Cambio en el área legal del grupo Cencosud: gerencia corporativa la asumió un exejecutivo de la eléctrica Enel

Un nuevo cambio se concretó en la plana ejecutiva de Cencosud, luego que el abogado Sebastián Rivera dejara la compañía controlada por la familia Paulmann.

En agosto de 2020, había sido nombrado como gerente corporativo de Asuntos Legales, cargo que asumió el exEnel Nicolás Lustig hace unas semanas.

Según informó Cencosud, Rivera decidió “emprender nuevos desafíos”. El abogado debió enfrentar una serie de crisis en Cencosud en medio de la salida de Matías Videla de la gerencia general, tras ser sancionado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por uso de información privilegiada.

El directorio del grupo había dispuesto que Heike Paulmann, en ese entonces presidenta de la empresa, asumiera alguna de las funciones de quien fuera su gerente general, Videla, que dejó la compañía tras recibir una multa de UF 15 mil por parte del regulador.

No obstante, el artículo 49 de la Ley de Sociedades Anónimas dicta que “el cargo de gerente es incompatible con el de presidente, auditor o contador de la sociedad y en las sociedades anónimas abiertas, también con el de director”.

El regulador ofició al retailer para que se corrigiera. Así, la compañía nombró un gerente general interino mientras buscaba al reemplazante de Videla, cargo que finalmente recayó en Rodrigo Larraín, que asumió en marzo del año pasado.

Entre 2002 y 2009, Rivera trabajó en Cencosud como abogado senior en el departamento legal. Luego, durante cinco años, fue el fiscal y secretario del directorio de la sociedad de inversiones Norte Sur. En 2012, volvió a la empresa ligada a los Paulmann, a cargo del Programa de Cumplimiento Normativo de Libre Competencia y Prevención de Delitos. Se desempeñó en una serie de otros cargos dentro de la compañía, hasta ser nombrado gerente corporativo de Asuntos Legales, puesto que ocupó hasta julio de este año.

Quién es el nuevo gerente

En su reemplazo, la administración de Cencosud nombró al abogado de la Universidad Católica, con un máster en derecho de Duke, Nicolás Lustig.

El ejecutivo alcanzó a estar un par de meses en Enel a principios de año. Había llegado a la firma de capitales italianos como fiscal y secretario del directorio el 17 de diciembre de 2024, pero renunció a los dos meses, en medio de la compleja situación que enfrenta la eléctrica ante el proceso de caducidad de la concesión por los extensos cortes de electricidad ocurridos en agosto del año pasado.

Antes de aterrizar en Enel, Lustig fue socio de Cariola Díez Pérez-Cotapos, y previamente permaneció ocho años en la minera australiana BHP. En esta última se desempeñó como vicepresident legal y vicepresident development de BHP Minerals Americas.

También en su trayectoria figura su rol como gerente legal corporativo en LarrainVial.