Los nombres en juego y lineamientos del nuevo Gobierno en temas críticos para el sector energético

Junto con despejar la incógnita respecto de si el Presidente electo, José Antonio Kast, optará por sumar la cartera de Energía a un triministerio, se debe definir quién tomará las riendas de la CNE, la SEC y se activarán los procesos para definir -entre otros- al presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).

Tras un 2025 marcado por el apagón y los errores en las cuentas de electricidad, el sector energético enfrenta el nuevo año con una abultada lista de tareas que se entrecruzan con los desafíos que impone la transición energética.

Pero no solo eso. En este 2026 se desencadenaría una renovación de proporciones de las autoridades que lideran esta vereda. Junto con despejar la incógnita respecto a si el Mandatario optará por sumar la cartera de Energía a un triministerio, se debe definir quién tomará las riendas de la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y además se activarán los procesos para definir -entre otros- el presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).

En medio de la expectación, ya asoman los nombres que podrían conformar el puzzle del sector en este nuevo ciclo político liderado por José Antonio Kast, y también es posible advertir las posiciones que se plantearán en discusiones cruciales para el futuro energético.

1 Los nombres que suenan para el nuevo tablero energético

La primera definición será si la cartera de Energía se sumará a las de Minería y Economía para conformar un triministerio. Desde ahí se analizan los nombres para el resto de las reparticiones sectoriales. Suena fuerte el exsubsecretario de Energía Francisco López.

Pero también el exsecretario ejecutivo de la CNE José Venegas, quien participó en encuentros previo al balotaje presidencial representando la candidatura. Esto, aunque algunos indican que más bien Venegas se perfila para presidir el Coordinador Eléctrico, ya que en octubre concluye el período de Juan Carlos Olmedo.

También sería una carta clave el asesor y cercano a Kast, Rodrigo Álvarez. Se comenta que el exministro podría incluso liderar el triministerio o tener un rol en la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). Otros nombres que salen al ruedo son Juan Ignacio Gómez, de LyD; y el exgerente general de Colbún Thomas Keller.

Quedan más cupos por definir. Si bien la CNE hoy está liderada por Mauricio Funes de forma subrogante, este puesto no se concursará hasta que llegue la próxima administración o se designe directamente por ésta.

En el caso de la SEC, su timonel, Marta Cabeza, fue renovada en su cargo hasta diciembre de 2028. El nuevo Gobierno podría mantenerla o removerla. Y, en este último escenario, impulsar un concurso público por ADP o designar un sucesor usando sus “balas de plata”.

En ambos casos se ve poco probable la designación directa.

José Venegas, exsecretario ejecutivo de la CNE. Foto: Rodolfo Jara

2 Adecuaciones regulatorias y gestión

Un eje relevante de la nueva administración será fortalecer la institucionalidad del sector para asegurar un sistema eléctrico robusto y que garantice a los usuarios tarifas y precios eficientes. “Propiciaremos las adecuaciones regulatorias necesarias para optimizar la generación, transmisión y distribución eléctrica”, se planteó en el programa de Gobierno, agregando que perfeccionarán la gobernanza de la CNE, la SEC y el CEN.

Una de las primeras acciones que se impulsarían es dedicarse precisamente a la gestión que involucra que dichas instituciones hagan su trabajo y bien. El 9 de diciembre de 2025, José Venegas, representando al comando de Kast en el evento “Debate presidencial propuesta energía” de Acera y el Colegio de Ingenieros, aseguró que “todos los errores que se han cometido en tarifa provienen de ahí y provienen de una mala gestión”.

Planteó que quienes cometieron los errores del doble IPC fueron unos pocos profesionales, por lo que se requiere mecanismos de auditoría y de revisión por personal calificado y no un crecimiento inorgánico de personas que están ahí por razones meramente políticas. “Si la CNE fuera más expedita, se hacen los procesos de fijación más rápido y, si los procesos de fijación son más rápidos, hay menos reliquidaciones que hacer y por lo tanto también suben menos los precios”, lanzó.

3 Descarbonización

Para el nuevo Gobierno no hay dudas respecto a que el futuro hoy es de la generación renovable. En esa línea, se estima que el carbón se podría retirar casi completamente en el primer quinquenio después del 2030. Fuentes comentan que no hay apuestas a priori de acelerar o retrasar la descarbonización con tal que esta se desarrolle de manera responsable. Sin embargo, se estaría vigilando atentamente el crecimiento de las baterías, ya que habrá un reto de cómo operar un sistema con energía renovable variable y almacenamiento.

Rodrigo Álvarez, exministro de Energía. Foto: Rodolfo Jara

4 Distribución eléctrica

“Una de las cosas más relevantes de este momento en materia legislativa es abordar el problema de la distribución en todos sus aspectos, no solo tarifario”, señaló Venegas en el conversatorio “Desafíos de la Transición y Modernización Energética en Chile” a fines de octubre.

A su juicio, en este momento lo más urgente está en distribución, porque es la cara visible que se enfrenta al cliente y es la que permitirá que las redes puedan ser inteligentes, “con medidores inteligentes, desde luego, que puedan conectar almacenamiento distribuido, que puedan conectar generación distribuida, que puedan hacer este salto de modernización de nuestra red eléctrica”.

Francisco López, exsubsecretario de Energía.

5 Ni subsidio ni ayuda al hidrógeno verde

Fue en el debate de Anatel cuando Kast, desmarcándose del apoyo que entregaba su contrincante al proyecto de hidrógeno verde INNA de AES Chile, sinceró que siempre privilegiarían los cielos del norte para la observación astronómica. Pese a la preocupación que generó, fuentes señalan que no hay una oposición frente a esta incipiente industria aunque hay un rayado de cancha.

“En el contexto global del sector, la generación renovable se ha abierto camino compitiendo mano a mano y lo mismo corresponde al hidrógeno verde. Creo que como como plan de hidrógeno verde no hay ninguno específico. Nosotros vamos a dejar que la competencia y el mercado sean los que hagan lo que tienen que hacer”, sinceró Venegas en el evento organizado por Acera y el Colegio de Ingenieros.

Según afirmó, se ayudará en que los permisos se obtengan luego, en que compita bien mano a mano, pero “no habrá subsidio ni habrá ayuda, porque creemos que eso es lo que ha mantenido sano este sistema eléctrico”. Y sentenció: “El hidrógeno verde tendrá toda nuestra colaboración, pero tendrá que ganar su batalla como lo han hecho todos los demás”.