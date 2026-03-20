El nuevo sheriff europeo es chileno

El abogado con raíces chilenas fue respaldado por los 27 países de la UE para encabezar la Fiscalía Europea, el organismo clave en la persecución del fraude y la corrupción en el bloque.

Andrés Ritter, hijo de un ejecutivo alemán de Bayer y madre chilena, asumirá el 1 de noviembre el mando de la Fiscalía Europea (EPPO), tras recibir el respaldo de los 27 gobiernos del bloque. El abogado, criado en Perú y Venezuela, sucederá a Laura Kövesi en la persecución de los delitos que golpean las arcas de la Unión Europea.

Según el medio especializado Table.Briefings, Ritter suele comparar su labor con las películas de Hollywood donde los criminales escapan al cruzar las fronteras de los países: “Si los criminales no tienen fronteras, los fiscales tampoco deberían tenerlas”, sostuvo.

La Fiscalía Europea es la oficina encargada de investigar y procesar ante tribunales nacionales el fraude, el lavado de activos y la corrupción que afecta los fondos comunitarios.

El desafío de Ritter es de escala mayor: al cierre de 2025, el organismo mantenía 3.602 investigaciones activas por un perjuicio estimado en 67.200 millones de euros.

Desde su puesto como fiscal jefe adjunto en Luxemburgo, Ritter ya ha liderado casos de alto perfil, como la investigación contra la exvicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, por el uso indebido de asignaciones.