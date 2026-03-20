SalfaCorp formaliza ingreso a sector multifamily: levanta fondo junto a Ameris para invertir en el sector
La apuesta se materializa con una inversión total de US$ 86 millones en tres edificios en La Florida, Macul y San Joaquín, en su debut en la renta comercial.
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Los fondos inmobiliarios regresaron con fuerza al mercado local y al portafolio de los inversionistas al alero de mejores perspectivas y condiciones para las distintas ramas del sector.
Uno de los últimos actores en acudir al mercado en busca de capital es SalfaCorp, que junto al gestor BRi Capital y al vehículo “Ameris Rentas y Desarrollo Aconcagua Preferente” de Ameris AGF, ingresó al segmento multifamily a través de su brazo residencial Aconcagua.
Lanzado a finales de 2025 y con aportantes como Rentas y Desarrollo Aconcagua, BRI MF El Ulmo SpA y fondos de Ameris y Falcom -de acuerdo con su documentación-, el vehículo contempla una inversión total de US$ 86 millones y el desarrollo de los primeros tres edificios de renta residencial de la compañía en Santiago.
El portafolio de torres representará cerca de mil departamentos, con sus permisos de edificación aprobados y emplazados en zonas urbanas.
Uno de los proyectos, denominado El Ulmo, ya se encuentra en construcción desde abril de 2025, en La Florida. Mientras que otros dos desarrollos comenzarían sus obras en los próximos dos meses, en el eje Vicuña Mackenna, Rodrigo de Araya y Carlos Valdovinos, en Macul y San Joaquín respectivamente.
El papel de Aconcagua
La ejecución estará a cargo de Rentas Aconcagua, unidad de negocio de renta inmobiliaria de SalfaCorp que, con la alianza, debutará en la inversión en renta residencial. La filial ya cuenta con proyectos comerciales e industriales, tanto en construcción como en operación.
“Esta es nuestra primera incursión en el negocio de los multifamily, segmento que ha venido creciendo sostenidamente en Chile en los últimos años y que hoy ya cuenta con cerca de 220 edificios en la Región Metropolitana”, señaló la compañía a DF.
La alianza con Ameris, en tanto, “nos permitió estructurar un fondo público, incorporando inversionistas institucionales junto a SalfaCorp y BRi Capital”, destacó SalfaCorp.
“Esto facilita el desarrollo de proyectos bajo un vehículo de inversión robusto”, añadió la empresa.
SalfaCorp agregó que la decisión de salir al mercado a buscar financiamiento respondió a su modelo de desarrollo en renta inmobiliaria.
“La estrategia de SalfaCorp para abordar negocios de renta inmobiliaria es desarrollarlos en asociación con terceros que aporten capital y conocimiento específico de la categoría activo y capital”, afirmó la compañía, y destacó que tanto Ameris como BRi poseen experiencia en negocios multifamily, complementando la trayectoria de Aconcagua en desarrollo.
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