Ya es oficial: en el Servicio Nacional de Migraciones, la Dirección del Trabajo y al menos cinco servicios más se usarán las balas de plata

La Contraloría General de la República “tomó razón” de la decisión en siete servicios.

Comienza a existir claridad respecto a los nombramientos de las personas que liderarán varias instituciones clave.

Este sábado, en el Diario Oficial se publicaron decretos en los que la Contraloría General de la República hizo "toma de razón" y en los que se oficializó siete servicios en los que el Presidente de la República, José Antonio Kast, utilizará las denominadas “balas de plata”.

Desde 2016 está establecido que, quien llegue a la presidencia del país, además de nombrar a ministros y subsecretarios, podrá remover a solo 12 altos cargos directivos que hayan asumido tras superar procesos de selección o concursos públicos vía Alta Dirección Pública (ADP) y, a su vez, nombrar a alguien directamente.

Dicha figura, que se conoce como “las 12 balas de plata”, solo puede ejercerla durante los primeros tres meses de Gobierno.

De acuerdo a la información publicada este sábado, dicha facultad se utilizará en, al menos, el Servicio Nacional de Migraciones, Dirección Nacional del Trabajo, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), el Servicio de Evaluación Ambiental, el fiscal del MInisterio de Obras Públicas, y el Superintendente de Salud.

Con esto, estaría libre el escenario para el aterrizaje de estas nuevas autoridades dentro de la semana que inicia este lunes.

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Los usos que le dio Piñera y Boric

Los presidentes Sebastián Piñera y Gabriel Boric han sido los que han utilizado ese margen y, en ambos casos, se repiten seis nombramientos.

En 2018, los 12 cargos ADP nombrados por el primero fueron en Fonasa, Instituto Nacional de Deportes, Conadi, Sename, Sistema de Evaluación Ambiental, Dirección del Trabajo, Superintendencia de Educación, Indap, Sernac, INE, Tesorería y Fiscalía del MOP.

En 2022, Boric designó por este mecanismo a los titulares de la DT, Fiscalía del MOP, Fonasa, Superintendencia de Salud, Sistema de Evaluación Ambiental, Servicio Nacional de Migraciones, InvestChile, Comisión Nacional de Riego, Indap, Servicio de Impuestos Internos; Fosis y Conadi.