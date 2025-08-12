Demafront levanta capital ángel para llegar a México con su plataforma que automatiza la gestión de inventario

La spin off universitaria destinará los recursos para modernizar su solución de planificación avanzada para la cadena de suministros de comercios y manufactura e iniciar operaciones en el nuevo mercado.

Demafront nació en 2016 como spin off de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), por los académicos Sergio Flores y Ernesto Vásquez. La firma desarrolló una plataforma de planificación avanzada y optimización de la cadena de suministro de empresas comercializadoras y manufactureras, a partir de un trabajo de investigación aplicada que se inició con dos proyectos del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondef).

La firma –que también ha recibido apoyo de Corfo- cerró su primer levantamiento de capital ángel por US$ 500 mil. Los recursos fueron aportados por el presidente de su directorio, Pedro Muzzio, y se destinarán a financiar la modernización de su plataforma APS (Advanced Planning System) y al inicio de operaciones en México, donde ya designaron un country manager y están en conversaciones para cerrar sus primeros contratos.

La plataforma opera como un software como servicio (SaaS) por suscripción, que combina machine learning, deep learning (aprendizaje profundo) y algoritmos matemáticos para automatizar una serie de procesos de la cadena de suministros. Entre ellos, pronósticos de ventas; planificación de compras, distribución y reposición a tiendas y bodegas regionales; reducir la merma por mala gestión, quiebres de stock y sobre stock; evitar el vencimiento del inventario; y para programación de la producción.

Flores comentó que “el impacto cuantitativo que esperamos en las empresas, es que puedan automatizar su planificación de operaciones, que reduzcan inventarios, y que logren mejorar la confiabilidad de su sistemas y servicios”.

Hoy Demafront cuenta con 40 clientes activos en Chile, Perú, Colombia y Argentina, como Tricolor, Virutex Ilko, Qroma y Santa Rita.

Planes

Flores explicó que la actualización tecnológica de la plataforma APS permitirá que el sistema, que hoy combina operación local con cálculo a través de la nube, pueda ser accesible directamente vía web, ampliando su acceso también a los dispositivos móviles.

En México ya están estructurando los equipos de trabajo, han tenido sus primeras reuniones y esperan sumar sus primeros clientes “en un promedio de cuatro meses”.

“Estuvimos en una feria en marzo y tuvimos reuniones con 15 ejecutivos para validar nuestra oferta comercial, con muy buenos resultados. Dado su tamaño, vemos en México un mercado muy atractivo”, añadió Flores.

La firma, además, proyecta crecer 40% en ventas en 2025, triplicar su tamaño en los próximos años, y cerrar nuevas alianzas estratégicas.