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Factor económico

Las piezas que mueve el Gobierno para materializar su plan de impulso a los proyectos de inversión

Hay tres ministerios clave en el plan de la nueva administración de echar a andar la máquina de la inversión. Sus equipos están trabajando en forma acelerada para mostrar cifras. Esta semana recibieron un fuerte estímulo, el anuncio de inversión de US$ 12.000 millones del sector minero.

Por: Carlos Agurto

Publicado: Viernes 20 de marzo de 2026 a las 18:20 hrs.

inversiones inversionistas Kast José Antonio Kast Jorge Quiroz
<p>Francisca Toledo, ministra de Medio Ambiente. Jorque Quiroz, ministro de Hacienda. Daniel Mas, biministro de Economía y Minería. IMAGEN TRATADA CON IA</p>

Francisca Toledo, ministra de Medio Ambiente. Jorque Quiroz, ministro de Hacienda. Daniel Mas, biministro de Economía y Minería. IMAGEN TRATADA CON IA

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