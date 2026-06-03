Histórico dirigente de Huachipato celebra inminente compra de AZA: "Mis excompañeros van a estar dispuestos a poner lo mejor de sí para presentarse si los llaman y hacer la pega"

El expresidente del Sindicato N°1 de la siderúrgica enfatizó que la reapertura en manos de AZA "sería muy bueno para la zona, la región y el país desde el punto de vista del empleo y los trabajadores".

Héctor Medina Alegría, histórico dirigente sindical de Huachipato y una de las voces más icónicas de parte de los trabajadores durante los años en que se anunció y concretó el cierre de la siderúrgica, celebró este miércoles la noticia de que Aceros AZA estaría ad portas de concretar la compra de los activos de la usina del Grupo CAP para reconvertirlos y producir acero desde chatarra y con energía 100% renovable.

"Es un anhelo que tenemos todos los extrabajadores de Huachipato y de la Región del Biobío: que se reactive la siderúrgica", dice el expresidente del Sindicato N°1 a Diario Financiero.

"Nos parece extremadamente positivo que tanto AZA como CAP se unan en esto y que los activos se traspasen a AZA para nuevamente echemos a andar nuestros altos hornos", agregó.

Si bien él mismo recalca que las partes aún están "en negociaciones", enfatiza que la reapertura de la operación en el complejo ubicado en Talcahuano "sería muy bueno para la zona, la región y el país desde el punto de vista del empleo y los trabajadores".

Cabe recordar que, con el cierre de Huachipato, cerca de 1.500 trabajadores directos perdieron sus empleos, lo que activó una serie de planes tanto del Gobierno como de CAP para reubicarlos.

En la actualidad, "la región del acero" registra un desempleo del 9,8%, por sobre el 9,1% del total del país.

"De concretarse todo esto, el impacto en materia de empleo no va a ser inmediato, porque va a tomar su tiempo. Aquí no es llegar y echar a andar Huachipato", dice el dirigente sindical, que también cuenta que "no es primera vez que escuchamos que AZA podría comprar la siderúrgica; siempre los ejecutivos de las dos empresas estuvieron conversando, desde hace tres o cuatro años, porque tanto AZA como CAP sufrían la misma situación del dumping chino".

Consultado por si cree que los extrabajadores de Huachipato podrían volver al histórico complejo industrial, responde: "Creo firmemente que sí. Obviamente no todos, pero no hay especialistas en nuestro país que no sean los siderúrgicos que están aquí, por lo tanto, la manos de obra se va a captar de desde donde están los compañeros, principalmente la gente más joven".

En ese sentido, Medina recalca que "mis excompañeros van a estar dispuestos a poner lo mejor de ellos para venir a presentarse si los llaman y hacer la pega".

Según dio a conocer este medio, Aceros AZA invertiría US$ 400 millones en la operación, donde unos US$ 120 millones estarían destinados a la compra de la totalidad de las acciones de Grupo CAP en Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) y el resto iría a la reconversión de los activos para la producción de acero sostenible.

Tras la publicación, la misma acerera ligada a la familia Rassmmuss y De Andraca confirmó las tratativas a la Comisión para el Mercado Financiero, detallando que la transacción se materializaría a través de un proceso de reorganización societaria, donde AZA se haría del 20% de la superficie del complejo de 450 hectáreas.