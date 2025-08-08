Click acá para ir directamente al contenido
Hacienda entrega nuevo balance del caso licencias: más de 10 mil funcionarios públicos sumariados y sobre $ 12 mil millones en sueldos pagados

Según se reportó, se identificaron 10.173 funcionarios a los que se les aplicará sumario, de los cuales 10.038 siguen con proceso administrativo en curso; 80 están cerrados y 55 ya cuentan con una resolución que está en proceso de cierre.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Viernes 8 de agosto de 2025 a las 13:10 hrs.

