo (mina) y de procesamiento dan pérdidas, ya que estas pérdidas pueden ser absorbidas en otras partes de la cadena integrada.

De todas formas, ciertas operaciones producen costos que están muy por encima de los actuales precios, y es por esta razón que se han cerrado algunas operaciones en las últimas dos semanas. “El mercado lo interpretó como que los precios tocaron fondo, pero yo tengo la visión que es simplemente un cambio de estrategia, ya que aún tienen diversas fuentes de material desde otros sectores (África, Latinoamérica). Aun con estos cierres, estamos en una situación de sobreoferta”, advierte Gay.

Hasta el momento, sólo en 2025, salieron de producción la mina Mt Cattlin de Australia, que fue puesta en mantenimiento. Lo mismo pasó con Bald Hill. A esto se suma que varias minas de la provincia de Jiangxi han cerrado: Ngungaju y Qinghai.

Hay otros productores australianos que también están evaluando cerrar. Se trata de proveedores de tamaño intermedio a grande, lo cual sería suficiente para potencialmente llevar al mercado a estar balanceado el año próximo.

SQM se mantiene en juego

¿Pero qué pasara con las empresas de aquí a cuando se recuperen los precios? Gay indica que la situación actual no es sostenible por mucho tiempo, y que cree que se dará un cierto nivel de consolidación de empresas y/o potenciales cierres.

Con todos estos movimientos y especulaciones, la acción de SQM se ha movido en las últimas semanas, primero al alza (subió 7,6% la semana pasada) y este lunes tuvieron un retroceso, cerrando la semana con una caída de más de 10%.

Pese a ello, Federico Gay señala que SQM está teniendo buenos resultados por el momento: “De hecho recientemente lograron vender concentrado de espodumeno a valores considerablemente mayores que el spot. Pocas operaciones de espodumeno están generando ganancias a valores actuales, pero al menos SQM está en una situación relativamente competitiva con su proyecto en Australia”, explica.

El mapa productivo se reordena

Donde también se prevé cambios es en cómo quedará configurado el mapa de actores a nivel país. Se espera que Australia se mantenga como el principal proveedor de litio hasta 2027 y que su participación en la extracción mundial disminuya del 36% en 2024 al 31% para 2027, a pesar del crecimiento anual del 7% en la producción minera.

También se espera que China y Argentina amplíen significativamente su capacidad de extracción de litio durante el período. Se prevé que la participación de China en la extracción mundial aumente del 25 % en 2024 a casi el 29% en 2027 mediante una combinación de nuevos proyectos de salmuera y roca dura. “El aumento incluye la reactivación, según se informa, de minas de lepidolita de mayor costo, como la mina Jianxiawo de Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), en febrero de 2025. La capacidad anual de Jianxiawo es de poco más de 46 kt de LCE, que podría ampliarse con creces a 93 kt de LCE al año a partir de 2027 (más del doble)”, señala el informe especializado del Gobierno australiano.

Asimismo, se espera que la participación de Argentina en el mercado global se duplique hasta superar el 10% para 2027, a medida que se pongan en marcha una serie de grandes operaciones de salmuera. Los bajos precios en 2024 y 2025 han llevado a varias empresas a reducir o suspender nuevos proyectos. A pesar de estas decisiones, Rio Tinto anunció en diciembre de 2024 que invertirá US$ 2.500 millones en el proyecto de litio Rincón.

En tanto, la extracción de litio en Zimbabue se prevé que disminuirá en este período, debido a las suspensiones parciales de la mina Bikita, de propiedad china.

Respecto a Chile, se estima que el ritmo de crecimiento sea inferior al de otros productores de litio y que disminuya al 14% para 2027, desde casi el 25% en 2024.