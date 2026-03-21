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Ya es oficial: en el Servicio Nacional de Migraciones, la Dirección del Trabajo y al menos cinco servicios más se usarán las balas de plata

La Contraloría General de la República “tomó razón” de la decisión en siete servicios.

Por: Carolina León

Publicado: Sábado 21 de marzo de 2026 a las 11:42 hrs.

José Antonio Kast Presidente Contraloría Carolina León
<p>Ya es oficial: en el Servicio Nacional de Migraciones, la Dirección del Trabajo y al menos cinco servicios más se usarán las balas de plata</p>

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