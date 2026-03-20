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SalfaCorp formaliza ingreso a sector multifamily: levanta fondo junto a Ameris para invertir en el sector

La apuesta se materializa con una inversión total de US$ 86 millones en tres edificios en La Florida, Macul y San Joaquín, en su debut en la renta comercial.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Viernes 20 de marzo de 2026 a las 11:10 hrs.

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<p>SalfaCorp formaliza ingreso a sector multifamily: levanta fondo junto a Ameris para invertir en el sector</p>

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